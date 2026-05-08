Hızla yayılan hantavirüs DSÖ uyardı! Hantavirüsü Türkiye'ye geldi mi? Pandemi kapıda mı? Uzman isimden kritik açıklama

Son günlerde tüm dünyanın gündeminde yer alan ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hantavirüsü, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Atlantik Okyanusu’nda MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde meydana gelen bu virüs, endişe oluştururken tekrardan pandemi mi? olacak sorusunu da beraberinde getirirken, konu hakkında bilinmesi gerekenleri Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkur, Mavi Kadın Editörü Arzu Akçay’a 7 soruda özetledi. Peki Hantavirüsü Türkiye'ye geldi mi? İşte detaylar…

GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 16:04
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 16:34

Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarılarda bulunduğu hantavirüsü, hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Dünya genelini de alarma geçiren hantavirüsü, Atlantik Okyanusu’nda seyreden bir yolcu gemisinde ortaya çıkmasıyla adeta herkesin merak ettiği konuların başında geldi. İlk olarak yolcu gemisinde görülen hantavirüsü, insanlar tarafından paniğe yol açarken yeni bir pandemin de kapıda olup olmayacağıyla merak ediliyor. Hantavirüsü hakkında merak edilenleri, bilinmesi gerekenleri ve Türkiye’de olup olmadığını Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkur, Mavi Kadın Editörü Arzu Akçay’a 7 soru da özetledi.

Atlantik Okyanusu'nda seyreden bir yolcu gemisinde 8 vaka ve 3 ölümle ortaya çıkan hantavirüsü, Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarılarıyla gündeme geldi ve uzmanlar virüsün özellikleri, bulaşma yolları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.
Hantavirüsü, kemirgenlerden insanlara bulaşan ve özellikle farelerin idrarı, dışkısı veya ssalıyasının solunmasıyla yayılan bir virüs grubudur.
Belirtileri arasında yüksek ateş, halsizlik, kas ağrıları, nefes darlığı ve böbrek/solunum yetmezliği yer alabilir.
Genellikle insandan insana bulaşmadığı bilinmekle birlikte, Güney Afrika'da Andes Virüsü'nün insandan insana geçtiği görülmüştür.
Hantavirüse karşı kesin bir antiviral tedavi bulunmamaktadır, hastalar destek tedavisi ile iyileştirilmeye çalışılır.
Türkiye'de geçmiş yıllarda vakalar rapor edilmiş olsa da şu anda ülkede pozitif vaka tespit edilmemiştir ve virüsün bir pandemiye dönüşmesi beklenmemektedir.
Korunma yolları arasında kemirgenlerden uzak durmak ve bu alanlarda temizlik yaparken koruyucu ekipman kullanmak yer alır.
HIZLA YAYILAN HANTAVİRÜS DSÖ UYARDI!

Atlantik Okyanusu’nda MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan hantavirüsü son günlerde kamuoyundaki yerini almaya devam ediyor. 3 kişinin ölümüne neden olan hantavirüsü, dünya genelini tekrardan alarma geçirirken, hızla yayılmasıyla da paniğe neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamaları ise yakından takip ediliyor. Gemide şu ana kadar 8 vakanın olduğunu açıkladı.

Vakalardan beşi doğrulanırken üçünün şüpheli olduğu bildirildi. Hal böyle olunca insanlar tekrardan bir olup olmayacağını da merak ederek araştırmaya başladı. Hantavirüsü hakkında merak edilenler ve bilinmesi gerekenleri sizin için Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkur, Mavi Kadın Editörü Arzu Akçay’a anlattı.

Hantavirüs Nedir? Nasıl bulaşır?

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkur: yeni keşfedilmiş bir virüs değil. Yıllardır dünyanın farklı bölgelerinde görülen bu hastalık, özellikle kemirgenlerden insanlara bulaşıyor. Hantavirüs, genellikle fare ve diğer kemirgen türleri tarafından taşınan bir virüs grubudur.

Virüsüun bulaşma durumlarından da bahseden Prof. Dr. Fatma Bozkur: Virüs, enfekte kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya salyasının kuruyup havaya karışan toz parçacıklarıyla birlikte solunması sonucu insanlara bulaşır. Özellikle kemirgenlerin yaşadığı kapalı alanların temizlenmesi sırasında ortaya çıkan tozların solunması, kemirgen tarafından ısırılma ya da virüsün bulaştığı yüzeylere temas sonrası ağız, burun veya gözlere dokunulması sonucu bulaş meydana gelir. Özellikle uzun süre kullanılmayan depolar, ahırlar, kulübeler, bodrum katları, kırsal alan evleri ve gemiler riskli alanlar arasında sayılmaktadır.

Hantavirüsün belirtileri nelerdir?

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkur: Hantavirüs vücutta iki farklı şekilde hastalığa neden olabilir. Bunlardan ilki akciğer tutulumu, diğeri ise böbrek tutulumudur. İnlübasyon süresi 1-8 hafta olan virüs insana bulaştığında yüksek ateş, halsizlik, kas ağrıları, baş ağrısı, üşüme, titreme, bulantı, kusma, karın ağrısı olarak kendisini gösterir. Özellikle akciğer tutulumunda daha ağır bir tablo ile karşımıza çıkabiliyor. Nefes darlığı, akciğerlerde sıvı birikmesi, şiddetli öksürük, düşük tansiyon, böbrek ve solunum yetmezliğine neden olabiliyor.

Hantavirüs insandan insana bulaşır mı?

Prof. Dr. Fatma Bozkur: Yapılan çalışmalar hantavirüsün insandan insana bulaşmadığını gösterse de Güney Afrika’da görülen Hantavirüs ailesinden Andes Virüsünün insandan insana bulaştığı görülmüştür.

Hantavirüs ölümcül mü? Tedavisi var mı?

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkur: Evet, hantavirüs bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Ölüm oranı virüsün türüne göre değişiyor. Bazı hantavirüs türlerinde ölüm oranı yüzde 1’in altında kalırken, bazı ağır türlerde bu oran yüzde 30-40 seviyelerine kadar çıkabiliyor. Şu anda hantavirüse karşı geliştirilmiş kesin bir antiviral tedavi bulunmuyor. Hastalara genellikle destek tedavisi uygulanıyor.

Tedavi sürecinde ise Prof. Dr. Fatma Bozkur, solunum desteği, yoğun bakım takibi, sıvı dengesi kontrolü, böbrek fonksiyonlarının korunması ve oksijen desteği gibi yöntemlerin kullanıldığını ifade ediyor.

Hantavirüs Türkiye’ye gelir mi? Türkiye’de görüldü mü?

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkur: Aslında hantavirüs Türkiye için tamamen yeni bir hastalık değil. Sağlık literatüründe Türkiye’de geçmiş yıllarda hantavirüs vakalarının görüldüğü biliniyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde ve bazı kırsal alanlarda zaman zaman vakalar rapor edilmişti. Uzmanlara göre Türkiye’de bulunan bazı kemirgen türleri hantavirüs taşıyabiliyor. Ancak şu ana kadar ülkede büyük çaplı bir salgın yaşanmadı.

Hantavirüs bir pandemiye dönüşebilir mi?

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkur: Hantavirüs bir pandemiye dönüşmez. Çünkü insandan insana bulaşın çok düşük olduğu kemirgenlerden insanlara bulaşan bir virüs olduğu için bir salgın haline gelmez.

Hantavirüsten korunmak için ne yapılmalı?

Prof. Dr. Fatma Bozkur: Hantavirüsten korunmanın yolları aslında çok basit. Bunların başında fare ve kemirgenlerle temastan kaçınmak, fare ve kemirgenlerin bulunduğu alanda yapılacak temizlik sırasında eldiven, maske gibi koruyucu ekipmanlar kullanmak, kuru süpürme yerine ıslatarak süpürme yapmak gelmektedir.

TÜRKİYE’DEN HANTAVİRÜSÜ HAKKINDA İLK AÇIKLAMA!

Hollanda bandıralı MV Hondius gemisinde hantavirüs tespit edilmesi üzerine dünya genelinde alarm verildi. 3 kişinin ölümüne neden olan virüsle ilgili 'ndan yapılan açıklamada "Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir" denildi.

