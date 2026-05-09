Hantavirüs çıkan geminin tahliyesi için alarm! Dünyaya yayılmaması için önlemler hazır

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska ve Sağlık Bakanı Monica Garcia, düzenlenen basın toplantısında hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" adlı yolcu gemisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tenerife'deki Granadilla de Abona limanına yerel saat ile yarın 04.00 ile 06.00 (TSİ 06.00-08.00) arasında ulaşması beklenen "MV Hondius" adlı gemideki 23 ulustan 150'ye yakın yolcunun tahliyesi için İspanya hükümeti tüm hazırlıkları tamamladı.

Yapılan açıklamada "Fransa, Belçika, İrlanda ve Hollanda, hantavirüs salgınından etkilenen ve İspanya’ya gitmekte olan yolcu gemisindeki kendi vatandaşlarını tahliye etmek için uçak göndereceklerini doğruladı" dedi.

10 MAYIS'TA GEMİ TAHLİYE EDİLECEK

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, 10 Mayıs Pazar günü Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki limana ulaşması beklenen "MV Hondius" adlı yolcu gemisindekilerin tahliyesinin tam güvence altında ve bölgedeki nüfusun geri kalanıyla temas kurulmadan gerçekleşeceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Monica Garcia ise tahliyelerin yüksek güvenlik önlemleri ile gerçekleşeceğini ve gemideki yolcularla ilgili tüm çalışmaların Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile işbirliği halinde yürütüldüğünü vurguladı.

14 İSPANYOL YOLCU KARANTİNAYA ALINACAK

Gemiden ilk olarak Madrid'deki Gomez Ulla askeri hastanesine gönderilecek ve karantinaya alınacak 14 İspanyol yolcunun ineceği, tüm yolcuların ülkelerine gönderileceği, transfere dahil olan tüm personelin FFP2 tipi yüz maskesi takacağı, yolcu bagajlarının torbalara konulacağı kaydedildi.

İspanyol bakan, "Yolcuların yanlarına temel eşyalarını almalarına izin verilecek, ancak kalan bagajlar ile gemide hayatını kaybeden yolcunun naaşı gemide kalacak ve dezenfekte edilmek üzere Hollanda’ya götürülecek" ifadelerini kullandı.

DİĞER KİŞİLER ÜLKELERİNE DİREKT GÖNDERİLECEK

Gemiden ilk olarak İspanyol vatandaşlarının indirileceğini kaydeden Fernando Grande-Marlaska, "Diğer ülke vatandaşlarının tahliye sırası ise sağlık yetkilileri tarafından belirlenecek. Vatandaşların tahliye uçakları kalkışa hazır olmadan gemiden inmelerine izin verilmeyecek" açıklamasını yaptı.

SİVİL HALKLA TEMAS OLMAYACAK

İçişleri Bakanı Marlaska, "Hondius gemisinin yolcuları ve mürettebatı yalnızca tahliye operasyonunda çalışan profesyonellerle iletişime geçebilecek. Sivil halkla hiçbir temas olmayacak." ifadelerini kullanırken, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus da yayımladığı mesajda "Bu başka bir virüs değil" diyerek Tenerife halkının endişelerini gidermeye çalıştı.