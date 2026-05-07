Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Ölümcül hantavirüs yayılıyor: Farklı farklı ülkelerde vakalar ortaya çıktı

Hollanda bayraklı yolcu gemisi MV Hondius'da baş gösteren ölümcül hantavirüs vakaları artışa geçti. Hollanda merkezli havayolu şirketi KLM Havayolları'nda görevli kabin memurunda ve daha önce gemide bulunan iki kişi de hantavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye gittiği sırada hantavirüse bağlı ölümlerin yaşandığı Hollanda bayraklı MV Hondius yolcu gemisinde başlayan yayılıyor. Üstelik gemide bulunmayan bir kişi de şüphesiyle karantinaya alındı.

ÖLEN KADINLA TEMASLI

Hollanda merkezli havayolu şirketi KLM Havayolları’nda görevli bir kabin memurunun gemide virüs nedeniyle ölen ilk kişinin eşi olan ve daha sonra gemiden inerek Güney Afrika'nın Johannesburg kentine yaptığı uçuş sonrası hayatını kaybeden kadın ile temaslı olduğu bildirildi.

KLM yaptığı açıklamada, söz konusu kadının 25 Nisan'da Johannesburg'dan Hollanda'ya düzenlenen uçuşta "kısa süreliğine" bulunduğunu ancak kalkıştan önce uçaktan indirildiğini duyurdu.

Kadının bir gün sonra hantavirüsü nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine temaslı olan kabin memuru altına alındı. Kabin memurunun şu anda hafif semptomlar gösterdiği belirtildi.

UÇAKTA BULUNAN DİĞER İSİMLER ARANIYOR

Kadının 24 Nisan’da Johannesburg kentine yaptığı uçuşta Güney Afrika merkezli Airlink Havayolları'nı kullandığı aktarılarak, uçakta bulunan 82 yolcu ve 6 mürettebat ile iletişime geçilmeye çalışıldığı ifade edildi.

SİNGAPUR'DA 2 KİŞİ KARANTİNADA

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nin (NCID) açıklamasına göre, MV Hondius yolcu gemisinde bulunan 2 kişi de Singapur'da karantinaya alındı. NCID tarafından yapılan açıklamada, "Test sonuçları bekleniyor. Birinde nezle belirtileri görülüyor ancak genel durumu iyi, diğeri ise asemptomatik. Singapur genelinde halk sağlığı açısından risk şu an düşük seviyede" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kişilerin gemiden ayrılarak 25 Nisan'da Saint Helena'dan Güney Afrika'nın Johannesburg kentine yapılan uçuşta yer aldığını aktaran NCID, aynı uçuşta gemiden ayrılan ve Johannesburg’da 26 Nisan'da kaldırıldığı hastanede hantavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kadınında bulunduğunu ifade etti. NCID, söz konusu kişilerin birinin 2 Mayıs’ta diğerinin ise 6 Mayıs’ta Singapur’a geldiğini açıkladı.

NCID, testlerin negatif çıkması halinde iki kişinin karantina süresinin 30 gün devam edeceğini belirterek, "Karantinadan çıkış öncesinde test tekrarlanacak, 45 gün boyunca telefonla takibe başlanacak" dedi.

HANTAVİRÜS NASIL YAYILDI?

Arjantin'den 1 Nisan'da yola çıkan ve 3 Mayıs'ta Yeşil Burun Adaları açıklarına ulaşan gemide 23 ülkeden 88 yolcu ve 59 mürettebat bulunuyordu. Gemide şu ana kadar 7 kişide virüs tespit edilirken, 3 kişi hayatını kaybetti.

İlk vaka olan Hollandalı erkek yolcu, 11 Nisan'da gemide hayatını kaybederken, cenazesi 24 Nisan'a kadar gemide kaldı. Ardından eşi, cenazeyle birlikte Saint Helena'da karaya çıkarıldı. Tahliye sırasında hafif belirtiler gösteren kadın, Güney Afrika'nın Johannesburg kentine uçtu. Hollanda’ya giden uçağı bindirilmeyen kadın, bir gün sonra 26 Nisan'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gemideki 1 Almanya vatandaşı ise 2 Mayıs'ta yaşamını yitirdi.

Geminin İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları'nın Tenerife Limanı’na demirlemesi ve sağlık durumları müsaade ettiği takdirde yabancı yolcuların buradan kendi ülkelerine gönderilmesi planlanıyor. Gemiden şu ana kadar 3 kişi tahliye edilerek, Hollanda’ya sevk edildi.

GEMİDEKİ HASTALARA NE OLDU?

Dünya Sağlık Örgütü (), hantavirüse yakalanan 3 kişinin dün Yeşil Burun Adaları açıklarında gemiden tahliye edildiğini aktararak, Hollanda’ya sevk edildiğini ifade etti. Tahliyelerin ardından gemi, Kanarya Adaları’na doğru yola çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, durumun Covid-19 salgınıyla kıyaslanamayacağını belirterek, "Dünyanın geri kalanı için risk düşük" dedi.

GEMİ KANARYA ADALARI'NA DEMİRLEYECEK

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia Gomez, geminin önümüzdeki üç gün içinde Kanarya Adaları'nın Tenerife limanına yanaşacağını duyurmuş ve sağlık durumları müsaade ettiği takdirde yabancı yolcuların buradan kendi ülkelerine gönderileceğini açıklamıştı.

HANTAVİRÜS VÜCUT SIVILARI VE YAKIN TEMASLA BULAŞIYOR

Öte yandan hantavirüsler, bir virüs ailesi olup, özellikle kemirgenlerin idrarı, dışkısı ve tükürüğüyle temas yoluyla yayılır. Genellikle kişiden kişiye bulaşmazlar ve tipik olarak yalnızca vücut sıvıları ve yakın temas yoluyla bulaşırlar.

