Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Hantavirüs salgınının başladığı MV Hondius yolcu gemisinin akıbeti belli oldu

Hantavirüs vakalarının görüldüğü MV Hondius gemisinin akıbeti belli oldu. İspanya, yolcu gemisinin Kanarya Adaları'na demirlemesine izin vereceğini bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Hantavirüs salgınının başladığı MV Hondius yolcu gemisinin akıbeti belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 17:37

'nın, Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden ve yolcular arasında hantavirüs vakasından 3 kişinin hayatını kaybettiği lüks yolcu gemisi MV Hondius'un 'na demirlemesine izin vereceği bildirildi.

Hantavirüs salgınının başladığı MV Hondius yolcu gemisinin akıbeti belli oldu

0:00 104
HABERİN ÖZETİ

Hantavirüs salgınının başladığı MV Hondius yolcu gemisinin akıbeti belli oldu

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
İspanya, Arjantin'den Cabo Verde'ye giden ve yolcular arasında hantavirüs vakası nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği MV Hondius adlı lüks yolcu gemisinin Kanarya Adaları'na demirlemesine izin verecek.
Kanarya Adaları Valisi Anselmo Pestana, gemide İspanyol yolcuların da bulunduğunu ve yardım etmenin 'insani zorunluluk' olduğunu belirtti.
Sağlık sisteminin ve hastanelerin bu duruma karşı hazırlıklı olduğu ifade edildi.
Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte çalışıldığı ve kapsamlı soruşturma, epidemiyolojik inceleme, gemi dezenfeksiyonu ve yolcular için risk değerlendirmesi yapılacağı bilgisi verildi.
Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı, solunum yoluyla veya ısırılma/tırmalanma ile yayıldığı belirtildi.
Hantavirüs belirtileri arasında ateş, yorgunluk, kas ağrısı, solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliği yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Hantavirüs salgınının başladığı MV Hondius yolcu gemisinin akıbeti belli oldu

'İNSANİ ZORUNLULUK'

İspanya'da Kanarya Adaları Valisi Anselmo Pestana, basına yaptığı açıklamada, gemide İspanyol yolcuların da bulunduğunu, yardım edilmesinin "insani zorunluluk" olduğunu belirterek, Kanarya Adaları'ndaki sisteminin ve hastanelerin böyle bir duruma karşı hazırlıklı olduğunu söyledi. Pestana, "Sakin kalalım ve sağlık sistemimize güvenelim. Her şey Dünya Sağlık Örgütünün rehberliğinde yapılacak." dedi.

Hantavirüs salgınının başladığı MV Hondius yolcu gemisinin akıbeti belli oldu

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK

Dünya Sağlık Örgütü Salgın ve Pandemi Hastalıklarını Önleme Birimi Direktörü Maria Van Kerkhove, bugün yaptığı açıklamada, "Gemiyi teslim alacak olan İspanyol yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Yetkililer, kapsamlı soruşturma, tam bir epidemiyolojik inceleme, geminin tamamen dezenfekte edilmesi ve elbette gemideki yolcular için risk değerlendirmesi yapılacağını bildirdiler." demişti.

Hantavirüs salgınının başladığı MV Hondius yolcu gemisinin akıbeti belli oldu

HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIR, BELİRTİLERİ NELER?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Hantavirüs salgınının başladığı MV Hondius yolcu gemisinin akıbeti belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kruvaziyer gemisinde korkutan tablo: Ceset hala gemide, virüs yayılıyor, yolcular maske takıyor!
MV Hondius gemisinde hantavirüs vakalarında artış! Yolcular mahsur kaldı, inişe izin yok
ETİKETLER
#sağlık
#İspanya
#kanarya adaları
#Hantavirüs
#Yolcu Gemisi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.