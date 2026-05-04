Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Kruvaziyer gemisinde korkutan tablo: Ceset hala gemide, virüs yayılıyor, yolcular maske takıyor!

Atlas Okyanusu'nda ilerleyen bir yolcu gemisinde sıçanlardan bulaşan hantavirüs vakası nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Yolcuların gemiden ayrılmasına izin verilmedi. Cesetler de gemiden indirilmedi. Yolcular korku ve endişe içinde neler olacağını bekliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kruvaziyer gemisinde korkutan tablo: Ceset hala gemide, virüs yayılıyor, yolcular maske takıyor!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 11:37

Arjantin'in Ushuaia kentinden Afrika'daki Yeşil Burun Adaları'na sefer yapan MV Hondius gemisinde sıçanlardan bulaşan bir virüs salgını baş gösterdi. Hantavirüs vakası nedeniyle ilk hayatını kaybeden 70 yaşındaki yolcu oldu, ardından 69 yaşındaki eşi de hayatını kaybetti. Her ikisi de Hollanda vatandaşıydı. Bir İngiliz vatandaşı da hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden üçüncü kişinin cansız bedeninin hala gemide olduğu bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

Kruvaziyer gemisinde korkutan tablo: Ceset hala gemide, virüs yayılıyor, yolcular maske takıyor!

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Arjantin'den Yeşil Burun Adaları'na sefer yapan MV Hondius gemisinde sıçanlardan bulaştığı düşünülen bir hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti ve 6 şüpheli vaka soruşturuluyor.
Hantavirüs vakası nedeniyle Hollanda vatandaşı 70 ve 69 yaşındaki bir çift ile bir İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden üçüncü kişinin cansız bedeninin hala gemide olduğu bildirildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 3 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı ve toplamda 6 şüpheli vakanın soruşturulduğu belirtildi.
Yolcular karaya çıkış izni beklerken gemide mahsur kaldı ve acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyanlara öncelik verileceği açıklandı.
Yolculara yüz maskesi takma, mesafeyi koruma ve temasın aza indirilmesi gibi tavsiyelerde bulunuldu.
Hantavirüslerin genellikle kemirgenlerin vücut sıvıları ve yakın temas yoluyla bulaştığı belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Kruvaziyer gemisinde korkutan tablo: Ceset hala gemide, virüs yayılıyor, yolcular maske takıyor!

6 ŞÜPHELİ VAKA SORUŞTURULUYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 3 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Toplamda 6 şüpheli vakanın soruşturulduğu belirtildi. Yolcular ise gemide mahsur kaldı. Gemiden tahliyeler için 'onay' beklendiği duyuruldu.

Oceanwide Expeditions adlı kruvaziyer şirketinin dün müşterilerine dağıttığı bir mektupta, karaya çıkma izni beklendiği, önceliğin acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyanlara verileceği açıklandı.

Kruvaziyer gemisinde korkutan tablo: Ceset hala gemide, virüs yayılıyor, yolcular maske takıyor!

TEMASI EN AZA İNDİRİN, MASKE TAKIN!

Yolcular için yüz maskesi takma, mesafeyi koruma, mümkün olduğunca diğer yolcularla teması aza indirme gibi tavsiyelerde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Ağır belirtiler gösteren kişilere acil bakım sağlanması ve gemideki tüm yolcuların yeterli bir sağlık tarama süreciyle uygun şekilde desteklenebilmesi için diplomatik düzey de dahil olmak üzere mevcut tüm kanallar aracılığıyla baskı uyguladığımızdan emin olabilirsiniz."

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yolcu Daily Mail'e şunları söyledi:

"Oceanwide'dan hiç haber alamadık. Gemide hâlâ arkadaşlarımız var."

Kruvaziyer gemisinde korkutan tablo: Ceset hala gemide, virüs yayılıyor, yolcular maske takıyor!

VÜCUT SIVILARI VE YAKIN TEMASLA BULAŞIYOR

Öte yandan hantavirüsler, bir virüs ailesi olup, özellikle kemirgenlerin idrarı, dışkısı ve tükürüğüyle temas yoluyla yayılır. Genellikle kişiden kişiye bulaşmazlar ve tipik olarak yalnızca vücut sıvıları ve yakın temas yoluyla bulaşırlar.

Kruvaziyer gemisinde korkutan tablo: Ceset hala gemide, virüs yayılıyor, yolcular maske takıyor!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Selde kaybolan iş insanı için harekete geçildi: Yakalanan timsahtan sadece insan kalıntıları çıkmadı!
Kremlin’de olağanüstü hal: Putin’in suikast korkusu ve Sergey Şoygu hakkındaki darbe iddiaları!
ETİKETLER
#salgın
#Hantavirüs
#Kruvaziyer
#Yeşil Burun Adaları
#Ushuaia
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.