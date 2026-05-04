Arjantin'in Ushuaia kentinden Afrika'daki Yeşil Burun Adaları'na sefer yapan MV Hondius gemisinde sıçanlardan bulaşan bir virüs salgını baş gösterdi. Hantavirüs vakası nedeniyle ilk hayatını kaybeden 70 yaşındaki yolcu oldu, ardından 69 yaşındaki eşi de hayatını kaybetti. Her ikisi de Hollanda vatandaşıydı. Bir İngiliz vatandaşı da hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden üçüncü kişinin cansız bedeninin hala gemide olduğu bildirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kruvaziyer gemisinde korkutan tablo: Ceset hala gemide, virüs yayılıyor, yolcular maske takıyor! Arjantin'den Yeşil Burun Adaları'na sefer yapan MV Hondius gemisinde sıçanlardan bulaştığı düşünülen bir hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti ve 6 şüpheli vaka soruşturuluyor. Hantavirüs vakası nedeniyle Hollanda vatandaşı 70 ve 69 yaşındaki bir çift ile bir İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden üçüncü kişinin cansız bedeninin hala gemide olduğu bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 3 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı ve toplamda 6 şüpheli vakanın soruşturulduğu belirtildi. Yolcular karaya çıkış izni beklerken gemide mahsur kaldı ve acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyanlara öncelik verileceği açıklandı. Yolculara yüz maskesi takma, mesafeyi koruma ve temasın aza indirilmesi gibi tavsiyelerde bulunuldu. Hantavirüslerin genellikle kemirgenlerin vücut sıvıları ve yakın temas yoluyla bulaştığı belirtildi.

6 ŞÜPHELİ VAKA SORUŞTURULUYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 3 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Toplamda 6 şüpheli vakanın soruşturulduğu belirtildi. Yolcular ise gemide mahsur kaldı. Gemiden tahliyeler için 'onay' beklendiği duyuruldu.

Oceanwide Expeditions adlı kruvaziyer şirketinin dün müşterilerine dağıttığı bir mektupta, karaya çıkma izni beklendiği, önceliğin acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyanlara verileceği açıklandı.

TEMASI EN AZA İNDİRİN, MASKE TAKIN!

Yolcular için yüz maskesi takma, mesafeyi koruma, mümkün olduğunca diğer yolcularla teması aza indirme gibi tavsiyelerde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Ağır belirtiler gösteren kişilere acil bakım sağlanması ve gemideki tüm yolcuların yeterli bir sağlık tarama süreciyle uygun şekilde desteklenebilmesi için diplomatik düzey de dahil olmak üzere mevcut tüm kanallar aracılığıyla baskı uyguladığımızdan emin olabilirsiniz."

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yolcu Daily Mail'e şunları söyledi:

"Oceanwide'dan hiç haber alamadık. Gemide hâlâ arkadaşlarımız var."

VÜCUT SIVILARI VE YAKIN TEMASLA BULAŞIYOR

Öte yandan hantavirüsler, bir virüs ailesi olup, özellikle kemirgenlerin idrarı, dışkısı ve tükürüğüyle temas yoluyla yayılır. Genellikle kişiden kişiye bulaşmazlar ve tipik olarak yalnızca vücut sıvıları ve yakın temas yoluyla bulaşırlar.