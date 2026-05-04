Selde kaybolan iş insanı için harekete geçildi: Yakalanan timsahtan sadece insan kalıntıları çıkmadı!

Güney Afrika'daki şiddetli yağmur sele neden oldu. Komati Nehri'nde taşkın meydana geldi. Tam da bu sırada aracıyla alçak bir köprüden geçmeye çalışan iş insanının sel sularına kapıldığı düşünüldü. Olay yerine ekipler geldiler ve aracı boş bir halde buldular.
İş insanını aramak için drone ve helikopterler devreye girdi. Bu sırada nehirde küçük bir adacık üzerinde güneşlenen timsahlar fark edildi. Uzman ekipler, timsahlardan birinin yakın zamanda beslendiğini anladı.
Bu timsah önce etkisiz hale getirildi. Ardından polis dalış birimi komutanı Kaptan Johan Potgieter, helikopterden halatla nehre indi. Son derece tehlikeli ve karmaşık olarak nitelendirilen operasyonda timsah bağlanarak helikopterle sudan çıkarıldı.
Yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığındaki timsah, inceleme için Kruger Ulusal Parkı’na götürüldü. Burada yapılan incelemelerde hayvanın bağırsaklarında insan kalıntılarına ulaşıldı.
Yetkililer, kalıntıların kayıp iş insanına ait olup olmadığının DNA testleriyle kesinlik kazanacağını bildirdi.
Operasyona katılan Kaptan Potgieter, timsahın içinde farklı türlerde ayakkabılar da bulunduğunu belirterek, bunun başka vakalara işaret edebileceğini ancak timsahların “önüne gelen her şeyi yutabildiğini” ifade etti.
Güney Afrika Emniyet Teşkilatı yetkilileri, operasyonda görev alan ekibi ve özellikle Potgieter’i cesaretinden dolayı tebrik etti.