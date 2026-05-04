Güney Afrika'daki şiddetli yağmur sele neden oldu. Komati Nehri'nde taşkın meydana geldi. Tam da bu sırada aracıyla alçak bir köprüden geçmeye çalışan iş insanının sel sularına kapıldığı düşünüldü. Olay yerine ekipler geldiler ve aracı boş bir halde buldular.

HABERİN ÖZETİ Selde kaybolan iş insanı için harekete geçildi: Yakalanan timsahtan sadece insan kalıntıları çıkmadı! Güney Afrika'da yaşanan şiddetli yağmur ve sel felaketi sırasında, alçak bir köprüden geçerken sel sularına kapıldığı düşünülen iş insanının bulunması için yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında, bağırsaklarında insan kalıntıları bulunan dev bir timsah yakalandı. Güney Afrika'da şiddetli yağmur ve sel nedeniyle Komati Nehri taştı. Aracıyla alçak bir köprüden geçmeye çalışırken sel sularına kapıldığı düşünülen bir iş insanı aranıyor. Arama çalışmaları sırasında nehirde güneşlenen ve yakın zamanda beslendiği anlaşılan 4,5 metre uzunluğunda, 500 kilogram ağırlığında bir timsah fark edildi. Polis dalış birimi komutanı helikopterden sarkıtılarak timsahı etkisiz hale getirip sudan çıkardı. Timsahın incelenmesi sonucunda bağırsaklarında insan kalıntılarına ve farklı türlerde ayakkabılara ulaşıldı. Kalıntıların kayıp iş insanına ait olup olmadığı DNA testleriyle kesinleşecek.

TİMSAHLARDAN BİRİ YAKIN ZAMANDA BESLENMİŞTİ!

İş insanını aramak için drone ve helikopterler devreye girdi. Bu sırada nehirde küçük bir adacık üzerinde güneşlenen timsahlar fark edildi. Uzman ekipler, timsahlardan birinin yakın zamanda beslendiğini anladı.

HELİKOPTERDEN HALATLA NEHRE İNDİ

Bu timsah önce etkisiz hale getirildi. Ardından polis dalış birimi komutanı Kaptan Johan Potgieter, helikopterden halatla nehre indi. Son derece tehlikeli ve karmaşık olarak nitelendirilen operasyonda timsah bağlanarak helikopterle sudan çıkarıldı.

Yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığındaki timsah, inceleme için Kruger Ulusal Parkı’na götürüldü. Burada yapılan incelemelerde hayvanın bağırsaklarında insan kalıntılarına ulaşıldı.

Yetkililer, kalıntıların kayıp iş insanına ait olup olmadığının DNA testleriyle kesinlik kazanacağını bildirdi.

FARKLI TÜRLERDE AYAKKABILAR DA ÇIKTI

Operasyona katılan Kaptan Potgieter, timsahın içinde farklı türlerde ayakkabılar da bulunduğunu belirterek, bunun başka vakalara işaret edebileceğini ancak timsahların “önüne gelen her şeyi yutabildiğini” ifade etti.

Güney Afrika Emniyet Teşkilatı yetkilileri, operasyonda görev alan ekibi ve özellikle Potgieter’i cesaretinden dolayı tebrik etti.