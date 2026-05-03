James ve 8 yaşındaki oğlu, 'ailevi acil bir durum' nedeniyle Türkiye'deki tatillerinden Birleşik Krallık'a dönüyorlardı. Uçakta beklenmedik olaylarla karşılaştılar. Uçakta baba ve oğlun birkaç sıra arkasında oturan yolcu herkese rahatsızlık vermeye başladı.

Dinle Özetle

Uçaktaki 'acil iniş' krizini 8 yaşındaki çocuk çözdü! Rota değiştirmekten kurtaran 'Dance Monkey' şarkısı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 164

HABERİN ÖZETİ Uçaktaki 'acil iniş' krizini 8 yaşındaki çocuk çözdü! Rota değiştirmekten kurtaran 'Dance Monkey' şarkısı Türkiye'den Birleşik Krallık'a dönerken uçakta sarhoş bir yolcunun yarattığı olayı, 8 yaşındaki Phoenix isimli bir çocuğun sakinleştirmesi haberin ana konusudur. Olayın ardından baba ve oğul manşetlere taşınmış ve havayolu şirketi tarafından ödüllendirilmişlerdir. James ve 8 yaşındaki oğlu, 'ailevi acil bir durum' nedeniyle Türkiye'deki tatillerinden Birleşik Krallık'a dönüyordu. Uçakta öfkeli ve sarhoş bir yolcu herkese rahatsızlık vermeye başladı. Uçuş görevlileri durumu sakinleştiremeyince pilot uçağın rotasını değiştirerek geri dönme kararı aldı. James, uçuş görevlisinden izin alarak oğlu Phoenix'in sarhoş yolcuyla yer değiştirmesini sağladı. Phoenix, üç buçuk saat boyunca öfkeli yolcuya şarkı söyleyerek, futbolundan bahsederek ve çocuklarından sorular sorarak onu sakinleştirdi. Olayın ardından James ve oğlu Phoenix manşetlere taşındı, havayolu şirketi aileye ücretsiz uçuş ve Phoenix'e hediye paketi teklif etti.

Öfkeli yolcu oldukça sarhoştu ve kendisine verilmeyen alkol nedeniyle daha da sinirli halde geldi. Uçuş görevlileri onu sakinleştirmeye çalışsalar da başarılı olamadılar. Bağırıp, etrafa küfürler savuran yolcu çığırından çıktı.

''LÜTFEN BANA SADECE 30 SANİYE VERİN!''

Olaylar kısa sürede o kadar büyüdü ki uçuş görevlileri pilotun uçağın rotasını değiştirerek geri dönmesine karar verdiğini duyurdu. James bu karara itiraz ederek koltuğundan fırladı ve yanından geçen uçuş görevlisine durumu düzeltmek için kendisine bir şans vermesi için yalvardı ve "Lütfen, lütfen uçağın rotasının değiştirilmesini göze alamayız, lütfen bana sadece 30 saniye verin" dedi.

''OĞLUM KONTROLÜ ELE ALDI''

Uçuş görevlisi isteksiz de olsa denemeyi kabul etti. James, kendisiyle oğlu Phoenix arasında oturan kadından sarhoş yolcuyla yer değiştirmesini istedi. Bunu yaptığı sırada aslında bir ebeveyn olarak endişeli de olduğunu söyleyen James, ''Oğlum kontrolü tamamen o ele aldı. Kartlarını çıkardı, ona 'Dance Monkey' şarkısını söylemeye başladı." dedi.

''TUTUKLANMAK İSTEMEZSİN BANA ÇOCUKLARINDAN BAHSET''

Uçuşun geri kalanında, sekiz yaşındaki çocuğun öfkeli yolcuyu etkileyici bir şekilde sakin tutmayı başardığı bildirildi. Phoenix üç buçuk saat boyunca ona şarkı söyledi, futbolundan bahsetti, YouTube kanalından bahsetti, çocukları hakkında sorular sordu, 'Dinle, oraya vardığında tutuklanmak istemezsin, bana çocuklarından bahset' diyerek onu oyaladı.

HERKES BABA VE OĞLU KONUŞTU

The Mirror'ın haberine göre, bu olayın ardından James ve oğlu Phoenix günü kurtaranlar olarak haber manşetlerinde yer aldı. Hatta Amerikan haber kuruluşları aileyle röportaj yapmak umuduyla iletişime geçti. Havayolu şirketi tüm aileye istedikleri bir yere ücretsiz uçuş teklif etti ve genç Manchester United taraftarına teşekkür olarak bir hediye paketi gönderiyor.

Gururlu baba, oğlunun futbol oynadığını, kaleci pozisyonunda olduğunu ve öfkeli yolcuyu sakinleştirmesine yardımcı olan spor becerilerinden öğrendiğini söyledi.