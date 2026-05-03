Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Uçaktaki 'acil iniş' krizini 8 yaşındaki çocuk çözdü! Rota değiştirmekten kurtaran 'Dance Monkey' şarkısı

Birleşik Krallık'ta 8 yaşındaki bir çocuk gönülleri fethetti. Uçak yolculuğu sırasında öfkeli ve sarhoş bir yolcu nedeniyle geri dönüş yapılacakken çocuğun sözleri tüm durumu değiştirdi, asabi yolcu da sakinleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Uçaktaki 'acil iniş' krizini 8 yaşındaki çocuk çözdü! Rota değiştirmekten kurtaran 'Dance Monkey' şarkısı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 12:17

James ve 8 yaşındaki oğlu, 'ailevi acil bir durum' nedeniyle Türkiye'deki tatillerinden Birleşik Krallık'a dönüyorlardı. Uçakta beklenmedik olaylarla karşılaştılar. Uçakta baba ve oğlun birkaç sıra arkasında oturan yolcu herkese rahatsızlık vermeye başladı.

Uçaktaki 'acil iniş' krizini 8 yaşındaki çocuk çözdü! Rota değiştirmekten kurtaran 'Dance Monkey' şarkısı

0:00 164
HABERİN ÖZETİ

Uçaktaki 'acil iniş' krizini 8 yaşındaki çocuk çözdü! Rota değiştirmekten kurtaran 'Dance Monkey' şarkısı

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'den Birleşik Krallık'a dönerken uçakta sarhoş bir yolcunun yarattığı olayı, 8 yaşındaki Phoenix isimli bir çocuğun sakinleştirmesi haberin ana konusudur. Olayın ardından baba ve oğul manşetlere taşınmış ve havayolu şirketi tarafından ödüllendirilmişlerdir.
James ve 8 yaşındaki oğlu, 'ailevi acil bir durum' nedeniyle Türkiye'deki tatillerinden Birleşik Krallık'a dönüyordu.
Uçakta öfkeli ve sarhoş bir yolcu herkese rahatsızlık vermeye başladı.
Uçuş görevlileri durumu sakinleştiremeyince pilot uçağın rotasını değiştirerek geri dönme kararı aldı.
James, uçuş görevlisinden izin alarak oğlu Phoenix'in sarhoş yolcuyla yer değiştirmesini sağladı.
Phoenix, üç buçuk saat boyunca öfkeli yolcuya şarkı söyleyerek, futbolundan bahsederek ve çocuklarından sorular sorarak onu sakinleştirdi.
Olayın ardından James ve oğlu Phoenix manşetlere taşındı, havayolu şirketi aileye ücretsiz uçuş ve Phoenix'e hediye paketi teklif etti.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

Öfkeli yolcu oldukça sarhoştu ve kendisine verilmeyen alkol nedeniyle daha da sinirli halde geldi. Uçuş görevlileri onu sakinleştirmeye çalışsalar da başarılı olamadılar. Bağırıp, etrafa küfürler savuran yolcu çığırından çıktı.

Uçaktaki 'acil iniş' krizini 8 yaşındaki çocuk çözdü! Rota değiştirmekten kurtaran 'Dance Monkey' şarkısı

''LÜTFEN BANA SADECE 30 SANİYE VERİN!''

Olaylar kısa sürede o kadar büyüdü ki uçuş görevlileri pilotun uçağın rotasını değiştirerek geri dönmesine karar verdiğini duyurdu. James bu karara itiraz ederek koltuğundan fırladı ve yanından geçen uçuş görevlisine durumu düzeltmek için kendisine bir şans vermesi için yalvardı ve "Lütfen, lütfen uçağın rotasının değiştirilmesini göze alamayız, lütfen bana sadece 30 saniye verin" dedi.

Uçaktaki 'acil iniş' krizini 8 yaşındaki çocuk çözdü! Rota değiştirmekten kurtaran 'Dance Monkey' şarkısı

''OĞLUM KONTROLÜ ELE ALDI''

Uçuş görevlisi isteksiz de olsa denemeyi kabul etti. James, kendisiyle oğlu Phoenix arasında oturan kadından sarhoş yolcuyla yer değiştirmesini istedi. Bunu yaptığı sırada aslında bir ebeveyn olarak endişeli de olduğunu söyleyen James, ''Oğlum kontrolü tamamen o ele aldı. Kartlarını çıkardı, ona 'Dance Monkey' şarkısını söylemeye başladı." dedi.

Uçaktaki 'acil iniş' krizini 8 yaşındaki çocuk çözdü! Rota değiştirmekten kurtaran 'Dance Monkey' şarkısı

''TUTUKLANMAK İSTEMEZSİN BANA ÇOCUKLARINDAN BAHSET''

Uçuşun geri kalanında, sekiz yaşındaki çocuğun öfkeli yolcuyu etkileyici bir şekilde sakin tutmayı başardığı bildirildi. Phoenix üç buçuk saat boyunca ona şarkı söyledi, futbolundan bahsetti, YouTube kanalından bahsetti, çocukları hakkında sorular sordu, 'Dinle, oraya vardığında tutuklanmak istemezsin, bana çocuklarından bahset' diyerek onu oyaladı.

Uçaktaki 'acil iniş' krizini 8 yaşındaki çocuk çözdü! Rota değiştirmekten kurtaran 'Dance Monkey' şarkısı

HERKES BABA VE OĞLU KONUŞTU

The Mirror'ın haberine göre, bu olayın ardından James ve oğlu Phoenix günü kurtaranlar olarak haber manşetlerinde yer aldı. Hatta Amerikan haber kuruluşları aileyle röportaj yapmak umuduyla iletişime geçti. Havayolu şirketi tüm aileye istedikleri bir yere ücretsiz uçuş teklif etti ve genç Manchester United taraftarına teşekkür olarak bir hediye paketi gönderiyor.

Gururlu baba, oğlunun futbol oynadığını, kaleci pozisyonunda olduğunu ve öfkeli yolcuyu sakinleştirmesine yardımcı olan spor becerilerinden öğrendiğini söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Düğün günü görümcesinin siyah boyalı saldırısına uğrayan gelinden yeni karar
Milyonlarca kişinin bilgilerini ele geçirdi ve dalga geçti: Siber savunmanız kruvasan gibi!
ETİKETLER
#isyan
#Aile Tatili
#uçak yolculuğu
#havayolu şirketi
#Çocuk Sakinleştirir
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.