Uçaktaki 'acil iniş' krizini 8 yaşındaki çocuk çözdü! Rota değiştirmekten kurtaran 'Dance Monkey' şarkısı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
James ve 8 yaşındaki oğlu, 'ailevi acil bir durum' nedeniyle Türkiye'deki tatillerinden Birleşik Krallık'a dönüyorlardı. Uçakta beklenmedik olaylarla karşılaştılar. Uçakta baba ve oğlun birkaç sıra arkasında oturan yolcu herkese rahatsızlık vermeye başladı.
Öfkeli yolcu oldukça sarhoştu ve kendisine verilmeyen alkol nedeniyle daha da sinirli halde geldi. Uçuş görevlileri onu sakinleştirmeye çalışsalar da başarılı olamadılar. Bağırıp, etrafa küfürler savuran yolcu çığırından çıktı.
Olaylar kısa sürede o kadar büyüdü ki uçuş görevlileri pilotun uçağın rotasını değiştirerek geri dönmesine karar verdiğini duyurdu. James bu karara itiraz ederek koltuğundan fırladı ve yanından geçen uçuş görevlisine durumu düzeltmek için kendisine bir şans vermesi için yalvardı ve "Lütfen, lütfen uçağın rotasının değiştirilmesini göze alamayız, lütfen bana sadece 30 saniye verin" dedi.
Uçuş görevlisi isteksiz de olsa denemeyi kabul etti. James, kendisiyle oğlu Phoenix arasında oturan kadından sarhoş yolcuyla yer değiştirmesini istedi. Bunu yaptığı sırada aslında bir ebeveyn olarak endişeli de olduğunu söyleyen James, ''Oğlum kontrolü tamamen o ele aldı. Kartlarını çıkardı, ona 'Dance Monkey' şarkısını söylemeye başladı." dedi.
Uçuşun geri kalanında, sekiz yaşındaki çocuğun öfkeli yolcuyu etkileyici bir şekilde sakin tutmayı başardığı bildirildi. Phoenix üç buçuk saat boyunca ona şarkı söyledi, futbolundan bahsetti, YouTube kanalından bahsetti, çocukları hakkında sorular sordu, 'Dinle, oraya vardığında tutuklanmak istemezsin, bana çocuklarından bahset' diyerek onu oyaladı.
The Mirror'ın haberine göre, bu olayın ardından James ve oğlu Phoenix günü kurtaranlar olarak haber manşetlerinde yer aldı. Hatta Amerikan haber kuruluşları aileyle röportaj yapmak umuduyla iletişime geçti. Havayolu şirketi tüm aileye istedikleri bir yere ücretsiz uçuş teklif etti ve genç Manchester United taraftarına teşekkür olarak bir hediye paketi gönderiyor.
Gururlu baba, oğlunun futbol oynadığını, kaleci pozisyonunda olduğunu ve öfkeli yolcuyu sakinleştirmesine yardımcı olan spor becerilerinden öğrendiğini söyledi.