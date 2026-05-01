Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Düğün günü görümcesinin siyah boyalı saldırısına uğrayan gelinden yeni karar

İngiltere'de düğün günü tam da nikah masasına doğru ilerlerken görümcesi tarafından üzerine siyah boya fırlatılan gelin Gemma Monk yeni kararını duyurdu.

GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 17:29

İngiltere'de son zamanlarda gündemden düşmeyen gelin-görümce olayında yeni gelişmeler var. Düğün günü, görümcesi Antonia Eastwood tarafından yüzüne ve gelinliğine siyah boya fırlatılan gelin Gemma Monk, düğünü tekrarlayacaklarını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

İngiltere'de, düğün günü görümcesi tarafından yüzüne ve gelinliğine siyah boya atılan gelin Gemma Monk, yaşadığı olayı telafi etmek ve mutlu anılar oluşturmak amacıyla gelecek yıl aynı tarihte yeni bir düğün töreni yapacağını duyurdu.
Gelin Gemma Monk, görümcesi Antonia Eastwood tarafından düğün gününde yüzüne ve gelinliğine siyah boya atıldığı için gelecek yıl aynı tarihte yeni bir düğün töreni yapma kararı aldı.
Monk, bu yeni törenle olumsuz anıyı silmeyi, aile ve çocuklar için mutlu anılar oluşturmayı hedeflediğini belirtti.
Eastwood, Monk'un uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşının düğündeki sağdıçlık görevinden alınması ve ardından Eastwood'un gelini düşürmeye çalışması gibi olaylar nedeniyle gerginlik yaşadıklarını iddia etti.
Eastwood, düğün günü arabada bulduğu siyah boyayı Monk'un nikah masasına yürümesinden hemen önce tesadüfen fırlattığını söyledi.
Siyah boyalı saldırı sonrası Monk, Eastwood'dan şikayetçi oldu ve Eastwood 10 ay hapis cezası aldı ancak bu ceza 12 ay ertelenerek 160 saat kamu hizmeti yapmasına karar verildi.
Monk, artık 'hayatına devam etmeyi' hedeflediğini ve 'o anı geri kazanmak ve sahip olması gereken anıları yeniden oluşturmak' amacıyla gelecek yıl aynı tarihte aynı yerde yeni bir düğün töreni gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

''HER ŞEYİ TEKRARLAMAK İSTİYORUZ''

Düğünü, görümcesi tarafından üzerine siyah boya atılmasıyla mahvolan Monk, "Sadece anılarımız ve ailemiz için değil, çocuklarımız için de her şeyi tekrarlamak istiyoruz. O anıyı silmek için aynı tarihte evlenmek istiyoruz. Unutmak için değil, çünkü ben asla unutmayacağım. Ama kendim ve çocuklarım için o anıyı silmek istiyorum ki, o güne dönüp baktığımızda mutlu bir anımız olsun." dedi.

Evlilik yıldönümlerinin yaklaştığını söyleyen Monk, ''Kötü bir anım olan şeyi kutlamak istemiyorum, Oysa o gün aile olarak bir araya gelip sevgimizi kutlamalıyız ve biliyorsunuz, şu anda mutlu bir anım olana kadar bunu yapamam." ifadelerini kullandı.

''AKLIM YERİNDE DEĞİLDİ''

Evli olmasına rağmen evli gibi hissetmediğini söyleyen Monk, ''Düğün gününde nasıl hissetmeniz gerekiyorsa öyle hissetmedim hiç. Kocama yeminlerimi nasıl ettiğimi bile hatırlamıyorum ve bu benim için çok önemli bir şey. Aklım yerinde değildi, sanki kendimi yukarıdan izliyordum." diyerek o gün yaşadığı duyguyu ifade etti.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTACAK

Ayrıca, yeni düğün için güvenlik görevlisi tutmayı ve daha güçlü bir "destek ağı" kurmayı düşüneceğini de açıkladı.

Yaşadıkları sebebiyle ruhsal destek aldığını söyleyen Monk, ailesi ve arkadaşları sayesinde güçlü kaldığını, yasal sürecin de kendisini yıprattığını belirtti.

GELİN VE GÖRÜMCE NEDEN KAVGALIYDI?

Öte yandan geçtiğimiz günlerde gelin ve görümcenin arasındaki soruna ilişkin bir kişi açıklamalarda bulunmuştu. Ayrıca görümce Antonia Eastwood ve gelin Gemma Monk da açıklamalar yapmıştı.

Gelin ile görümce arasında yaşananları kuaför anlatmıştı. Şiddetli rekabetin 2023 yılı Nisan ayına dayandığını söyleyen 49 yaşındaki kuaför, Monk'un erkek kardeşiyle çıkmaya başlamasıyla başladığını iddia etmişti. İkili sadece 5 ay sonra evlenmişti. Fakat Eastwood tarihin belirlenmesiyle Monk'u kıskançlık krizine soktuğunu söylemişti. Monk'un 20 yılı aşkın süredir ilişkisi olduğunu fakat erkek arkadaşının ona evlenme teklifi etmediğini aktarmıştı.

Gemma'nın, eşi Ash'in eski kız arkadaşları hakkında konuştuğu öne sürülmüştü. Bunun üzerine ''Ben de ona Ash'in geçmişini kıskanmadığımı söyleyip durdum. Yaptığının doğru olmadığını biliyordum ama o, yakında evleneceğim kocamın ailesinin bir parçasıydı.'' açıklamasında bulunmuştu.

35 yaşındaki Monk ise aralarında "kötü bir ilişki" olduğunu da itiraf ederek, Eastwood'a "pek ısınamadığını" belirtmişti.

''O DA BENİM DÜĞÜNÜMÜ SABOTE ETMEYE ÇALIŞTI''

Eastwood, düğününü sabote etmeye çalıştığını, Monk'un uzun süredir birlikte olduğu sevgilisini sağdıçlık görevinden aldığını ve ardından Eastwood gelinlik içinde yürürken onu düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Monk, "saçma" olan çelme takma girişimini reddederek, "istesem bile" bunu yapacak kadar uzun boylu olmadığımı söylemişti ve Eastwood'un yanından "hiçbir olay yaşanmadan" geçtiğini gösteren düğün görüntülerine işaret etmişti.

Aradaki gerginlik, Monk'un bir yıl sonra erkek kardeşini ve yeni eşini düğününe davet etmemesiyle daha da arttı; ancak ikili yine de düğüne gelmişti.

''BOYAYI TESADÜFEN BULDUM''

Eastwood, düğüne geldiğinde arabada kızının 'çocuklar için uygun' siyah boya kutusunu 'tesadüfen' bulduğunu iddia etmişti ve Monk'un nikah masasına yürümesinden hemen önce boyayı ona fırlatmıştı.

Eastwood, ''Monk’un arabasından indiğini gördüm, birkaç metre uzaktaydı.Sonra ona bağırdım ve boyayı fırlattım. Boya elbisesinin arkasına isabet etti. Neden yaptığımı bilmiyorum," diyerek bu acımasız intikamın "anlık bir şey" olduğunu iddia etmişti.

Habere göre, Monk, Eastwood'u saçından yakaladı fakat ardından kaçmayı başarmıştı.

SİYAH BOYALI SALDIRININ ARDINDAN NE OLDU?

Gelin Gemma Monk, bugünü çok beklediklerini, siyah boyalı saldırının ardından ikinci bir gelinlik alıp 2 saat sonra evlenebildiklerini söylemişti. Görümcesi Antonia Eastwood'dan ise şikayetçi olmuştu. Eastwood, 10 ay hapis cezası aldı ancak bu ceza 12 ay süreyle ertelenmişti. Bu da İngiltere'deki şartlı tahliyenin eşdeğeri. Fakat 160 saat kamu hizmeti yapmasına karar verildi. Olayların tamamının kendisini çok yıprattığını söyledi.

Eastwood, ''Mahkum edildiğim gün tam anlamıyla bir panik atak geçirdim" dedi ve hapse girmekten "çok korktuğunu" söylemişti:

''Kendimden utanıyorum. Bu ben değilim. Daha önce hiç polisle başım derde girmedi. Hiçbir zaman.''

