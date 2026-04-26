İngiltere 2024 yılının Mayıs ayında yaşanan düğün faciasına dair detaylar ortaya çıktı. Gelin Gemma Monk, tam da nikah için salona doğru yürüdüğü sırada görümcesi Antonia Eastwood tarafından siyah boyalı saldırıya uğradı. Görümce Eastwood, Dailymail'e yaptığı açıklamada, düğün günü yaşananlardan dolayı 'utandığını' söyledi. Fakat gelin ile aralarında senelerdir süren bir gerginlik, kıskançlık olduğunu öne sürdü.

Dinle Özetle

Düğün günü geline siyah boya fırlatan görümce olayında görüntüler ve neden ortaya çıktı

HABERİN ÖZETİ Düğün günü geline siyah boya fırlatan görümce olayında görüntüler ve neden ortaya çıktı İngiltere'de bir görümce, gelinlik giymiş görümcesi Gemma Monk'a düğün günü siyah boya fırlatarak saldırdı ve bu saldırı sonrası hapis cezası aldı. Görümce Antonia Eastwood, gelin Gemma Monk'un nikah için salona yürüdüğü sırada ona siyah boya fırlattı. Eastwood, bu eylemini yıllardır süren gerginlik ve kıskançlığa bağladı. Gelin Monk ise görümcesinin kendisine düğün günü çelme takmaya çalıştığı iddiasını reddetti. Eastwood, olay sonrası 10 ay hapis cezası aldı ancak bu ceza 12 ay süreyle ertelendi ve 160 saat kamu hizmeti yapmasına karar verildi.

KISKANÇLIK KRİZİ

Gelin ile görümce arasında yaşananları kuaför anlattı. Şiddetli rekabetin 2023 yılı Nisan ayına dayandığını söyleyen 49 yaşındaki kuaför, Monk'un erkek kardeşiyle çıkmaya başlamasıyla başladığını iddia etti. İkili sadece 5 ay sonra evlendi. Fakat Eastwood tarihin belirlenmesiyle Monk'u kıskançlık krizine soktuğunu söyledi. Monk'un 20 yılı aşkın süredir ilişkisi olduğunu fakat erkek arkadaşının ona evlenme teklifi etmediğini aktardı.

Gemma'nın, eşi Ash'in eski kız arkadaşları hakkında konuştuğu öne sürüldü. Bunun üzerine ''Ben de ona Ash'in geçmişini kıskanmadığımı söyleyip durdum. Yaptığının doğru olmadığını biliyordum ama o, yakında evleneceğim kocamın ailesinin bir parçasıydı.'' açıklamasında bulundu.

35 yaşındaki Monk ise aralarında "kötü bir ilişki" olduğunu da itiraf ederek, Eastwood'a "pek ısınamadığını" belirtti.

''O DA BANA DÜĞÜN GÜNÜ ÇELME TAKMAYA ÇALIŞTI'' İDDİASI

Eastwood, düğününü sabote etmeye çalıştığını, Monk'un uzun süredir birlikte olduğu sevgilisini sağdıçlık görevinden aldığını ve ardından Eastwood gelinlik içinde yürürken onu düşürmeye çalıştığını iddia etti.

Monk, "saçma" olan çelme takma girişimini reddederek, "istesem bile" bunu yapacak kadar uzun boylu olmadığımı söyledi ve Eastwood'un yanından "hiçbir olay yaşanmadan" geçtiğini gösteren düğün görüntülerine işaret etti.

Aradaki gerginlik, Monk'un bir yıl sonra erkek kardeşini ve yeni eşini düğününe davet etmemesiyle daha da arttı; ancak ikili yine de düğüne geldi.

''BOYAYI TESADÜFEN BULDUM''

Eastwood, düğüne geldiğinde arabada kızının 'çocuklar için uygun' siyah boya kutusunu 'tesadüfen' bulduğunu iddia etti ve Monk'un nikah masasına yürümesinden hemen önce boyayı ona fırlattı.

Eastwood, ''Monk’un arabasından indiğini gördüm, birkaç metre uzaktaydı.Sonra ona bağırdım ve boyayı fırlattım. Boya elbisesinin arkasına isabet etti. Neden yaptığımı bilmiyorum," diyerek bu acımasız intikamın "anlık bir şey" olduğunu iddia etti.

Habere göre, Monk, Eastwood'u saçından yakaladı fakat ardından kaçmayı başardı.

SİYAH BOYALI SALDIRININ ARDINDAN NE OLDU?

Gelin Gemma Monk, bugünü çok beklediklerini, siyah boyalı saldırının ardından ikinci bir gelinlik alıp 2 saat sonra evlenebildiklerini söyledi. Görümcesi Antonia Eastwood'dan ise şikayetçi oldu. Eastwood, 10 ay hapis cezası aldı ancak bu ceza 12 ay süreyle ertelendi. Bu da İngiltere'deki şartlı tahliyenin eşdeğeri. Fakat 160 saat kamu hizmeti yapmasına karar verildi. Olayların tamamının kendisini çok yıprattığını söyledi.

Eastwood, ''Mahkum edildiğim gün tam anlamıyla bir panik atak geçirdim" dedi ve hapse girmekten "çok korktuğunu" söyledi ve ekledi:

''Kendimden utanıyorum. Bu ben değilim. Daha önce hiç polisle başım derde girmedi. Hiçbir zaman.''