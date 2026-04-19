Nikah masasına yürürken görümceden siyah boyalı saldırı! Gelin peşini bırakmadı, cezası kesildi

İki çocuk annesi 35 yaşındaki Gemma Monk, 2024 yılının Mayıs ayında şimdiki eşi Ken Monk ile evlenmenin heyecanını yaşıyordu. İngiltere'nin Maidstone şehrindeki düğün yerinde babasıyla beraber halının üzerinde yürürken biri seslendi. Ardından ise üzerine siyah boya fırlatıldı.
Gelin perişan halde gözyaşları içinde kaldı. Olay mahkemeye taşındı. Gemma Monk, "Bu olay hayatımı çok etkiledi. Polis karakolunda ifade verirken bile çok duygusallaştım ve olay hakkında konuşurken ağlamaya başladım." dedi. Olaydan beri depresyonda olduğunu dile getiren Gemma, "Hayattaki tüm onurumu ve iyi alışkanlıklarımı kaybettim. Eskiden olduğum kişiyi kaybettim. Bu olay, hayatımın en özel gününü en kötü anıya dönüştürdü; asla unutmayacağım ve ailem de unutmayacak." diyerek yaşadıklarını anlattı.
Siyah boyalı saldırının kanseri yeni atlattığı bu yüzden oldukça kilo verdiği bir dönemde gerçekleştiğini belirten Gemma, hastalığından görümcesinin de haberi olduğunu dile getirdi. Gemma, "Yine de hayatımın en önemli gününü mahvetmeye ve beni riske atmaya karar verdi'' dedi.
Saldırıya rağmen yüzündeki ve vücudundaki boyayı temizleyip, görevlinin getirdiği elbiseyle düğüne katılan Gemma, 20 yılı aşkın süredir beraber olduğu Ken ile evlendi.
''Hiç tereddüt etmedim'' diyen Gemma, ''Gerekirse iç çamaşırımla ve yüzüme siyah boya sürerek bile nikah masasına yürürdüm." diyerek kararlılığını ifade etti.
Mahkemeden karar çıktı ve görümceye 10 ay hapis cezası verildi, ancak bu ceza 12 ay süreyle ertelendi. Ayrıca 160 saat kamu hizmeti yapması emredildi. Yargıç Fox News'te yer alan habere göre Yargıç Oliver Saxby, cezayı vermeden önce, "Bu, Gemma Monk ve ailesi için özel bir gün olacaktı. Sizin davranışlarınız yüzünden bir kabusa dönüştü" dedi.
Gemma, özrünü asla kabul etmeyeceğini, verilen cezanın ise 'çok hafif' olduğunu söyledi:
''Bu davanın mahkemeye taşınması için beklediğimiz süre göz önüne alındığında, en az 23 ay hapis cezası almalıydı."