İki çocuk annesi 35 yaşındaki Gemma Monk, 2024 yılının Mayıs ayında şimdiki eşi Ken Monk ile evlenmenin heyecanını yaşıyordu. İngiltere'nin Maidstone şehrindeki düğün yerinde babasıyla beraber halının üzerinde yürürken biri seslendi. Ardından ise üzerine siyah boya fırlatıldı.

Nikah masasına yürürken görümceden siyah boyalı saldırı! Gelin peşini bırakmadı, cezası kesildi

HABERİN ÖZETİ Nikah masasına yürürken görümceden siyah boyalı saldırı! Gelin peşini bırakmadı, cezası kesildi İki çocuk annesi 35 yaşındaki Gemma Monk, 2024 yılının Mayıs ayında İngiltere'nin Maidstone şehrindeki düğününde görümcesi tarafından üzerine siyah boya atılması olayıyla ilgili mahkemeden çıkan kararı ve yaşadığı süreci anlattı. Gemma Monk, düğün sırasında babasıyla yürürken görümcesinin üzerine siyah boya fırlattığını belirtti. Olayın hayatını çok etkilediğini, depresyona girdiğini ve eskisi gibi olmadığını ifade etti. Saldırı, Gemma'nın kanseri yeni atlattığı ve kilo verdiği bir dönemde gerçekleşti. Gemma, saldırıya rağmen görevlinin getirdiği elbiseyle düğüne devam etti ve eşi Ken Monk ile evlendi. Mahkeme, görümceye 10 ay hapis cezası verdi ancak bu ceza 12 ay süreyle ertelendi ve 160 saat kamu hizmeti cezası verildi. Gemma Monk, verilen cezanın çok hafif olduğunu ve özrünü asla kabul etmeyeceğini söyledi.

''NE BEN NE AİLEM UNUTACAĞIZ''

Gelin perişan halde gözyaşları içinde kaldı. Olay mahkemeye taşındı. Gemma Monk, "Bu olay hayatımı çok etkiledi. Polis karakolunda ifade verirken bile çok duygusallaştım ve olay hakkında konuşurken ağlamaya başladım." dedi. Olaydan beri depresyonda olduğunu dile getiren Gemma, "Hayattaki tüm onurumu ve iyi alışkanlıklarımı kaybettim. Eskiden olduğum kişiyi kaybettim. Bu olay, hayatımın en özel gününü en kötü anıya dönüştürdü; asla unutmayacağım ve ailem de unutmayacak." diyerek yaşadıklarını anlattı.

YENİ KANSERİ ATLATTIĞI DÖNEMDİ

Siyah boyalı saldırının kanseri yeni atlattığı bu yüzden oldukça kilo verdiği bir dönemde gerçekleştiğini belirten Gemma, hastalığından görümcesinin de haberi olduğunu dile getirdi. Gemma, "Yine de hayatımın en önemli gününü mahvetmeye ve beni riske atmaya karar verdi'' dedi.

Saldırıya rağmen yüzündeki ve vücudundaki boyayı temizleyip, görevlinin getirdiği elbiseyle düğüne katılan Gemma, 20 yılı aşkın süredir beraber olduğu Ken ile evlendi.

''Hiç tereddüt etmedim'' diyen Gemma, ''Gerekirse iç çamaşırımla ve yüzüme siyah boya sürerek bile nikah masasına yürürdüm." diyerek kararlılığını ifade etti.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Mahkemeden karar çıktı ve görümceye 10 ay hapis cezası verildi, ancak bu ceza 12 ay süreyle ertelendi. Ayrıca 160 saat kamu hizmeti yapması emredildi. Yargıç Fox News'te yer alan habere göre Yargıç Oliver Saxby, cezayı vermeden önce, "Bu, Gemma Monk ve ailesi için özel bir gün olacaktı. Sizin davranışlarınız yüzünden bir kabusa dönüştü" dedi.

Gemma, özrünü asla kabul etmeyeceğini, verilen cezanın ise 'çok hafif' olduğunu söyledi:

''Bu davanın mahkemeye taşınması için beklediğimiz süre göz önüne alındığında, en az 23 ay hapis cezası almalıydı."