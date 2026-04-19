Akılalmaz etkinlik: Üç yaşındaki çocuk hindi zannettiği baba ve oğlunu silahla vurdu!

ABD'nin Wisconsin eyaletinde düzenlenen 16 yaş ve altındaki çocukların yanlarında bir rehberle katılabildiği 'Gençler İçin Hindi Avı' etkinliğinde bu yılın 3. silahlı olayı yaşandı.
34 yaşındaki adam, 3 yaşındaki oğlunu etkinliğe getirdi ve 12 kalibrelik yarı otomatik av tüfeğiyle atış yapmasına yardımcı oldu. Doğal Kaynaklar Bakanlığı raporuna göre, ikili ormanda bir hareket fark etti ve bunu yabani hindi sandı. Ancak, 40 yaşında bir adam ve yedi yaşındaki çocuğu, ateş edenlerden 35 metre uzakta, çalılıkların arasında bulunuyorlardı ve saçmalarla sırtlarından, ellerinden ve başlarından vuruldular.
Baba ve oğlu acil olarak hastaneye kaldırıldı. Baba aynı gün içinde taburcu oldu fakat çocuk başına aldığı yaralar nedeniyle hastanede daha uzun kaldı.
Doğal Kaynaklar Bakanlığı avcı eğitimi sorumlusu Renee Thok, soruşturma tamamlanıp bölge savcısına teslim edildikten sonra olası suçlamaların yöneltilebileceğini söyledi. New York Post'un haberine göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer tetiği kimin çektiğini belirlemeye çalışıyor.
Öte yandan Wisconsin yasalarına göre, her yaştan çocuk, avcılık eğitimi kursunu tamamlamadan avlanabilir; ancak bunun için yanlarında, kol mesafesinden ayrılmayan bir rehberin bulunması şarttır.
Raporda , üç yaşındaki çocuğun Wisconsin'de av kazasına karışan en genç kişi olduğu belirtildi.