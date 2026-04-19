ABD'nin Wisconsin eyaletinde düzenlenen 16 yaş ve altındaki çocukların yanlarında bir rehberle katılabildiği 'Gençler İçin Hindi Avı' etkinliğinde bu yılın 3. silahlı olayı yaşandı.

Dinle Özetle

Akılalmaz etkinlik: Üç yaşındaki çocuk hindi zannettiği baba ve oğlunu silahla vurdu!

HABERİN ÖZETİ Akılalmaz etkinlik: Üç yaşındaki çocuk hindi zannettiği baba ve oğlunu silahla vurdu! ABD'nin Wisconsin eyaletinde düzenlenen 'Gençler İçin Hindi Avı' etkinliğinde, 3 yaşındaki bir çocuğun babasıyla birlikte avlanırken 40 yaşındaki bir adam ile 7 yaşındaki çocuğunu vurmasıyla silahlı olay yaşandı. Olayda, 34 yaşındaki bir baba 3 yaşındaki oğluna 12 kalibrelik yarı otomatik av tüfeğiyle atış yaparken, 40 yaşındaki bir adam ve 7 yaşındaki çocuğu saçmalarla vuruldu. Yaralanan baba aynı gün taburcu edilirken, oğlu başına aldığı yaralar nedeniyle hastanede daha uzun süre kaldı. Doğal Kaynaklar Bakanlığı olayı soruşturuyor ve savcılığa teslim edildikten sonra suçlamalar yöneltilebileceği belirtildi. Wisconsin yasalarına göre, her yaştan çocuk avcılık eğitimi kursunu tamamlamadan, yanlarında bir rehberle avlanabilir. Üç yaşındaki çocuğun, Wisconsin'de av kazasına karışan en genç kişi olduğu rapor edildi.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA YARI OTOMATİK AV TÜFEĞİ!

34 yaşındaki adam, 3 yaşındaki oğlunu etkinliğe getirdi ve 12 kalibrelik yarı otomatik av tüfeğiyle atış yapmasına yardımcı oldu. Doğal Kaynaklar Bakanlığı raporuna göre, ikili ormanda bir hareket fark etti ve bunu yabani hindi sandı. Ancak, 40 yaşında bir adam ve yedi yaşındaki çocuğu, ateş edenlerden 35 metre uzakta, çalılıkların arasında bulunuyorlardı ve saçmalarla sırtlarından, ellerinden ve başlarından vuruldular.

Baba ve oğlu acil olarak hastaneye kaldırıldı. Baba aynı gün içinde taburcu oldu fakat çocuk başına aldığı yaralar nedeniyle hastanede daha uzun kaldı.

TETİĞİ KİM ÇEKTİ?

Doğal Kaynaklar Bakanlığı avcı eğitimi sorumlusu Renee Thok, soruşturma tamamlanıp bölge savcısına teslim edildikten sonra olası suçlamaların yöneltilebileceğini söyledi. New York Post'un haberine göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer tetiği kimin çektiğini belirlemeye çalışıyor.

Öte yandan Wisconsin yasalarına göre, her yaştan çocuk, avcılık eğitimi kursunu tamamlamadan avlanabilir; ancak bunun için yanlarında, kol mesafesinden ayrılmayan bir rehberin bulunması şarttır.

Raporda , üç yaşındaki çocuğun Wisconsin'de av kazasına karışan en genç kişi olduğu belirtildi.