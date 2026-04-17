Almanya'nın Traunstein bölgesinde yaşayan 57 yaşındaki bir adam, cüzi bir miktara 250 gram külçe altının sahibi oldu. Sadece bir eski kasa satın almak isteyen adam gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Dinle Özetle

Sadece 800 TL'ye 250 gram külçe altın satın aldı! Satıcı ise alıcıdan daha şanslıydı

HABERİN ÖZETİ Sadece 800 TL'ye 250 gram külçe altın satın aldı! Satıcı ise alıcıdan daha şanslıydı Almanya'da eski bir kasa satın alan 57 yaşındaki bir adam, kasanın gizli bölmesinde yaklaşık 1 milyon 250 bin TL değerinde 250 gram külçe altın buldu. Alıcı, çevrimiçi bir platformdan ikinci el kasayı 15 euroya satın aldı. Kasanın gizli bölmesinde 250 gram altın külçe bulundu. Altınlar, kasayı satan kişinin 92 yaşındaki dedesine aitti ve dede tarafından unutulmuş olabileceği düşünüldü. Polis, çalındığına dair bir ihbar olmaması nedeniyle konuyu kapattı ve alıcı ile satıcının kendi aralarında anlaşmasını tavsiye etti. Alman hukukuna göre, satılan bir ürüne dahil olmayan eşyalar otomatik olarak satılmaz ve mülkiyeti önceki sahibinde kalır. Kasanın yeni sahibi altınları iade etmek istediğini belirtti.

Çevrimiçi bir platformda 'ilanlar' kısmında ikinci el bir kasa gördü. Satıcı ile kasayı 15 euro yani yaklaşık 800 TL'ye alma konusunda anlaştı. Kasayı bodrumuna yerleştirirken ise yan tarafında küçük bir gizli bölme olduğunu fark etti. Bu bölmenin sonradan eklendiği ise oldukça barizdi.

Adam, bölmeyi açtığında içinde 250 gram altın külçe olduğunu gördü. 250 gram külçe altınların şu anki toplam değeri ise yaklaşık 1 milyon 250 bin TL.

KÜLÇE ALTINLAR 92 YAŞINDAKİ DEDENİN ÇIKTI

Kasanın yeni sahibi, polisi aradı. Polis de satıcıya ulaştı. Satıcı, kasanın 92 yaşındaki dedesine ait olduğunu, onun adına satış yaptığını söyledi. Dedenin altın külçelerini unutmuş olabileceği üzerinde durdular. Polis ise külçelerin çalındığına dair de bir ihbar olmadığı için konuyu kapattı ve alıcı ile satıcının kendi aralarında anlaşması tavsiyesinde bulundu.

SATICI İKİ KAT ŞANSLIYDI!

Olayda ise satıcılar iki kat şanslıydı. Hem dürüst bir alıcı çıktı karşılarına hem de gerçek bir alıcı buldukları için. Dede başlangıçta torununa 20 euro'ya kasayı satmasını söyledi. Fakat alıcı çıkmayınca fiyatını 15 euro yapmasını hatta alan kimse olmazsa çöpe atabileceğini ifade etti. Bu durumda eğer dürüst bir alıcı karşılarına çıkmasaydı altınlar sonsuza dek kayıplara karışacaktı.

HUKUK BU KONUDA NE DİYOR?

Alman basınından BR24'ün haberine göre, Nürnbergli avukat Oğuzhan Sinan, "Satılan bir ürüne dahil olan her eşya otomatik olarak onunla birlikte satılmaz. Bu nedenle, satışa başka bir eşya dahil edilmemişse, mülkiyet genellikle önceki sahibinde kalır. Eşyanın satışa dahil olduğu varsayılsa bile, satın alma sözleşmesine itiraz edilebilir.'' dedi.

Kasanın yeni sahibi 57 yaşındaki adam ise altınları iade etmek istediğini söyledi.