Sadece 800 TL'ye 250 gram külçe altın satın aldı! Satıcı ise alıcıdan daha şanslıydı

Almanya'nın Traunstein bölgesinde yaşayan 57 yaşındaki bir adam, cüzi bir miktara 250 gram külçe altının sahibi oldu. Sadece bir eski kasa satın almak isteyen adam gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Çevrimiçi bir platformda 'ilanlar' kısmında ikinci el bir kasa gördü. Satıcı ile kasayı 15 euro yani yaklaşık 800 TL'ye alma konusunda anlaştı. Kasayı bodrumuna yerleştirirken ise yan tarafında küçük bir gizli bölme olduğunu fark etti. Bu bölmenin sonradan eklendiği ise oldukça barizdi.
Adam, bölmeyi açtığında içinde 250 gram altın külçe olduğunu gördü. 250 gram külçe altınların şu anki toplam değeri ise yaklaşık 1 milyon 250 bin TL.
Kasanın yeni sahibi, polisi aradı. Polis de satıcıya ulaştı. Satıcı, kasanın 92 yaşındaki dedesine ait olduğunu, onun adına satış yaptığını söyledi. Dedenin altın külçelerini unutmuş olabileceği üzerinde durdular. Polis ise külçelerin çalındığına dair de bir ihbar olmadığı için konuyu kapattı ve alıcı ile satıcının kendi aralarında anlaşması tavsiyesinde bulundu.
Olayda ise satıcılar iki kat şanslıydı. Hem dürüst bir alıcı çıktı karşılarına hem de gerçek bir alıcı buldukları için. Dede başlangıçta torununa 20 euro'ya kasayı satmasını söyledi. Fakat alıcı çıkmayınca fiyatını 15 euro yapmasını hatta alan kimse olmazsa çöpe atabileceğini ifade etti. Bu durumda eğer dürüst bir alıcı karşılarına çıkmasaydı altınlar sonsuza dek kayıplara karışacaktı.
Alman basınından BR24'ün haberine göre, Nürnbergli avukat Oğuzhan Sinan, "Satılan bir ürüne dahil olan her eşya otomatik olarak onunla birlikte satılmaz. Bu nedenle, satışa başka bir eşya dahil edilmemişse, mülkiyet genellikle önceki sahibinde kalır. Eşyanın satışa dahil olduğu varsayılsa bile, satın alma sözleşmesine itiraz edilebilir.'' dedi.
Kasanın yeni sahibi 57 yaşındaki adam ise altınları iade etmek istediğini söyledi.