Yeni Meksika'nın kuzeyinde, Santa Fe'nin yaklaşık 35 mil kuzeybatısında bulunan gizli laboratuvarında siber güvenlik başkanı olarak görevli üst düzey isim hayatını kaybetti. Oğlu, babasının vefatının ardından kişisel eşyaları tasnif ederken üzerinde 'atmosferik anormallikler' yazan dosyalara rastladı.

Dinle Özetle

ABD'nin gizli laboratuvarında çalışan babası ölünce ortaya çıkan dosyalar şoke etti! Açıklanamayan hava olaylarına işaret

HABERİN ÖZETİ ABD'nin gizli laboratuvarında çalışan babası ölünce ortaya çıkan dosyalar şoke etti! Açıklanamayan hava olaylarına işaret Yeni Meksika'da gizli bir laboratuvarda görevli üst düzey bir siber güvenlik başkanının ölümünün ardından oğlu, babasının kişisel eşyalarında UFO çalışmalarıyla ilgili önemli belgeler buldu. Bulunan belgeler, orduda gizli düzeyde yürütülen UFO bilimsel çalışmalarını ve UFO itme sistemleriyle ilgili araştırmaları içeriyor. Materyal, üst düzey hükümet toplantılarının kayıtlarını, iç yazışmalarını, orijinal Polaroid fotoğraflarını ve görgü tanıklarının çizimlerini ve fotoğraflarını barındırıyor. Bu keşif, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nın (LANL) UFO fenomenine dair çalışmalar yaptığına dair kanıtlar sunuyor. Belgeler, tanımlanamayan uçan cisimlerin (UFO) sürekli bir örüntüsüne işaret eden birçok görgü tanığı anlatısını ve fotoğrafını içeriyor. Gazeteci Jeremy Corbell, materyallerin orijinalliğini kamuoyuyla paylaşmadan önce yıllarca doğrulama çalışmaları yaptığını belirtti.

''GİZLİ YÜRÜTÜLEN GERÇEK UFO BİLİMSEL ÇALIŞMASI''

Güvenlik sebebiyle ismi açıklanmayan babanın oğlu, gazeteci Jeremy Corbell ile iletişime geçti. Corbell, içeriğin kendisini şoke ettiğini söyledi. Dailymail'e açıklamalarda bulunan gazeteci Corbell, "Bu, ordumuzda gizli düzeyde yürütülen gerçek bir UFO bilimsel çalışması" dedi.

Corbell, materyalin üst düzey hükümet toplantılarının kayıtlarını ve UFO itme sistemleriyle ilgili bilimsel çalışmaları içerdiğini iddia etti. Corbell, "Los Alamos her zaman UFO fenomeni üzerine çalışmaların yapıldığı bir yerdi. Bu belgeler, Los Alamos'un bu konuyu çok ciddiye aldığının yüzde yüz kanıtıdır" dedi.

LABORATUVAR DERİN HÜKÜMET GİZLİLİĞİYLE BAĞDAŞTIRILDI

Bu dava, uzun zamandır nükleer silah geliştirme ve derin hükümet gizliliğiyle ilişkilendirilen Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'na (LANL) dikkatleri yeniden çekti. Önde gelen bir nükleer araştırma tesisi olarak LANL, Soğuk Savaş dönemindeki atmosferik gözetim, gizli hava araştırmaları ve ele geçirilen teknolojiyle ilgili komplo teorileriyle, doğrulanmamış işçi iddiaları da dahil olmak üzere ilişkilendirilmiştir. Gizli depolarda saklanan uzaylı malzemeleri.

İÇ YAZIŞMALAR, BELGELER...

Corbell'e göre, keşif, siber güvenlik şefinin oğlunun babasının ölümünden sonra geride kalan depolanmış materyalleri incelemeye başlamasıyla ortaya çıktı.

Corbell Daily Mail'e şunları söyledi: "Yani, tarih boyunca çok incelenmiş UFO vakalarına ait orijinal Polaroid fotoğraflarından, üst düzey hükümet yetkililerinin bu konuyu tartıştığı toplantılara ait iç yazışmalara ve belgelere kadar her şey var."

TEKRAR TEKRAR GÖRÜLEN CİSİMLER...

Corbell, Daily Mail ile paylaştığı birkaç sayfada, gizemli disk şeklindeki cisimleri, tarlalara çizilmiş ekin çemberlerini ve silindir şeklinde bir UFO'yu gösterdi.

Ayrıca, "Gulf Breeze Tanığı Tarafından Çizilen Çizimler ve Fotoğraflar" başlıklı bir belge de vardı; bu belge, tanımlanamayan uçan cisimleri betimleyen düzinelerce görgü tanığı çizimi ve fotoğraf büyütülmüş halini içeriyordu. 1987 ile 1991 yılları arasında Florida kıyı kasabası üzerinde tekrar tekrar görülen cisimler.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN UFO ANLATILARI, FOTOĞRAFLARI

Dosyalar, tekil olaylardan ziyade, gözlemlerin süreklilik arz eden bir örüntüsüne işaret ediyordu. Birçok görgü tanığı, parlak beyaz ışık sıraları, kırmızı ve yeşil yanıp sönen ışıklar ve görünür 'pencereler' bulunan disk şeklinde araçların, bazılarının 3 ila 6 metre yüksekliğinde ve 36 metre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor ve evlerin, kıyı şeritlerinin ve ormanlık alanların üzerinde sessizce havada süzüldüğünü anlattı.

Tanıklardan Ed Walters'a atfedilen fotoğrafta ise aşırı pozlanmış beyaz merkezlere sahip ve etrafında kırmızı veya mavi-yeşil haleler bulunan parlayan nesneler görüldü. Daha sonraki görüntülerde fırlatılan malzeme veya çıkıntılar görülüyor. Bunlar araştırmacıların alışılmadık görsel özellikler olarak vurguladığı ayrıntılar.

AÇIKLANAMAYAN HAVA OLAYLARINA İŞARET!

Ayrıca, bu materyalin hükümetin açıklanamayan hava olaylarına on yıllardır gösterdiği ilgiyi işaret ettiğini öne sürdü. Corbell, materyallerin orijinalliğini kamuoyuyla paylaşmadan önce yıllarca doğrulama çalışmaları yaptığını belirterek, istihbarat teşkilatlarının sıklıkla bağlantılı kaynakları tespit etmeye veya baskı altına almaya çalıştığını kaydetti.