Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD'nin gizli laboratuvarında çalışan babası ölünce ortaya çıkan dosyalar şoke etti! Açıklanamayan hava olaylarına işaret

ABD'nin en gizli nükleer laboratuvarında görevli üst düzey siber güvenlik yetkilisinin ölümünün ardından ortaya çıkan dosyalar yeniden UFO'ları gündeme getirdi. İçeriden bir kaynağın iddiasına göre, ABD hükümeti çok uzun zamandır UFO'ları inceliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
ABD'nin gizli laboratuvarında çalışan babası ölünce ortaya çıkan dosyalar şoke etti! Açıklanamayan hava olaylarına işaret
KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 12:34

Yeni Meksika'nın kuzeyinde, Santa Fe'nin yaklaşık 35 mil kuzeybatısında bulunan gizli laboratuvarında siber güvenlik başkanı olarak görevli üst düzey isim hayatını kaybetti. Oğlu, babasının vefatının ardından kişisel eşyaları tasnif ederken üzerinde 'atmosferik anormallikler' yazan dosyalara rastladı.

ABD'nin gizli laboratuvarında çalışan babası ölünce ortaya çıkan dosyalar şoke etti! Açıklanamayan hava olaylarına işaret

0:00 235
HABERİN ÖZETİ

ABD'nin gizli laboratuvarında çalışan babası ölünce ortaya çıkan dosyalar şoke etti! Açıklanamayan hava olaylarına işaret

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Yeni Meksika'da gizli bir laboratuvarda görevli üst düzey bir siber güvenlik başkanının ölümünün ardından oğlu, babasının kişisel eşyalarında UFO çalışmalarıyla ilgili önemli belgeler buldu.
Bulunan belgeler, orduda gizli düzeyde yürütülen UFO bilimsel çalışmalarını ve UFO itme sistemleriyle ilgili araştırmaları içeriyor.
Materyal, üst düzey hükümet toplantılarının kayıtlarını, iç yazışmalarını, orijinal Polaroid fotoğraflarını ve görgü tanıklarının çizimlerini ve fotoğraflarını barındırıyor.
Bu keşif, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nın (LANL) UFO fenomenine dair çalışmalar yaptığına dair kanıtlar sunuyor.
Belgeler, tanımlanamayan uçan cisimlerin (UFO) sürekli bir örüntüsüne işaret eden birçok görgü tanığı anlatısını ve fotoğrafını içeriyor.
Gazeteci Jeremy Corbell, materyallerin orijinalliğini kamuoyuyla paylaşmadan önce yıllarca doğrulama çalışmaları yaptığını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
ABD'nin gizli laboratuvarında çalışan babası ölünce ortaya çıkan dosyalar şoke etti! Açıklanamayan hava olaylarına işaret

''GİZLİ YÜRÜTÜLEN GERÇEK UFO BİLİMSEL ÇALIŞMASI''

Güvenlik sebebiyle ismi açıklanmayan babanın oğlu, gazeteci Jeremy Corbell ile iletişime geçti. Corbell, içeriğin kendisini şoke ettiğini söyledi. Dailymail'e açıklamalarda bulunan gazeteci Corbell, "Bu, ordumuzda gizli düzeyde yürütülen gerçek bir bilimsel çalışması" dedi.

ABD'nin gizli laboratuvarında çalışan babası ölünce ortaya çıkan dosyalar şoke etti! Açıklanamayan hava olaylarına işaret

Corbell, materyalin üst düzey hükümet toplantılarının kayıtlarını ve UFO itme sistemleriyle ilgili bilimsel çalışmaları içerdiğini iddia etti. Corbell, "Los Alamos her zaman UFO fenomeni üzerine çalışmaların yapıldığı bir yerdi. Bu belgeler, Los Alamos'un bu konuyu çok ciddiye aldığının yüzde yüz kanıtıdır" dedi.

ABD'nin gizli laboratuvarında çalışan babası ölünce ortaya çıkan dosyalar şoke etti! Açıklanamayan hava olaylarına işaret

LABORATUVAR DERİN HÜKÜMET GİZLİLİĞİYLE BAĞDAŞTIRILDI

Bu dava, uzun zamandır nükleer silah geliştirme ve derin hükümet gizliliğiyle ilişkilendirilen Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'na (LANL) dikkatleri yeniden çekti. Önde gelen bir nükleer araştırma tesisi olarak LANL, Soğuk Savaş dönemindeki atmosferik gözetim, gizli hava araştırmaları ve ele geçirilen teknolojiyle ilgili komplo teorileriyle, doğrulanmamış işçi iddiaları da dahil olmak üzere ilişkilendirilmiştir. Gizli depolarda saklanan uzaylı malzemeleri.

ABD'nin gizli laboratuvarında çalışan babası ölünce ortaya çıkan dosyalar şoke etti! Açıklanamayan hava olaylarına işaret

İÇ YAZIŞMALAR, BELGELER...

Corbell'e göre, keşif, siber güvenlik şefinin oğlunun babasının ölümünden sonra geride kalan depolanmış materyalleri incelemeye başlamasıyla ortaya çıktı.

Corbell Daily Mail'e şunları söyledi: "Yani, tarih boyunca çok incelenmiş UFO vakalarına ait orijinal Polaroid fotoğraflarından, üst düzey hükümet yetkililerinin bu konuyu tartıştığı toplantılara ait iç yazışmalara ve belgelere kadar her şey var."

ABD'nin gizli laboratuvarında çalışan babası ölünce ortaya çıkan dosyalar şoke etti! Açıklanamayan hava olaylarına işaret

TEKRAR TEKRAR GÖRÜLEN CİSİMLER...

Corbell, Daily Mail ile paylaştığı birkaç sayfada, gizemli disk şeklindeki cisimleri, tarlalara çizilmiş ekin çemberlerini ve silindir şeklinde bir UFO'yu gösterdi.

Ayrıca, "Gulf Breeze Tanığı Tarafından Çizilen Çizimler ve Fotoğraflar" başlıklı bir belge de vardı; bu belge, tanımlanamayan uçan cisimleri betimleyen düzinelerce görgü tanığı çizimi ve fotoğraf büyütülmüş halini içeriyordu. 1987 ile 1991 yılları arasında Florida kıyı kasabası üzerinde tekrar tekrar görülen cisimler.

ABD'nin gizli laboratuvarında çalışan babası ölünce ortaya çıkan dosyalar şoke etti! Açıklanamayan hava olaylarına işaret

GÖRGÜ TANIKLARINDAN UFO ANLATILARI, FOTOĞRAFLARI

Dosyalar, tekil olaylardan ziyade, gözlemlerin süreklilik arz eden bir örüntüsüne işaret ediyordu. Birçok görgü tanığı, parlak beyaz ışık sıraları, kırmızı ve yeşil yanıp sönen ışıklar ve görünür 'pencereler' bulunan disk şeklinde araçların, bazılarının 3 ila 6 metre yüksekliğinde ve 36 metre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor ve evlerin, kıyı şeritlerinin ve ormanlık alanların üzerinde sessizce havada süzüldüğünü anlattı.

Tanıklardan Ed Walters'a atfedilen fotoğrafta ise aşırı pozlanmış beyaz merkezlere sahip ve etrafında kırmızı veya mavi-yeşil haleler bulunan parlayan nesneler görüldü. Daha sonraki görüntülerde fırlatılan malzeme veya çıkıntılar görülüyor. Bunlar araştırmacıların alışılmadık görsel özellikler olarak vurguladığı ayrıntılar.

ABD'nin gizli laboratuvarında çalışan babası ölünce ortaya çıkan dosyalar şoke etti! Açıklanamayan hava olaylarına işaret

AÇIKLANAMAYAN HAVA OLAYLARINA İŞARET!

Ayrıca, bu materyalin hükümetin açıklanamayan hava olaylarına on yıllardır gösterdiği ilgiyi işaret ettiğini öne sürdü. Corbell, materyallerin orijinalliğini kamuoyuyla paylaşmadan önce yıllarca doğrulama çalışmaları yaptığını belirterek, istihbarat teşkilatlarının sıklıkla bağlantılı kaynakları tespit etmeye veya baskı altına almaya çalıştığını kaydetti.

ETİKETLER
#ufo
#Gizli Projeler
#Los Alamos
#Atmosferik Anormallikler
#Corbell
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.