Trump’tan şaşırtan UFO hamlesi

Pentagon bünyesinde kurulan özel birimler, askeri pilotların ve gelişmiş sensör sistemlerinin kaydettiği UAP görüntülerini incelemeye başladı. 2022 ve 2023’te ABD Kongresi’nde bu konuda oturumlar yapıldı. Yani mesele, açıkçası, artık kapalı kapılar ardında konuşulan bir söylenti değil.

TALİMAT GELDİ: DOSYALAR TESPİT EDİLECEK

Bu tartışmaların ortasında dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir gizli tutulan UFO belgelerinin kamuoyuna açıklanması için talimat vereceğini duyurdu.