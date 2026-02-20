Trump’tan şaşırtan UFO hamlesi

Kategoriler
ABD Başkanı Trump, yıllardır kamuoyundan gizlenen UFO ve dünya dışı yaşam dosyalarının incelenip açıklanması için talimat vereceğini duyurdu.
Yıllarca komplo teorilerinin merkezinde yer aldı UFO meselesi. Resmi makamlar uzun süre bu başlığa mesafeli durdu. Ancak son birkaç yılda tablo değişti. “UFO” yerine daha teknik bir ifade olan UAP, yani “tanımlanamayan hava olayları” kavramı kullanılmaya başlandı. Konu artık popüler kültürün değil, doğrudan ulusal güvenliğin başlığı.
Pentagon bünyesinde kurulan özel birimler, askeri pilotların ve gelişmiş sensör sistemlerinin kaydettiği UAP görüntülerini incelemeye başladı. 2022 ve 2023’te ABD Kongresi’nde bu konuda oturumlar yapıldı. Yani mesele, açıkçası, artık kapalı kapılar ardında konuşulan bir söylenti değil.
Bu tartışmaların ortasında dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir gizli tutulan UFO belgelerinin kamuoyuna açıklanması için talimat vereceğini duyurdu.
Trump, yaptığı açıklamada Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili federal kurumlara, “tanımlanamayan hava olayları (UAP), UFO’lar ve dünya dışı yaşamla bağlantılı tüm hükümet dosyalarının tespit edilmesi ve yayımlanması sürecinin başlatılması” yönünde talimat vereceğini söyledi.
Bu çıkış, özellikle şeffaflık talep eden kesimler için yeni bir aşama anlamına gelebilir. Radar kayıtları, uydu verileri, pilot raporları ve analiz dokümanlarının bir bölümünün gizlilik derecesinin kaldırılması ihtimali konuşuluyor.
Ancak ABD’de gizli belgelerin açıklanması süreci sanıldığı kadar basit değil. Belgeler önce ilgili kurumlarca inceleniyor. Ulusal güvenliği riske atabilecek bilgiler — sensör kapasitesi, askeri üs konumları ya da istihbarat yöntemleri gibi — ayıklanıyor. Ardından kısmi ya da tam sansürlü versiyonlar yayımlanıyor.
Kısa süre önce Epstein belgelerinde benzer bir süreç yaşanmıştı. O dosyalarda da çok sayıda sayfa neredeyse tamamen karartılmış şekilde paylaşılmış, bu durum ciddi eleştirilere yol açmıştı. Şimdi soru şu: UFO dosyalarında ne kadar bilgi gerçekten görülebilecek?
Kararın zamanlaması da Washington kulislerinde konuşuluyor. İran’la artan gerilim, Epstein dosyalarının oluşturduğu politik baskı… Tüm bunların ortasında gündemin bir anda UFO eksenine kayması, bazı çevrelere göre tesadüf değil.