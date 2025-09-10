Menü Kapat
26°
 Berkay Alptekin

ABD Kongresi’nde bir ilk! UFO görüntüleri dünyayı ayağa kaldırdı

ABD Kongresi’nde dün düzenlenen "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler" konulu oturumda gösterilen bir video dünya çapında tepkilere neden oldu. Videonun 30 Ekim 2024 tarihinde Yemen açıklarında çekildiği belirtildi. Öte yandan videoda ABD ordusuna ait bir Hellfire füzesinin, UFO olarak tanımlanan cisme çarptığı anlar yer aldı.

ABD Kongresi’nde dün ilk kez “Tanımlanamayan Anormal Fenomenler” (UAP) konulu bir oturum düzenlendi. Temsilciler Meclisi Hükümet Denetim Alt Komitesi’ne başkanlık eden Anna Paulina Luna, oturumun amacının ABD hükümetinin halka karşı “şeffaf olması” olduğunu ifade etti.

Oturum sırasında Cumhuriyetçi Temsilci Eric Burlison tarafından daha önce hiç görülmemiş bir video gösterildi. Burlison’un insansız hava aracı tarafından çekildiğini belirttiği videoda, 30 Ekim 2024 tarihinde Yemen açıklarında ABD ordusuna ait bir Hellfire füzesinin, olarak tanımlanan cismi vurduğu anlar yer aldı.

Burlison konuşmasında, "Size açıklamayacağım, ne olduğunu kendiniz göreceksiniz. Bu, görüntünün uzaklaştırılmış hali, hala hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Yoluna devam ediyor, sanki enkazı da beraberinde götürüyor gibi görünüyor" ifadelerine yer verdi.

ABD Kongresi'nde bir ilk! UFO görüntüleri dünyayı ayağa kaldırdı

PENTAGON ÖLÜM SESSİZLİĞİNDE

Videodaki nesnenin ne olduğuna dair bir spekülasyonda bulunmayacağını söyleyen Burlison, "Bu tür bilgilere neden sürekli olarak erişimimiz engelleniyor" şeklinde konuştu.

UAP gazetecisi George Knapp görüntülere ilişkin yaptığı konuşmada, "Halkın bunları görmesi gerek, neden göremediğimizi ben de bilmiyorum. O UFO’ya çarpan Hellfire füzesi. Ama sadece çarpıyor ve sekip geri dönüyor. UFO ise yoluna devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD’li haber kanalı ABC News’in haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı’ndan () bir yetkili açıklamasında, "Bu konuda size sunabileceğimiz hiçbir şey yok" diye konuştu.

