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 | Berkay Alptekin

Uzaylı mumyası röntgene sokuldu! İçinden çıkanlar dehşete düşürdü

Peru'da 2017 yılında keşfedilen ve uzaylı mumyaları olarak adlandırılan gizemli kalıntıları bilim insanları inceledi. Yapılan röntgen çekimlerinde içinden çıkanlar dehşete düşürdü.

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Uzaylı mumyası röntgene sokuldu! İçinden çıkanlar dehşete düşürdü
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 15:14

Peru’daki Nazca Çölü'nde 2017'de bulunan ve "uzaylı mumyalar" olarak anılan gizemli kalıntılarla ilgili araştırmalar şaşırtıcı bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Bilim insanları, Montserrat adı verilen üç parmaklı bir mumyanın rahminde yaklaşık 30 haftalık bir fetüs keşfettiklerini kamuoyu ile paylaştı.

YAPILAN TARAMADA FETÜS ÇIKTI

Bilgisayarlı taramalarda (BT) fetüsün sırt üstü yattığını ve femur uzunluğuna göre 30 haftalıktan küçük olduğunu gösterdi. Ekip, Montserrat'ın bin 200 yıl önce hamileyken öldüğünü ve ölüm nedeninin travma olabileceğini ileri sürdü.

Uzaylı mumyası röntgene sokuldu! İçinden çıkanlar dehşete düşürdü

DETAYLARA ULAŞILDI

Mumyanın ellerinin karnını koruyacak şekilde konumlanmış olması, araştırmacı Jois Mantilla'nın dikkatini çekti ve keşfin kapısını araladı. Ayrıca vücudunda ve kafasında metal implantlar tespit edilen Montserrat’ın 16-25 yaşlarında, 1.67 boyunda olduğu tahmin ediliyor.

Ancak bazı uzmanlar mumyaların gerçekliğine şüpheyle yaklaşıyor. 2024’te adli arkeolog Flavio Estrada, "bunların hayvan kemiklerinden yapılmış modern sahte bebekler olduğunu" savundu.

Diğer yandan bazı araştırmacılar, ellerdeki üç parmak yapısının DNA testleriyle açıklığa kavuşması gerektiğini belirtiyor.

Gizemli mumyaların uzaylı mı, sahte mi olduğu sorusu hala netlik kazanmadı.

Uzaylı mumyası röntgene sokuldu! İçinden çıkanlar dehşete düşürdü

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ETİKETLER
#arkeoloji
#Peru
#Nazca Çölü
#Uzaylı Mumyası
#Montserrat
#Fetüs
#Gizemli Kalıntılar
#Dünya
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