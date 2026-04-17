Banka zeminindeki delikten kaçtılar! Film gibi banka soygunu

İtalya'nın Napoli şehrinde film gibi bir banka soygunu gerçekleşti. Silahlı kişiler, 25 kişiyi rehin aldı. Polislerin operasyonu başlayınca ise banka zeminindeki delikten kaçtılar.

GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 09:32
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 10:50

'nın Napoli şehrindeki Medaglie d'Oro Meydanı'nda Credit Agricole Bankasının şubesinde öğle saatlerinde soygun gerçekleşti. En az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler, banka çalışanları ve müşterilerden oluşan 25 kişiyi rehin aldı. Rehineler, güvenlik güçlerinin olay yerine intikal etmesinden bir süre sonra yerel saatle 15.00 civarında serbest bırakıldı.

ÖZEL OPERASYON BİRİMİ DEVREYE GİRDİ

Olay anında güvenlik güçleri banka şubesinin etrafında geniş güvenlik önlemleri alırken, kuzeydeki Livorno kentinden gelen İtalyan jandarmasının özel operasyon birimi GIS'e mensup kuvvetler, saat 17.30 civarında soyguncuları yakalamak üzere şube içine bir operasyon düzenledi.

ZEMİNDEKİ DELİKTEN KAÇTILAR

Güvenlik güçlerinin şubenin içerisine girmesi sonrasında soyguncuların, banka zeminindeki bir delikten kaçtığı tespit edildi. İtalyan polisi, silahlı soyguncuları bulmak için havadan helikopterle ve şube yakınındaki semtlerde geniş çaplı arama operasyonu başlattı.

Bu arada soyguncuların özellikle bankada kasaların bulunduğu noktayı hedef aldığı ve kasaların boş olduğu belirtildi. Ayrıca şu ana kadar çalınanların miktarının belirlenemediği de kaydedildi.

