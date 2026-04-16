Dünya

Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Annesinin cansız bedenini 2 seneden fazla dondurucuda tuttu, emekli maaşıyla hayatını finanse etti!

Güney Galler'de bir adamın, annesinin cesedini iki seneden fazla bir süre derin dondurucuda sakladığı ortaya çıktı. Adam, annesinin ölümünü bildirmeyerek, emekli maaşıyla bekar hayatı yaşıyordu.

GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 17:20

Şimdilerde 60 yaşında olan Christopher Phillips, 2023 yılında vefat eden annesi Sylvia Phillips'in ölümünü herkesten gizledi. Annesine bir cenaze töreni yapmak yerine onu Güney Galler'deki Porthcawl'daki evinde bir derin dondurucuya koydu.

Annesinin cansız bedenini 2 seneden fazla dondurucuda tuttu, emekli maaşıyla hayatını finanse etti!

60 yaşındaki Christopher Phillips, 2023 yılında vefat eden annesi Sylvia Phillips'in ölümünü gizleyerek cenaze töreni yapmayıp cesedini derin dondurucuya koydu ve annesinin emekli maaşını zimmetine geçirdi.
Christopher Phillips, annesi Sylvia Phillips'in 2023 yılındaki ölümünü gizledi.
Annesinin cansız bedenini Porthcawl'daki evinde bir derin dondurucuya koydu.
Annesinin banka hesaplarına erişerek emekli maaşını (aylık bin sterlin) zimmetine geçirdi.
Annesinin doktorunun polisi araması üzerine durum ortaya çıktı ve polis annenin cesedini dondurucuda buldu.
Christopher Phillips, annesinin defnedilmesini engellemekten suçunu kabul etti ve dolandırıcılık suçlarını reddetmedi.
Anne Sylvia'nın ölüm nedeni bilinmiyor ve soruşturma sürüyor.
EMEKLİ MAAŞINI HER AY CEBİNE İNDİRDİ

Seksenli yaşlarında vefat eden ve emekli şirket sekreteri olan annesinin banka hesaplarına erişti. Bekar hayatını finanse etmek için annesinin birikimlerini kullandı ve aylık bin sterlin yani yaklaşık 61 bin TL olan emekli maaşını da her ay cebine indirdi.

DOKTOR SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI

The Sun'ın haberine göre, annesi Sylvia'nın doktoru, polisi aradı ve durum kontrolü yapmasını istedi. Christopher'ın yakalanmasını sağlayan ise bu telefon oldu. Polisler, annenin cansız bedenini dondurucuda buldu. Christopher olay yerinde tutuklandı ve annesinin düzgün ve yasal bir şekilde defnedilmesini engellemekten suçunu kabul etti. Christopher ayrıca hesaplara erişip emekli maaşını zimmetine geçirmekle ilgili iki suçunu da reddetmedi.

Anne Slyvia'nın ölüm nedeninin hala bilinmediği belirtildi. Soruşturmanın ise sürdüğü ifade edildi.

