Annesinin cansız bedenini 2 seneden fazla dondurucuda tuttu, emekli maaşıyla hayatını finanse etti!

Şimdilerde 60 yaşında olan Christopher Phillips, 2023 yılında vefat eden annesi Sylvia Phillips'in ölümünü herkesten gizledi. Annesine bir cenaze töreni yapmak yerine onu Güney Galler'deki Porthcawl'daki evinde bir derin dondurucuya koydu.
Seksenli yaşlarında vefat eden ve emekli şirket sekreteri olan annesinin banka hesaplarına erişti. Bekar hayatını finanse etmek için annesinin birikimlerini kullandı ve aylık bin sterlin yani yaklaşık 61 bin TL olan emekli maaşını da her ay cebine indirdi.
The Sun'ın haberine göre, annesi Sylvia'nın doktoru, polisi aradı ve durum kontrolü yapmasını istedi. Christopher'ın yakalanmasını sağlayan ise bu telefon oldu. Polisler, annenin cansız bedenini dondurucuda buldu. Christopher olay yerinde tutuklandı ve annesinin düzgün ve yasal bir şekilde defnedilmesini engellemekten suçunu kabul etti. Christopher ayrıca hesaplara erişip emekli maaşını zimmetine geçirmekle ilgili iki dolandırıcılık suçunu da reddetmedi.
Anne Slyvia'nın ölüm nedeninin hala bilinmediği belirtildi. Soruşturmanın ise sürdüğü ifade edildi.