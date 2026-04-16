Dünya
Potansiyel okul saldırganlarını ele veren sinyaller: Güçlü bir takıntı geliştiriyorlar

Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da meydana gelen okul saldırılarının ardından saldırganlara dair birçok detay ortaya çıktı. Uzmanlar, dünya çapındaki okul saldırganlarının benzer özellikler sergilediğini ve aslında saldırı öncesinde sinyaller verdiklerini söyledi.

GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 13:33

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen Türkiye'de son iki günde peş peşe gerçekleşti. Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise bir lisede meydana gelen okul saldırılarının ardından saldırganların 'güçlü bir takıntı' geliştirdiği ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Son iki günde Türkiye'de Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından, saldırganların 'güçlü bir takıntı' geliştirdiği ve önceki saldırganları 'rol model' olarak aldığı ortaya çıktı.
Kahramanmaraş saldırganının WhatsApp profil fotoğrafında ABD'deki bir katliamcının fotoğrafı bulunuyordu.
Uzmanlara göre okul saldırganları, anlaşılma ihtiyacı, aidiyet arayışı ve bir topluluğun parçası olma isteği gibi çarpık psikoloji motivasyonlarıyla önceki saldırganları rol model alıyor.
1999'daki Columbine Lisesi saldırısı, 'Columbiners' adı verilen ve saldırganları romantize eden alt kültürler yaratarak yeni saldırgan adayları için ilham kaynağı olabiliyor.
Saldırganlar genellikle kendilerini güçsüz ve önemsiz hissettikleri için dikkat çekmek ve görünürlük kazanmak amacıyla bu tür eylemlere başvuruyor.
Birçok okul saldırganının eylem öncesinde planlarına dair 'sızıntı' olarak adlandırılan ipuçları verdiği ve bunların erken fark edilmesinin potansiyel saldırıları önlemede kritik rol oynayabileceği belirtiliyor.
Şanlıurfa'da bir lisede meydana gelen saldırıda 16 kişi yaralanmış, saldırgan ölmüştür. Saldırganın okulun eski bir öğrencisi olduğu bilgisi verilmiştir.
Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda meydana gelen saldırıda ise biri öğretmen, 9 öğrenci hayatını kaybetmiştir. Saldırgan da ölmüştür ve 14 yaşında olduğu belirtilmiştir.
Kahramanmaraş saldırganının WhatsApp profil fotoğrafında 2014 yılında ABD'de katliam yapan, 6 kişiyi öldürüp 14 kişiyi yaralayan Elliot Rodger'in fotoğrafı bulunuyordu. Uzmanlara göre bu durum sadece bu olaya özgü değil, dünya genelinde birçok kitlesel saldırganda benzer eğilimler var.

1. BİLİNÇLİ ŞEKİLDE ROL MODEL ARAYIŞI İÇİNDELER

Okul saldırganlarının psikolojisi üzerine çalışan uzmanlar, bu kişilerin genellikle önceki saldırganları 'rol model' olarak aldıklarını belirtti. CNN International'a açıklamalarda bulunan Psikolog Peter Langman, bu kişilerin bilinçli şekilde saldırıları araştırıp, kendilerine örnek alınacak figürler bulduklarını söyledi.

Bu durumun arkasında ise oldukça çarpık psikoloji motivasyonu olduğunu ifade etti. Bunlar arasında, anlaşılma ihtiyacı, aidiyet arayışı ve bir topluluğun parçası olma isteği var.

Uzmanlara göre bazı bireyler, kendilerini yalnızca bu tür saldırganların 'anlayabileceğini' düşünerek onlarla özdeşleşiyor.

2. 'COLUMBINERS' ETKİSİ: TAKLİT SALDIRGANLAR

1999 yılındaki Columbine Lisesi saldırısı, bu tür vakalarda en çok referans verilen olaylardan biri. İnternette 'Columbiners' olarak bilinen bazı gruplar, saldırganları romantize ederek bir alt kültür oluşturuyor. Bu durum, yeni saldırgan adayları için ilham kaynağı haline gelebiliyor.

Araştırmalara göre, 'taklit saldırganlar' çoğu zaman yaş, cinsiyet, ülke ve hedef seçimi gibi konularda kendilerine örnek aldıkları kişilerle benzerlik gösteriyor. Hatta önceki saldırganların yazılarını kopyalayarak kendi planlarına ekleyenler de var.

3. GÜÇ VE GÖRÜNÜRLÜK HİSSİ

Uzmanlar, saldırganların genelde kendilerini güçsüz ve önemsiz hissettiğini, bu yüzden dikkat çekmek, ismini duyurmak istediklerini belirtti. Geçmiş saldırganların izinden gitmek, onlara hem güç hem de görünürlük hissi sağlıyor.

Bu durum, ünlülere takıntı geliştirme olgusuna benzetiliyor. Kişisel sorunlar yaşayan bireyler, bu tür figürler üzerinden bir boşluğu doldurmaya çalışıyor.

4. KİTLESEL SALDIRGANLARA YOĞUN İLGİ, HAYRANLIK

Uzmanlara göre, çocuk veya gençlerde kitlesel saldırganlara yönelik yoğun ilgi ve hayranlık, 'ciddi bir uyarı işareti' olarak görülmeli. Sağlıklı bir bireyin bu tür olaylara bu şekilde ilgi duymaması gerektiği vurgulanıyor.

Bu noktada en büyük zorluklardan biri, bu tür içeriklerin tartışıldığı çevrimiçi platformların çoğunun anonim ve denetimsiz olması. Uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarının internet kullanımını daha yakından takip etmesini ve bu tür dijital ortamlara dair farkındalık geliştirmesini öneriyor.

5. SALDIRIYA DAİR İPUÇLARI

Araştırmalar, birçok okul saldırganının eylem öncesinde planlarına dair ipuçları verdiğini ortaya koyuyor. 'Sızıntı' olarak adlandırılan bu durum; arkadaşlarla yapılan konuşmalar, okul ödevleri, çevrimiçi mesajlar veya aile içi iletişim yoluyla ortaya çıkabiliyor.

Nitekim Kahramanmaraş saldırısının failinin de olaydan önce bazı 'erken uyarı işaretleri' verdiği görülüyor. Uzmanlara göre bu tür sinyallerin erken fark edilmesi, potansiyel saldırıların önlenmesinde kritik rol oynayabiliyor.

ŞANLIURFA'DA LİSEDE SİLAHLI SALDIRI

14 Nisan Salı günü liseye silahla giren bir kişinin açtığı ateş sonucu en az 16 kişi yaralanmış, saldırgan ölmüştü. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak intihar eden saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu bilgisini vermişti.

SALDIRGAN HAKKINDA BİLİNENLER

İçişleri Bakanlığı açıklamasında Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki saldırının failinin 2007 doğumlu Ö.K. olduğu kaydedildi. Yetkililer saldırganın sabıkasının bulunmadığını aktardı.

Vali Hasan Şıldak, "Okulun eski öğrencisi, sadece dokuzuncu sınıfta burada eğitim alıyor. Daha sonra açık öğretim lisesine kaydedilmiş bir eğitim süreci var" diyerek kısa bir bilgi verdi.

KAHRAMANMARAŞ'TA ORTAOKULDA SİLAHLI SALDIRI

Kahramanmaraş'ta bulunan Aysel Çalık Ortaokulu'nda okuyan 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli 5 tabanca 7 şarjör ile geldiği okulda katliam yaptı. Biri öğretmen, 9 öğrencinin ölümüne neden olan saldırgan Mersinli'nin de öldüğü belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ SALDIRGANI HAKKINDA BİLİNENLER

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırganın sekizinci sınıf öğrencisi ve 14 yaşında olduğunu söyledi. Öğretmenleri, içine kapanık, derslerle ilgisi olmayan bir çocuk olduğunu, bir tuhaflık olduğunu söylediler. Saldırganın emniyet mensubu babası ise ifadesinde pek de arkadaşı olmadığını, sürekli olarak telefon ve bilgisayarla vakit geçirdiğini, son zamanlarda ise silahlara merak saldığını söyledi.

