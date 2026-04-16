Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın babası tutuklanırken, özel hayatına ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Katliamın gerçekleştiği okulda görev yapan Sosyal Bilimler Öğretmeni İbrahim Huylu, öğrencilerinden olan saldırgan İsa Aras Mersinli’nin 'okul avcısı' şeklinde bir kelime kullandığını duyduğunu ifade etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kahramanmaraş saldırganının öğretmeni konuştu: ‘Okul avcısı’ detayı dikkat çekti Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, saldırganın babası tutuklandı ve saldırganın okul avcısı anlamında bir kelime kullandığı ortaya çıktı. Saldırı Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşti ve 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın babası tutuklandı. Saldırganın, okul avcısı anlamında bir sözcük kullandığı iddia edildi. Sosyal Bilimler Öğretmeni İbrahim Huylu, saldırganın eskiden hiç arkadaşı olmadığını ve bu yıl yanında 3 arkadaşı daha olduğunu duyduğunu belirtti. Öğretmen, saldırganın üzerinde babasının etkili olmadığını, tam tersine çocuğun babanın üzerinde etkili olduğu izlenimini edindiğini ifade etti.

OKUL AVCISI ANLAMINDA BİR SÖZCÜK KULLANIYORMUŞ

"İngilizce o kavramı bilmiyorum ama okul avcısı anlamında bir sözcük kullanıyormuş." diyen Huylu, "Kimseyle muhatap olmazdı. Bu yıl yanında 3 arkadaşı daha olduğu söyleniyor. Hiç arkadaşı olmazdı bu çocuğun. Babayı görmüştük, babanın emniyetçi olduğu söyleniyor. Uzaktan bir görüşmemiz oldu. Çocuk üzerinde etkili değildi. Çocuk babanın üzerinde etkiliydi. Bu izlenimi edindik. Ben sosyal bilimler 5. sınıf öğretmeniyim. Vefat eden çocukların öğretmeniyim" şeklinde konuştu.