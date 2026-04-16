Kahramanmaraş saldırganının öğretmeni konuştu: ‘Okul avcısı’ detayı dikkat çekti

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın babası tutuklanırken, özel hayatına ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Katliamın gerçekleştiği okulda görev yapan Sosyal Bilimler Öğretmeni İbrahim Huylu, öğrencilerinden olan saldırgan İsa Aras Mersinli’nin 'okul avcısı' şeklinde bir kelime kullandığını duyduğunu ifade etti.
"İngilizce o kavramı bilmiyorum ama okul avcısı anlamında bir sözcük kullanıyormuş." diyen Huylu, "Kimseyle muhatap olmazdı. Bu yıl yanında 3 arkadaşı daha olduğu söyleniyor. Hiç arkadaşı olmazdı bu çocuğun. Babayı görmüştük, babanın emniyetçi olduğu söyleniyor. Uzaktan bir görüşmemiz oldu. Çocuk üzerinde etkili değildi. Çocuk babanın üzerinde etkiliydi. Bu izlenimi edindik. Ben sosyal bilimler 5. sınıf öğretmeniyim. Vefat eden çocukların öğretmeniyim" şeklinde konuştu.