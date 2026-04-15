Kahramanmaraş’ta dehşetin yaşandığı okulda acının izleri siliniyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen katliamın ardından, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını bitirmesiyle görevliler harekete geçti.
Saldırının gerçekleştiği koridorlar ve sınıflarda temizlik çalışması başlatıldı. Görevlilerin okulun içini suyla yıkadığı anlar, bölgedeki acı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.
Başsavcılıkça olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında saldırgan İ.A.M'nin babası U.M. ve ardından annesi P.P.M. gözaltına alındı.
Ayser Çalık Ortaokulu önünde havanın kararmasına rağmen vatandaşların bekleyişi sürerken, Çevik Kuvvet Polisleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.
