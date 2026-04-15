Kahramanmaraş’ta dehşetin yaşandığı okulda acının izleri siliniyor

Kahramanmaraş Onikişubat'ta 9 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı sonrası Ayser Çalık Ortaokulu'nda temizlik çalışmaları başladı. Soruşturma kapsamında saldırganın anne ve babası gözaltına alınırken, okul önündeki bekleyiş sürüyor.

Kahramanmaraş'ta dehşetin yaşandığı okulda acının izleri siliniyor
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 21:17
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 21:34

Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen katliamın ardından, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını bitirmesiyle görevliler harekete geçti.

HABERİN ÖZETİ

Kahramanmaraş'ta dehşetin yaşandığı okulda acının izleri siliniyor

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırının ardından olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasıyla temizlik çalışmalarına başlandı.
Saldırının gerçekleştiği koridorlar ve sınıflarda temizlik çalışması başlatıldı.
Soruşturma kapsamında saldırgan İ.A.M'nin babası U.M. ve annesi P.P.M. gözaltına alındı.
Başsavcılıkça olaya ilişkin soruşturma başlatıldı ve 3 cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
Ayser Çalık Ortaokulu önünde vatandaşların bekleyişi sürerken, bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Saldırının gerçekleştiği koridorlar ve sınıflarda temizlik çalışması başlatıldı. Görevlilerin okulun içini suyla yıkadığı anlar, bölgedeki acı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

SALDIRGANIN ANNE VE BABASI GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılıkça olaya ilişkin başlatılan kapsamında 3 cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında saldırgan İ.A.M'nin babası U.M. ve ardından annesi P.P.M. gözaltına alındı.

OKULDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Ayser Çalık Ortaokulu önünde havanın kararmasına rağmen vatandaşların bekleyişi sürerken, Çevik Kuvvet Polisleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

OKUL TEMİZLENİYOR

Öte yandan saldırının gerçekleştiği okulda görevliler temizlik çalışması başlattı. Görevlilerin, okulun içini suyla yıkadığı anlar görüntülendi.

