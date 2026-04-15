Kahramanmaraş’ta dehşetin yaşandığı okulda acının izleri siliniyor

Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen katliamın ardından, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını bitirmesiyle görevliler harekete geçti.

Saldırının gerçekleştiği koridorlar ve sınıflarda temizlik çalışması başlatıldı. Görevlilerin okulun içini suyla yıkadığı anlar, bölgedeki acı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

SALDIRGANIN ANNE VE BABASI GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılıkça olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında saldırgan İ.A.M'nin babası U.M. ve ardından annesi P.P.M. gözaltına alındı.

OKULDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Ayser Çalık Ortaokulu önünde havanın kararmasına rağmen vatandaşların bekleyişi sürerken, Çevik Kuvvet Polisleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

OKUL TEMİZLENİYOR

Öte yandan saldırının gerçekleştiği okulda görevliler temizlik çalışması başlattı. Görevlilerin, okulun içini suyla yıkadığı anlar görüntülendi.