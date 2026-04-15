Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı lise saldırısı gündemdeyken bugün Kahramanmaraş'ta ortaokula saldırı düzenlendi.

HABERİN ÖZETİ Kahramanmaraş'taki okul saldırısından yaralı kurtulan öğrenci konuştu: Yaralananları görenler panikle pencereden atladı Kahramanmaraş'ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı ve saldırgan intihar etti. Saldırı Ayser Çalık Ortaokulu'na 8. sınıf öğrencisi İ.A.M. tarafından iki sınıfa rastgele ateş açılmasıyla gerçekleştirildi. Olayda 9 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı. Saldırganın intihar ettiği olay sonrası kentte eğitime 2 gün ara verildi. İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Adalet Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı yaralı öğrencileri hastanede ziyaret etti. Yaralanan öğrencilerden biri, saldırganın sınıflara girdiğini ve panikle pencereden atladığını, bacağının kırıldığını anlattı.

Ayser Çalık Ortaokulu'na gelen 8. sınıf öğrencisi İ.A.M., iki sınıfı basarak rastgele ateş açtı. Olayda 9 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı. Saldırganın canına kıydığı olay sonrası kentte eğitim ve öğretime 2 gün ara verildi.

BAKANLARDAN YARALI ÖĞRENCİLERE HASTANEDE ZİYARET

Saldırının ardından kente gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, silahlı saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden bakanlar, yaralıların sağlık durumuna ilişkin yetkililerle görüştü.

Bakanlar, daha sonra yoğun bakım servisindeki yaralıların durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

"HERKES PANİKLE ATLADI"

Yaralılardan 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, saldırganın iki sınıfa girdiğini ve büyük korku yaşadıklarını anlattı.

Çam, "Can havliyle pencereden atladım. Aşağıda bulunan müdür yardımcıları beni tuttu. İlk başta ne olduğunu anlayamadık. Daha sonra arkadaşlarımın yaralandığını görünce herkes panikle pencereden atladı. Benim bacağım kırıldı." dedi.