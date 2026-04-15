Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta bir ortaokula silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayşel Çalık Ortaokulu'nda silah sesleri duyulması üzerine polis ekipleri sevk edildi ve olay yerinde ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayşel Çalık Ortaokulu'nda silah sesleri duyuldu.
İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerinde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu söyleniyor.
Bölgede çok yoğun bir kargaşanın yaşandığı aktarıldı.
Bölgedeki son gelişmeleri aktaran İhlas Haber Ajansı Muhabiri Halil Ulubey, bölgede çok yoğun bir kargaşanın yaşandığını aktardı.

VELİLER OKULA KOŞTU

Silahlı saldırı haberini alan veliler hızla okulun olduğu bölgeye koştu. Polis okul çevresinde güvenlik önlemi alırken okula girmek isteyen veliler engelleniyor.

VALİ ÜNLÜER: MAALESEF CAN KAYBI VAR

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Maalesef can kaybı var" ifadelerini kullandı.

SALDIRGANI MÜDÜR YAKALADI

İlk bilgilere göre; saldırganın okul müdürü tarafından engellendiğini öne sürüldü. Haydar Bey Mahalle Muhtarı Ökkeş Özer, saldırganın halen okulun içinde ve yaralı olduğu söyledi.

SİVEREK'TE DE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Öte yandan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede dün silahlı saldırı düzenlenmişti. Elindeki av tüfeği ile okula giren saldırgan, 16 kişiyi yaralayıp yaşamına son vermişti.

