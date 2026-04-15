Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Bölgedeki son gelişmeleri aktaran İhlas Haber Ajansı Muhabiri Halil Ulubey, bölgede çok yoğun bir kargaşanın yaşandığını aktardı.
Silahlı saldırı haberini alan veliler hızla okulun olduğu bölgeye koştu. Polis okul çevresinde güvenlik önlemi alırken okula girmek isteyen veliler engelleniyor.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Maalesef can kaybı var" ifadelerini kullandı.
İlk bilgilere göre; saldırganın okul müdürü tarafından engellendiğini öne sürüldü. Haydar Bey Mahalle Muhtarı Ökkeş Özer, saldırganın halen okulun içinde ve yaralı olduğu söyledi.
Öte yandan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede dün silahlı saldırı düzenlenmişti. Elindeki av tüfeği ile okula giren saldırgan, 16 kişiyi yaralayıp yaşamına son vermişti.
Son dakika haberinin detayları gelecek...