Şanlıurfa'da liseye silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var, özel harekat polisleri sevk edildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin silahlı saldırı gerçekleştirdi.
Olayda bazı öğrenciler yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.
Okul içerisinde bulunan saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı ileri sürüldü. Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi.
Olay anına ilişkin korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Bölgede saldırganın etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.