Şanlıurfa'da liseye silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var, özel harekat polisleri sevk edildi

Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken bölgeye çok sayıda sağlık ve özel harekat polisi sevk edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 10:32

'nın ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin silahlı saldırı gerçekleştirdi.

HABERİN ÖZETİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci silahlı saldırı gerçekleştirdi.
Olayda bazı öğrenciler yaralandı.
Saldırganın okul içerisinde bazı öğrencileri rehin aldığı ileri sürüldü.
Güvenlik güçleri tarafından okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümü tahliye edildi.
Olay anına ilişkin görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.
Saldırganı etkisiz hale getirme çalışmaları sürüyor.
Olayda bazı öğrenciler yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

REHİNE KRİZİ, ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Okul içerisinde bulunan saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı ileri sürüldü. Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Olay anına ilişkin korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Bölgede saldırganın etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fren yerine gaza basınca facia yaşandı! 4 araç böyle birbirine girdi
Dolandırıcılardan yapay zekalı tuzak! Sahte mahkeme belgesiyle ava çıktılar
