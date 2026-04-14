Bayburt’ta dolandırıcılar, yapay zeka kullanarak hazırladıkları sahte mahkeme dosyasıyla vatandaşı hedef aldı. Vatandaşa, vergi usul kanununa aykırı işlem yaptığı söylenerek 30 bin TL ödeme yapması halinde davanın kapatılacağı, aksi durumda ise hapis cezasıyla karşılaşabileceği belirtildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dolandırıcılardan yapay zekalı tuzak! Sahte mahkeme belgesiyle ava çıktılar Bayburt'ta dolandırıcılar, yapay zeka kullanarak hazırladıkları sahte mahkeme dosyasıyla vatandaşı vergi usul kanununa aykırı işlem yaptığı iddiasıyla 30 bin TL ödemeye zorlamaya çalıştı. Vatandaşa, vergi usul kanununa aykırı işlem yaptığı söylenerek 30 bin TL ödemesi halinde davanın kapatılacağı, aksi durumda hapis cezasıyla karşılaşabileceği belirtildi. Durumdan şüphelenen vatandaş, sahte mahkeme evrakını avukatına iletti. Avukat Ali Haydar Dereli, evraktaki Adalet Bakanlığı logosu, hâkim ve icra müdürünün imzalarının bulunması, dava açılış tarihi ile karar tarihinin aynı gün olması ve esas/karar numaralarının uyuşmaması gibi hataları tespit ederek bunun dolandırıcılık girişimi olduğunu anladı. Avukat, hiçbir mahkemenin sosyal medya ya da SMS yoluyla karar tebliğ etmediğini, vatandaşların bu tür durumlarla karşılaşınca mutlaka hukukçulara başvurması ve UYAP üzerinden davalarını sorgulaması gerektiğini vurguladı. Dolandırıcıların, vatandaşı panik anında yanıltmak için kararda yer alan hâkim ve icra müdürüne ait isim ve sicil numaralarını doğru yazdığı belirtildi.

Durumdan şüphelenen vatandaş, sahte mahkeme evrakını avukatına iletti. Müvekkilinin gönderdiği belgeyi inceleyen Avukat Ali Haydar Dereli, yapılan değerlendirme sonucunda bunun bir dolandırıcılık girişimi olduğunu fark etti.

"İLK KEZ BÖYLE BİR YÖNTEMLE KARŞILAŞTIM"

Yapay zekayla hazırlanan evrakta teknik açıdan birçok hata bulunduğunu tespit eden Dereli, meslek hayatında ilk kez böyle bir yöntemle karşılaştığını belirterek vatandaşları uyardı.

AVUKATTAN VATANDAŞLARA UYARI

Hiçbir mahkemenin sosyal medya ya da SMS yoluyla karar tebliğ etmediğini vurgulayan Dereli, bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların mutlaka hukukçulara başvurması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Dereli vatandaşların, adlarına açılmış davaları UYAP üzerinden sorgulamaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

ADALET BAKANLIĞI LOGUSU DOLANDIRICILARI ELE VERDİ

Belge üzerindeki hataların sadece bir hukukçu gözüyle fark edilebileceğini ve vatandaşların bu tuzağa kolayca düşebileceğini ifade eden Ali Haydar Dereli, "Müvekkilimiz Bayburt'tan bizi aradı. Kendisine WhatsApp'tan bir mahkeme kararının iletildiğini ve kararda bugün ödeme yapmazsa ceza ödeyeceğini, hatta hapis cezası çıkacağını belirten ifadeler olduğunu söyledi. Tabii biz, hemen bugün ödeme yapılmasını gerektiren bir durumdan bahsedilince bunun bir dolandırıcılık olayı olabileceğini düşündük. Yine de emin olmak için kararın bize gönderilmesini istedik. Müvekkilimiz kararı WhatsApp'tan gönderdiğinde açıkçası ilk başta gülümsedik. Çünkü kararın başında Adalet Bakanlığı'nın logosu yer alıyordu. Oysa hiçbir mahkeme kararında Adalet Bakanlığı logosu bulunmaz. Zira mahkemeler bağımsızdır. Karara baktığımızda üstte hâkim, altta ise icra müdürünün imzasını gördük. Bu da tamamen hukuka aykırıdır. Çünkü bir mahkeme kararında yalnızca hâkimin imzası bulunur. Kararın içeriğini incelediğimizde üst tarafta ceza hükümleri, alt tarafta ise hukuk hükümleri olduğunu gördük. Ayrıca dava açılış tarihi ile karar tarihinin aynı gün olduğu, esas ve karar numaralarının birbiriyle uyuşmadığı gibi birçok hukuka aykırılık tespit ettik. Bunun üzerine müvekkilimize sakin olmasını ve bunun sahte, dolandırıcılık amaçlı bir belge olduğunu ifade ettik. Müvekkilimiz de rahatladı. Daha sonra başka vatandaşların mağdur olmaması adına bu kararı sosyal medyada paylaştık. Belgenin yapay zekâ ile hazırlandığı oldukça belliydi. Çünkü yapay zeka kaynaklı birçok hata ve eksiklik bu belgede de mevcuttu. Nitekim esas ve karar numaralarının, tarihlerle uyuşmaması; hukuk ve ceza hükümlerinin karışık şekilde yer alması; hukuk mahkemesi kararı gibi görünmesine rağmen hapis cezası içermesi gibi çok sayıda hata bulunuyordu" dedi.

"HER BİLGİYE SORGULAMADAN İNANMAMALIDIR"

İlerleyen süreçte dolandırıcıların bu yöntemi daha profesyonel hale getirebileceği uyarısında bulunan Ali Haydar Dereli, "Ancak dikkat çekici olan bir husus vardı, kararda yer alan hâkim ve icra müdürüne ait isim ve sicil numaraları doğruydu. Muhtemelen vatandaşın araştırıp gerçek zannetmesi için bu bilgileri doğru yazmışlardı. Bunun dışındaki tüm içerik ise yanlıştı. Vatandaşın panik anında bu detayları fark etmesi ise oldukça zordur. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz şudur. Öncelikle hiçbir mahkeme SMS ya da WhatsApp yoluyla karar göndermez. Mahkemelerin belirli bir tebligat usulü vardır. Yine hiçbir mahkeme ‘bugün son gün, hemen ödeme yap' şeklinde bir bildirimde bulunmaz. Çünkü mahkeme kararlarının itiraz süreleri vardır ve kesinleşmiş kararların dahi tebliğ edilmesi gerekir. Ayrıca hiçbir mahkeme, hesap numarası göndererek doğrudan ödeme talep etmez. Vatandaşlarımız böyle bir durumla karşılaştığında, karşı tarafa kesinlikle cevap vermeden bir hukukçuya danışmalıdır. Çünkü karşı tarafla iletişim kurulduğu anda dolandırıcılık süreci başlayabilir. Bu işi profesyonel şekilde yapan kişiler, kurdukları iletişim üzerinden insanları kolaylıkla mağdur edebilmektedir. Ne yazık ki dolandırıcılık olayları Türkiye'de ciddi şekilde artmıştır. Artık sahte mahkeme kararları bile kullanılmaktadır. Bugün karşılaşılan bu yöntem, ilerleyen süreçte daha profesyonel hâle gelebilir. Vatandaşlarımızın dikkatli olması, mutlaka uzman görüşü alması ve SMS, telefon ya da WhatsApp üzerinden gelen bu tür mesajlara kesinlikle cevap vermemesi gerekmektedir. Yapay zekâ da bu tür dolandırıcılık girişimlerinde kullanılmaktadır. Bu durumu ilk kez bu şekilde gördük. Şu anki örnek acemice hazırlanmış olabilir; ancak ilerleyen süreçte daha gerçekçi örneklerle karşılaşılması mümkündür. Ayrıca yapay zekâ ile dava dilekçesi hazırlayanlar da bulunmaktadır. Bunu da tavsiye etmiyoruz. Çünkü yapay zekâ hatalar yapabilir. Nitekim bu belgede de çok bariz hatalar mevcuttur. Mesleki tecrübemiz sayesinde bir dilekçenin yapay zekâ ile mi yoksa gerçek bir hukukçu tarafından mı hazırlandığını anlayabiliyoruz. Vatandaşlarımız yapay zekâ tarafından oluşturulan her bilgiye sorgulamadan inanmamalıdır. Çünkü yapay zekâ bir programdır ve hata yapma ihtimali her zaman vardır" diye konuştu.