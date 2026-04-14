Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Eyyüp Kadir İnan İzmirlilere seslendi: "Bu son CHP dönemi olacak"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir’de yaşayan vatandaşlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seslendi. CHP yerel yönetim anlayışını bir manifestoyla eleştiren İnan, İzmir’in yıllardır “hizmetsizlik ve kötü yönetim” ile karşı karşıya kaldığını söyledi. İnan, “İzmir’in sabrı taştı, bu son CHP dönemi olacak” ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Eyyüp Kadir İnan İzmirlilere seslendi:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 09:25

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir’e ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şehirdeki yerel yönetim anlayışını sert bir dille eleştirdi. İzmir halkının artık sessiz kalmayacağını ifade eden İnan, “Bugün artık susma değil; şehrimizin kaderini kendi koltuk sevdasına ve dar hesaplarına kurban edenlere karşı, gerçekleri açıkça dile getirme zamanıdır!" ifadelerini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'deki yerel yönetimi sert bir dille eleştirerek, CHP yönetiminin liyakatsiz olduğunu ve İzmir halkının güvenini kaybettiğini belirtti.
İnan, İzmir halkının artık sessiz kalmayacağını ve şehrin kaderini kendi çıkarlarına kurban edenlere karşı gerçekleri dile getirme zamanının geldiğini ifade etti.
CHP yönetimini iş bilmez ve liyakatsiz olarak nitelendiren İnan, İzmir halkının bu yönetime olan inancının kalmadığını söyledi.
İzmir'deki mevcut belediye yönetiminin beceriksizliğini ve hizmet enkazı yarattığını iddia etti.
İnan, bu dönemin İzmir'in katlanacağı son CHP dönemi olacağını öngördü.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

"İZMİR HALKININ SİZE ARTIK GÜVENİ KALMADI"

CHP yönetimini “liyakatsizlik” ile eleştiren İnan, İzmir’deki mevcut belediye yönetiminin başarısız olduğunu belirterek, “İş bilmez, liyakatsiz CHP yönetimi; şunu iyi bilin ki, İzmir halkının size artık güveni kalmadı!” dedi.

"İŞ BİLMEZ LİYAKATSİZ CHP YÖNETİMİ..."

Eyyüp Kadir İnan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli İzmirliler, bu kahraman şehrin evlatları, demokrat İzmir’in güzel insanları. Bugün artık susma değil; şehrimizin kaderini kendi koltuk sevdasına ve sığ hesaplarına kurban edenlere karşı, gerçekleri açık açık konuşma vaktidir! Bu sözlerimiz; yıllardır Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün arkasına sığınıp bu güzelim şehri hizmetsizliğe ve karanlığa mahkûm eden o köhnemiş CHP zihniyetine karşı, İzmir halkının sokaklardan yükselen haklı isyanıdır.

İş bilmez liyakatsiz CHP yönetimi; şunu iyi bilin ki, İzmir halkının size artık inancı kalmadı! O içi boş yalanlarınızı her gün milletin önünde yüzünüze vuracağız. Buradan açıkça söylüyorum: Cemil Tugay, artık söylediğin yalanlar senin de benim de boyumu aştı! Koskoca İzmir'i nasıl bir hizmet enkazına çevirdiğinizi, yerel yönetimdeki o beceriksizliğinizi tüm Türkiye gördü.

"TÜM İZMİRLİLERİN SABRI TAŞTI"

Eskiden bu halinize acıyorduk ama artık tüm İzmirlilerin sabrı taştı. O kibirli tavırlarınızı ve vatandaştan kopuk siyasi hezeyanlarınızı bir kenara bırakın, haddinizi bilerek oturun! Siz gerçekleri duydukça panikliyorsunuz; ama ne yaparsanız yapın, ben İzmir’in hakkını ve İzmir'in gerçeklerini sonuna kadar savunacağım.

"SİYASET MASKARASI OLDUNUZ!"

Millete tepeden bakan, İzmir'in o özgür ve demokrat ruhunu hiç anlamayan o sentetik siyasetçilerinize yalakalık yapmaya devam edin. Ama kurduğunuz o ucuz kumpaslar ve güvendiğiniz o sırça köşkler, demokrat İzmir'in iradesiyle başınıza yıkılacak. İşi ehline vermeyen bu halinizle siz sadece İzmir'in yüz karası değil, tarihe geçmiş bir siyaset maskarası oldunuz!

"BU SON CHP DÖNEMİ OLACAKTIR!"

İçine düştüğünüz bu çaresizlikten ve siyasi iflastan sizi hiçbir şey kurtaramaz. Aklınıza şunu iyi kazıyın: Atatürk'ün mirasını yiyip bitiren bu yapınızla, şu an yaşadığımız bu dönem, İzmir'in katlanacağı son CHP dönemi olacaktır!

Değerli İzmirli Hemşehrilerim;

Bu kavga şahsi değil, tarihi bir kavgadır! Kendi menfaati için İzmir'i karanlığa hapsedenler ile; Gazi Mustafa Kemal'in, Celal Bayar'ın, Adnan Menderes'in yaktığı meşaleyle İzmir'i aydınlık yarınlara taşıyanların kavgasıdır! İzmir; sahtekârlara, liyakatsizlere ve onları var eden bu bozuk siyasi düzene teslim edilemeyecek kadar büyük bir sevdadır. Bizler, demokrat İzmir'in tüm insanlarıyla omuz omuza verip bu çürümüş zihniyeti yıkacağız. Biz haklıyız! Biz kazanacağız, Demokrat İzmir kazanacak!"

https://x.com/eyupkadirinan/status/2043793880605430076

ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.