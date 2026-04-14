AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir’e ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şehirdeki yerel yönetim anlayışını sert bir dille eleştirdi. İzmir halkının artık sessiz kalmayacağını ifade eden İnan, “Bugün artık susma değil; şehrimizin kaderini kendi koltuk sevdasına ve dar hesaplarına kurban edenlere karşı, gerçekleri açıkça dile getirme zamanıdır!" ifadelerini kullandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Eyyüp Kadir İnan İzmirlilere seslendi: "Bu son CHP dönemi olacak" AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'deki yerel yönetimi sert bir dille eleştirerek, CHP yönetiminin liyakatsiz olduğunu ve İzmir halkının güvenini kaybettiğini belirtti. İnan, İzmir halkının artık sessiz kalmayacağını ve şehrin kaderini kendi çıkarlarına kurban edenlere karşı gerçekleri dile getirme zamanının geldiğini ifade etti. CHP yönetimini iş bilmez ve liyakatsiz olarak nitelendiren İnan, İzmir halkının bu yönetime olan inancının kalmadığını söyledi. İzmir'deki mevcut belediye yönetiminin beceriksizliğini ve hizmet enkazı yarattığını iddia etti. İnan, bu dönemin İzmir'in katlanacağı son CHP dönemi olacağını öngördü.

"İZMİR HALKININ SİZE ARTIK GÜVENİ KALMADI"

CHP yönetimini “liyakatsizlik” ile eleştiren İnan, İzmir’deki mevcut belediye yönetiminin başarısız olduğunu belirterek, “İş bilmez, liyakatsiz CHP yönetimi; şunu iyi bilin ki, İzmir halkının size artık güveni kalmadı!” dedi.

"İŞ BİLMEZ LİYAKATSİZ CHP YÖNETİMİ..."

Eyyüp Kadir İnan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli İzmirliler, bu kahraman şehrin evlatları, demokrat İzmir’in güzel insanları. Bugün artık susma değil; şehrimizin kaderini kendi koltuk sevdasına ve sığ hesaplarına kurban edenlere karşı, gerçekleri açık açık konuşma vaktidir! Bu sözlerimiz; yıllardır Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün arkasına sığınıp bu güzelim şehri hizmetsizliğe ve karanlığa mahkûm eden o köhnemiş CHP zihniyetine karşı, İzmir halkının sokaklardan yükselen haklı isyanıdır.

İş bilmez liyakatsiz CHP yönetimi; şunu iyi bilin ki, İzmir halkının size artık inancı kalmadı! O içi boş yalanlarınızı her gün milletin önünde yüzünüze vuracağız. Buradan açıkça söylüyorum: Cemil Tugay, artık söylediğin yalanlar senin de benim de boyumu aştı! Koskoca İzmir'i nasıl bir hizmet enkazına çevirdiğinizi, yerel yönetimdeki o beceriksizliğinizi tüm Türkiye gördü.

"TÜM İZMİRLİLERİN SABRI TAŞTI"

Eskiden bu halinize acıyorduk ama artık tüm İzmirlilerin sabrı taştı. O kibirli tavırlarınızı ve vatandaştan kopuk siyasi hezeyanlarınızı bir kenara bırakın, haddinizi bilerek oturun! Siz gerçekleri duydukça panikliyorsunuz; ama ne yaparsanız yapın, ben İzmir’in hakkını ve İzmir'in gerçeklerini sonuna kadar savunacağım.

"SİYASET MASKARASI OLDUNUZ!"

Millete tepeden bakan, İzmir'in o özgür ve demokrat ruhunu hiç anlamayan o sentetik siyasetçilerinize yalakalık yapmaya devam edin. Ama kurduğunuz o ucuz kumpaslar ve güvendiğiniz o sırça köşkler, demokrat İzmir'in iradesiyle başınıza yıkılacak. İşi ehline vermeyen bu halinizle siz sadece İzmir'in yüz karası değil, tarihe geçmiş bir siyaset maskarası oldunuz!

"BU SON CHP DÖNEMİ OLACAKTIR!"

İçine düştüğünüz bu çaresizlikten ve siyasi iflastan sizi hiçbir şey kurtaramaz. Aklınıza şunu iyi kazıyın: Atatürk'ün mirasını yiyip bitiren bu yapınızla, şu an yaşadığımız bu dönem, İzmir'in katlanacağı son CHP dönemi olacaktır!

Değerli İzmirli Hemşehrilerim;

Bu kavga şahsi değil, tarihi bir kavgadır! Kendi menfaati için İzmir'i karanlığa hapsedenler ile; Gazi Mustafa Kemal'in, Celal Bayar'ın, Adnan Menderes'in yaktığı meşaleyle İzmir'i aydınlık yarınlara taşıyanların kavgasıdır! İzmir; sahtekârlara, liyakatsizlere ve onları var eden bu bozuk siyasi düzene teslim edilemeyecek kadar büyük bir sevdadır. Bizler, demokrat İzmir'in tüm insanlarıyla omuz omuza verip bu çürümüş zihniyeti yıkacağız. Biz haklıyız! Biz kazanacağız, Demokrat İzmir kazanacak!"

https://x.com/eyupkadirinan/status/2043793880605430076