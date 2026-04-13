Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

CHP'de 'tokalaşma' krizi: Gürsel Tekin, Özgür Özel’i 'parti geleneğine' davet etti

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel’le tokalaşmaması gündem oldu. TGRT Haber’e konuşan İstanbul CHP İl Başkanı Gürsel Tekin, "Biz Özgür Bey'i görmedik ama o bizi gördüyse gelip selam vermesi gerekirdi, bu bir gelenektir" dedi.

GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 23:29
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 23:34

Cumartesi günü hayatını kaybeden bugün ise son yolculuğuna uğurlanan Hüsamettin Cindoruk’un cenaze töreninde 'nun, 'in önünden geçmesine rağmen el uzatmaması kameralara yansımıştı. Konuyla ilgili TGRT Haber ekranlarında canlı yayınlanan Medya Kritik programında Pınar Ardor’un sorularını cevaplayan İstanbul CHP İl Başkanı , kasten bir tavır olmadığını savundu:

HABERİN ÖZETİ

İstanbul CHP İl Başkanı Gürsel Tekin, Hüsamettin Cindoruk'un cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i görmediğini ve bu durumun kasıtlı olmadığını belirtti.
Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte camiye geldiklerini ve Özgür Özel'i görmediklerini söyledi.
Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da durumu 'fark etmedim' şeklinde açıkladığını aktardı.
Nezaketin mevcut yönetimden (Özgür Özel) gelmesi gerektiğini savunan Tekin, CHP'deki hiyerarşiye dikkat çekti.
Tekin, eski genel başkanlar geldiğinde kendilerinin gidip selam verdiğini belirterek, Özgür Özel'in de kendilerini fark etmişse merhaba demesini beklerdim dedi.
"Camiye Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte geldik. Ben de Kemal Bey de Özgür Özel’i görmedik. Haberlerde görünce Kemal Bey de görmediğini söyledi. Kalabalık yerlerde büyük bir kargaşa oluyor, biz o sırada sağ tarafımıza hiç bakmadık."

KILIÇDAROĞLU’NDAN "GÖRMEDİM" AÇIKLAMASI

Gürsel Tekin, programda Kemal Kılıçdaroğlu ile konuyu görüştüğünü ve Kılıçdaroğlu’nun da kendisine "Fark etmedim" dediğini aktardı. Sosyal medyada yayılan "bilinçli olarak selam vermedi" iddialarının aksine, Tekin durumun tamamen bir "görmeme" meselesi olduğunu ancak nezaketin mevcut yönetimden gelmesi gerektiğini savundu.

ÖZGÜR ÖZEL’E SELAM SİTEMİ: "BİZDE GELENEKTİR"

Tekin, Kılıçdaroğlu’nun Özel’i fark etmediğini yinelerken, mevcut Genel Başkan Özgür Özel’in kendilerini gördüğü takdirde harekete geçmesi gerektiğini belirtti. CHP içindeki hiyerarşi ve nezaket kurallarına dikkat çeken Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu bizim parti büyüğümüzdür. Eski genel başkanlarımız bir yere geldiği zaman biz gideriz, merhaba deriz. Sayın Özgür Özel bizi fark etmişse, genel başkanı oraya gelmişse gelip bir merhaba etmesini beklerdim doğrusu. Bu sadece CHP'de değil, bütün siyasi partilerde bir gelenektir."

