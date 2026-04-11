Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybetti.

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
GİRİŞ:
11.04.2026
12:29
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
13:04

Eski Hüsamettin Cindoruk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 5 Aralık 2025 tarihinde, evde oksijen değerlerinin düşmesi üzerine hastaneye kaldıran Cindoruk'un 92 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 6 saniyeye düşürüldü.
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir.
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk
Tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir.
Bilgi Okunma süresi 6 saniyeye düşürüldü.

HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Hüsamettin Cindoruk, uzun yıllar merkez sağ siyasette görev almış, avukat ve siyasetçi kimliğiyle öne çıkmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı başta olmak üzere birçok önemli görevde bulunan Cindoruk, özellikle 1980 sonrası siyasi dönemde etkili isimlerden biri olarak dikkat çekmiştir.

1933 yılında İzmir’de doğan Hüsamettin Cindoruk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Genç yaşlarda hukuk alanında çalışmaya başlayan Cindoruk, daha sonra siyasete atılarak Türk siyasetinde aktif rol üstlendi.

Demokrat Parti geleneğine yakın çizgide yer alan Cindoruk, Adalet Partisi, ardından Doğru Yol Partisi (DYP) bünyesinde siyaset yaptı. 1970’li yıllardan itibaren milletvekilliği görevinde bulunan Cindoruk, merkez sağın önde gelen temsilcilerinden biri haline geldi.

Hüsamettin Cindoruk, siyasi kariyeri boyunca en dikkat çeken görevlerinden birini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak yürüttü. 1991-1995 yılları arasında TBMM Başkanlığı görevinde bulunan Cindoruk, bu dönemde Türk siyasetinde önemli bir konuma sahipti.

Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 1993 yılında etmesinin ardından, anayasal süreç kapsamında kısa bir süre Cumhurbaşkanlığına vekâlet etti. Bu göreviyle Türkiye’de devlet yönetiminde kritik bir dönemde sorumluluk üstlendi.

