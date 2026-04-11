Alper Temel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Alper temel nasıl ünlü oldu?

Sosyal medyayı kasıp kavuran Alper Temel'in hayatı da merak konusu oldu. Karaköy sahilinde mısır satarken görüntülenen Temel, kısa sürede milyonların ilgisini çekmeyi başardı. Turist rehberlerinin uğrak adresi haline gelen Alper Temel'e dair birçok detay da araştırılıyor. Peki 'Yakışıklı Mısırcı' olarak bilinen Alper Temel aslında kimdir? Alper Temel kaç yaşında, memleketi neresi? Turistlerin tezgahında kuyruk oluşturduğu Alper Temel nasıl ünlü oldu? İşte detaylar...

ALPER TEMEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

25 yaşındaki Alper Temel, İstanbul'un göbeğinde, Beyoğlu'na bağlı Karaköy sahilinde seyyar tezgah işleten bir sokak satıcısıdır. Aslen nereli olduğu konusunda kendisi henüz net bir açıklama yapmış değil. Ancak tüm yaşamı ve çalışma hayatı İstanbul'da geçtiği bilinen Alper Temel, 'İstanbullu esnaf' olarak tanınıyor.

Düzgün fiziği, doğal duruşu ve müşterilerine karşı samimi tavırlarıyla dikkat çeken Temel, aslında sıradan bir sokak satıcısıyken sosyal medyanın radarına girdi.

'Yakışıklı Mısırcı' veya 'Yakışıklı Kestaneci' lakaplarıyla anılan Temel, Karaköy'de Galata Köprüsü'nün ayağına yakın bir noktada ya da tünel çıkışındaki ana caddelerde tezgahını kuruyor. Temel'in kurduğu mısır ve kestane tezgahı artık sadece bir satış noktası olmaktan çıkmış durumda. Alper Temel Instagram hesabı olan alpertemel04 üzerinden paylaştığı anlık görüntüler ve samimi diyaloglarla milyonların ilgisini çekmeye devam ediyor.

ALPER TEMEL NASIL ÜNLÜ OLDU?

Alper Temel, Karaköy sokaklarında mısır közlerken bir turistin cep telefonuyla çektiği videonun TikTok'ta patlamasıyla tanındı.

Alper Temel'in farkında bile olmadan kaydedilen bu kısa görüntü, kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Alper Temel bir gecede sosyal medyada viral olan isim oldu. Ancak asıl sürpriz, bu şöhretin yalnızca Türkiye sınırlarında kalmaması oldu. Özellikle Rusya, Ukrayna ve Yunanistan'dan gelen turistler, videoyu gördükten sonra rotalarını Karaköy'e çevirdi.

Rus sosyal medya fenomenleri ve turizm bloggerları, Alper Temel'i bir ikon olarak tanımlamaya başladı. Hatta bazı tur acentelerinin "Karaköy'deki yakışıklı mısırcıyı ziyaret maddesini İstanbul turlarına eklediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Hatta durum öyle bir hal aldı ki, Yunanistan'dan televizyon kanalları, özel röportaj yapmak için İstanbul'a ekip gönderdi. Artık Alper Temel'in tezgahının önünde, imza günlerini andıran fotoğraf kuyrukları oluşuyor.

ALPER TEMEL OYUNCU MU OLACAK?

Alper Temel'in u an önceliği Karaköy'deki tezgahını ve artan hayran kitlesini yönetmek. Ancak Temel, kamera karşısında olmaya da oldukça istekli. Yakışıklı mısırcı, verdiği röportajlarda 'Senaryolar geliyor, değerlendirebilirim' diyerek ilk sinyali de sinyal verdi.