Kubat kimdir, gerçek adı nedir? Kubat kaç yaşında, nereli, evli mi? Kubat'ın kariyer hayatı merak edildi

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin 3. sezon bölümlerinde kendini gösteren Kubat, dizinin yayına girmesi ile birlikte arama motorlarında yeniden gündeme taşındı. İzlenme rekorları Gassal dizisinin ilk iki sezonunda genç yetenek Şahin Kendirci ve Bayhan'dan sonra şimdi de dizinin yeni müzikleri şarkıcı Kubat'ın elinde geçiyor. Gassal 3. sezon dizi müziklerini söyleyen Kubat'ın özel hayatı ve meslek kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Kubat gerçekte kimdir? İşte Kubat'ın merak edilen biyografisi:
1974 yılında dünyaya gözlerini açan Kubat'ın babası Alevi, annesi ise Sünni'dir. Amcası hafız olmakla beraber dedesi de alevi olan şarkıcı Kubat'ın amcası Şemsettin Kubat'ın şair olduğu bilinmektedir.
Sanat ve magazin dünyasında 'Kubat' olarak öne çıkan ünlü şarkıcının gerçek adı Ramazan Kubattır.
Müzik kariyerine ilk olarak Belçika'da adım atan Kubat, doğu ile batının müziğini sentezleyerek ortaya misyoner bir tarz çıkarmıştır. 1996 yılında, "Kubat" sahne adını kullanarak ilk albümünü Türkiye'de yayınlamıştır.
1990'lı yıllardan bu yana ülkemizde toplam 8 albüm çıkardığı bilinen Kubat 2010 yılında son albümü olan 'İnce İnce'yi çıkartmıştır. Son albümü "Türküyüz"ü ise 2018 yılında piyasaya sunuldu.
Kaynaklarda belirtilen bilgilere göre; 2014 senesinde Eylem Eraydın ile mutlu bir hayata giriş yapan Kubat'ın bu evlilikten bir kızları olduğu öne sürülmektedir.
|Yıl
|Albüm Adı
|1996
|Kubat
|1997
|Bugün
|1999
|Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm
|2000
|Arşiv 1 - 2 - 3
|2003
|Lokman
|2005
|Yare Doğru
|2008
|Kubat 2008
|2010
|İnce İnce
|2013
|İyi Olacaksın
|2016
|Al Ömrümü
|2018
|Türküyüz