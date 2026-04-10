Biyografi
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Kubat kimdir, gerçek adı nedir? Kubat kaç yaşında, nereli, evli mi? Kubat'ın kariyer hayatı merak edildi

Gassal 3. sezon dizi müziklerini seslendiren şarkıcı Kubat'ın özel hayatı izleyiciler arasında merak konusu oldu. Gassal'ın üçüncü sezon bölüm fragmanında verilen Kubat detayı izleyicileri heyecanlandırırken, izleyiciler arama motorunda Kubat'ı araştırmaya başladı. Peki asıl adı Ramazan olan şarkıcı Kubat kimdir?

GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 22:05
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 22:05

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan dizisinin 3. sezon bölümlerinde kendini gösteren Kubat, dizinin yayına girmesi ile birlikte arama motorlarında yeniden gündeme taşındı. İzlenme rekorları Gassal dizisinin ilk iki sezonunda genç yetenek Şahin Kendirci ve Bayhan'dan sonra şimdi de dizinin yeni müzikleri şarkıcı Kubat'ın elinde geçiyor. Gassal 3. sezon dizi müziklerini söyleyen Kubat'ın özel hayatı ve meslek kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Kubat gerçekte kimdir? İşte Kubat'ın merak edilen biyografisi:

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Şarkıcı Kubat, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin 3. sezon bölümlerinin müziklerini yaparak yeniden gündeme geldi.
Şarkıcının gerçek adı Ramazan Kubat'tır.
Müzik kariyerine ilk olarak Belçika'da adım atmış ve doğu ile batının müziğini sentezleyerek özgün bir tarz yaratmıştır.
1996 yılında Türkiye'de ilk albümünü yayınlamıştır.
1990'lı yıllardan bu yana toplam 11 albüm çıkarmıştır.
2014 yılında Eylem Eraydın ile evlenmiş ve bir kızları olduğu belirtilmektedir.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

ŞARKICI KUBAT KİMDİR, ASIL ADI NEDİR?

1974 yılında dünyaya gözlerini açan Kubat'ın babası Alevi, annesi ise Sünni'dir. Amcası hafız olmakla beraber dedesi de alevi olan şarkıcı Kubat'ın amcası Şemsettin Kubat'ın şair olduğu bilinmektedir.

Sanat ve magazin dünyasında 'Kubat' olarak öne çıkan ünlü şarkıcının gerçek adı Ramazan Kubattır.

Müzik kariyerine ilk olarak Belçika'da adım atan Kubat, doğu ile batının müziğini sentezleyerek ortaya misyoner bir tarz çıkarmıştır. 1996 yılında, "Kubat" sahne adını kullanarak ilk albümünü Türkiye'de yayınlamıştır.

1990'lı yıllardan bu yana ülkemizde toplam 8 albüm çıkardığı bilinen Kubat 2010 yılında son albümü olan 'İnce İnce'yi çıkartmıştır. Son albümü "Türküyüz"ü ise 2018 yılında piyasaya sunuldu.

KUBAT EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Kaynaklarda belirtilen bilgilere göre; 2014 senesinde Eylem Eraydın ile mutlu bir hayata giriş yapan Kubat'ın bu evlilikten bir kızları olduğu öne sürülmektedir.

KUBAT'IN ÇIKARDIĞI ALBÜMLERİN LİSTESİ:

YılAlbüm Adı
1996Kubat
1997Bugün
1999Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm
2000Arşiv 1 - 2 - 3
2003Lokman
2005Yare Doğru
2008Kubat 2008
2010İnce İnce
2013İyi Olacaksın
2016Al Ömrümü
2018Türküyüz
YORUM YAZ
