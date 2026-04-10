TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin 3. sezon bölümlerinde kendini gösteren Kubat, dizinin yayına girmesi ile birlikte arama motorlarında yeniden gündeme taşındı. İzlenme rekorları Gassal dizisinin ilk iki sezonunda genç yetenek Şahin Kendirci ve Bayhan'dan sonra şimdi de dizinin yeni müzikleri şarkıcı Kubat'ın elinde geçiyor. Gassal 3. sezon dizi müziklerini söyleyen Kubat'ın özel hayatı ve meslek kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Kubat gerçekte kimdir? İşte Kubat'ın merak edilen biyografisi:

HABERİN ÖZETİ Kubat kimdir, gerçek adı nedir? Kubat kaç yaşında, nereli, evli mi? Kubat'ın kariyer hayatı merak edildi Şarkıcı Kubat, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin 3. sezon bölümlerinin müziklerini yaparak yeniden gündeme geldi. Şarkıcının gerçek adı Ramazan Kubat'tır. Müzik kariyerine ilk olarak Belçika'da adım atmış ve doğu ile batının müziğini sentezleyerek özgün bir tarz yaratmıştır. 1996 yılında Türkiye'de ilk albümünü yayınlamıştır. 1990'lı yıllardan bu yana toplam 11 albüm çıkarmıştır. 2014 yılında Eylem Eraydın ile evlenmiş ve bir kızları olduğu belirtilmektedir.

ŞARKICI KUBAT KİMDİR, ASIL ADI NEDİR?

1974 yılında dünyaya gözlerini açan Kubat'ın babası Alevi, annesi ise Sünni'dir. Amcası hafız olmakla beraber dedesi de alevi olan şarkıcı Kubat'ın amcası Şemsettin Kubat'ın şair olduğu bilinmektedir.

Sanat ve magazin dünyasında 'Kubat' olarak öne çıkan ünlü şarkıcının gerçek adı Ramazan Kubattır.

Müzik kariyerine ilk olarak Belçika'da adım atan Kubat, doğu ile batının müziğini sentezleyerek ortaya misyoner bir tarz çıkarmıştır. 1996 yılında, "Kubat" sahne adını kullanarak ilk albümünü Türkiye'de yayınlamıştır.

1990'lı yıllardan bu yana ülkemizde toplam 8 albüm çıkardığı bilinen Kubat 2010 yılında son albümü olan 'İnce İnce'yi çıkartmıştır. Son albümü "Türküyüz"ü ise 2018 yılında piyasaya sunuldu.

KUBAT EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Kaynaklarda belirtilen bilgilere göre; 2014 senesinde Eylem Eraydın ile mutlu bir hayata giriş yapan Kubat'ın bu evlilikten bir kızları olduğu öne sürülmektedir.

