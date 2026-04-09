Enes Güler kimdir? Enes Güler gözaltına mı alındı?

Sosyal medya içerik üreticisi Enes Güler, kendine özgü mizah anlayışı ve dikkat çeken video kurgularıyla kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmayı başardı. Özellikle TikTok ve Instagram platformlarında paylaştığı eğlence odaklı içeriklerin yanı sıra günlük yaşamından kesitler sunduğu vlog ve lifestyle videolarıyla da adından söz ettiren Güler, son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte yeniden gündemin merkezine oturdu. Peki, sosyal medyada hızla yükselen isimlerden biri olan Enes Güler kimdir? Hakkında ortaya atılan iddialar neler? Enes Güler gerçekten gözaltına alındı mı? Bu soruların cevapları merak konusu olmaya devam ediyor.
ENES GÜLER KİMDİR?
Enes Güler, özellikle TikTok ve Instagram platformlarında paylaştığı eğlence, vlog ve lifestyle içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan bir sosyal medya içerik üreticisidir. Kendine özgü mizah tarzı ve günlük yaşamdan kesitler sunduğu videolarla tanınan Güler, genç kullanıcılar arasında popüler isimlerden biri haline gelmiştir.
Son dönemde ise İstanbul’da yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verildiği iddialarıyla yeniden gündeme gelmiş ve kamuoyunun dikkatini çekmiştir.
ENES GÜLER GÖZALTINA MI ALINDI?
9 Nisan 2026’da İstanbul’da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu kapsamında adı gündeme geldi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada aralarında bazı oyuncu, müzisyen ve fenomenlerin bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden biri de Enes Güler oldu.
Soruşturmaya göre şüpheliler hakkında:
Yasaklı madde kullanmak
Bulundurmak
veya temin etmek
suçlarına iştirak ettikleri iddiası bulunuyor.
Enes Güler de bu kapsamda gözaltına alındı ve emniyette işlemlerinin sürdüğü belirtiliyor.