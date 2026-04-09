Biyografi
Avatar
Editor
 Ezgi Sezer

Enes Güler kimdir? Enes Güler gözaltına mı alındı?

Sosyal medya üreticisi olan Enes Güler çektiği komik videolar ile geniş bir kitle elde etmiştir. Özellikle TikTok ve Instagram gibi platformlarda paylaştığı eğlence, günlük yaşam (vlog) ve lifestyle içerikleriyle tanınan Ener Güler son yaşanan gelişmelerle beraber gündem oldu. Peki Enes Güler kimdir? Enes Güler gözaltına mı alındı?

Enes Güler kimdir? Enes Güler gözaltına mı alındı?
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 09:50

Sosyal medya içerik üreticisi Enes Güler, kendine özgü mizah anlayışı ve dikkat çeken video kurgularıyla kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmayı başardı. Özellikle TikTok ve Instagram platformlarında paylaştığı eğlence odaklı içeriklerin yanı sıra günlük yaşamından kesitler sunduğu vlog ve lifestyle videolarıyla da adından söz ettiren Güler, son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte yeniden gündemin merkezine oturdu. Peki, sosyal medyada hızla yükselen isimlerden biri olan Enes Güler kimdir? Hakkında ortaya atılan iddialar neler? Enes Güler gerçekten gözaltına alındı mı? Bu soruların cevapları merak konusu olmaya devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ

Enes Güler kimdir? Enes Güler gözaltına mı alındı?

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Sosyal medya içerik üreticisi Enes Güler, İstanbul'da yürütülen bir uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.
Enes Güler, TikTok ve Instagram'da eğlence, vlog ve lifestyle içerikleri üretiyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bazı oyuncu, müzisyen ve fenomenlerin de aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheliler hakkında yasaklı madde kullanmak, bulundurmak veya temin etmek suçlarına iştirak ettikleri iddiası bulunuyor.
Enes Güler de bu kapsamda gözaltına alınarak emniyette işlemlerinin sürdüğü belirtiliyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

ENES GÜLER KİMDİR?

Enes Güler, özellikle TikTok ve Instagram platformlarında paylaştığı eğlence, vlog ve lifestyle içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan bir sosyal medya içerik üreticisidir. Kendine özgü mizah tarzı ve günlük yaşamdan kesitler sunduğu videolarla tanınan Güler, genç kullanıcılar arasında popüler isimlerden biri haline gelmiştir.

Enes Güler kimdir? Enes Güler gözaltına mı alındı?

Son dönemde ise İstanbul’da yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında verildiği iddialarıyla yeniden gündeme gelmiş ve kamuoyunun dikkatini çekmiştir.

Enes Güler kimdir? Enes Güler gözaltına mı alındı?

ENES GÜLER GÖZALTINA MI ALINDI?

9 Nisan 2026’da İstanbul’da gerçekleştirilen bir kapsamında adı gündeme geldi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada aralarında bazı oyuncu, müzisyen ve fenomenlerin bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden biri de Enes Güler oldu.

Enes Güler kimdir? Enes Güler gözaltına mı alındı?


Soruşturmaya göre şüpheliler hakkında:

Yasaklı madde kullanmak
Bulundurmak
veya temin etmek

Enes Güler kimdir? Enes Güler gözaltına mı alındı?

suçlarına iştirak ettikleri iddiası bulunuyor.

Enes Güler de bu kapsamda gözaltına alındı ve emniyette işlemlerinin sürdüğü belirtiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hande Erçel'in yasaklı madde soruşturmasında ifadesi ortaya çıktı! Hakan Sabancı'ya dair dikkat çeken sözler
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emir Can İğrek kimdir? Emir Can İğrek neden gözaltına alındı?
