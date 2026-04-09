Özellikle son yıllarda seslendirdiği parçalarla milyonlarca kitleye ulaşan ünlü şarkıcı Ali Cabbar şarkısıyla büyük sükse yakalamış kariyerinde hızlı yükselişi devam etmişti. Peki, müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren Emir Can İğrek kimdir? Hangi projelerle bu başarıyı yakalamıştır? Ve son günlerde gündeme gelen iddialara göre Emir Can İğrek neden gözaltına alındı? Tüm bu soruların cevapları, sanatçının hayatı ve yaşanan gelişmelerle birlikte merak konusu olmaya devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ Emir Can İğrek kimdir? Emir Can İğrek neden gözaltına alındı? Popüler şarkıcı Emir Can İğrek, hakkında çıkan yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 ünlü isim arasında yer aldı. Emir Can İğrek, 2 Nisan 1993'te Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde doğdu ve Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde eğitimine devam etmektedir. Sanatçı, 'Nalan' şarkısıyla 2019'da büyük bir çıkış yakalamış ve 'Ali Cabbar' şarkısıyla da geniş kitlelere ulaşmıştır. Kamuoyunda bilinen 'kullanmak için yasaklı madde veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da yasaklı madde veya uyarıcı madde kullanmak' ve 'yasaklı madde veya uyarıcı madde temin etmek' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkan 14 ünlü isim arasında Emir Can İğrek de bulunmaktadır.

EMİR CAN İĞREK KİMDİR?



Türk müziğinin dikkat çeken isimlerinden Emir Can İğrek, 2 Nisan 1993’te Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi’nde tamamlayan sanatçı, müziğe ilk adımını doğup büyüdüğü şehirde kurduğu küçük sahne gruplarıyla attı.

2019 yılında yayımladığı Nalan ile büyük bir çıkış yakalayan İğrek, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Kendi projelerinin yanı sıra pek çok sanatçıya da beste veren müzisyen, eğitim hayatını ise Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde sürdürmektedir.

EMİR CAN İĞREK KAÇ YAŞINDA?



Ali Cabbar, Nalan gibi şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Emir Can İğrek 2 Nisan 1993 doğumludur.



EMİR CAN İĞREK NERELİ?



Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek aslen Tekirdağlı'dır.



EMİR CAN İĞREK'İN EN ÇOK SEVİLEN ŞARKILARI NELER?



- Can dostum

- Nalan

- Ali Cabbar

- Bir Karanfil

EMİR CAN İĞREK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?



Kamuoyunda ünlülere yönelik olarak bilinen "kullanmak için yasaklı madde veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da yasaklı madde veya uyarıcı madde kullanmak", "yasaklı madde veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında Emir Can İğrek de yer aldı.

14 ÜNLÜ İSME GÖZALTI KARARI ÇIKTI



Soruşturmada 14 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen isimler:

1-Hafsanur SANCAKTUTAN

2-Emir Can İĞREK

3-Somer SİVRİOĞLU

4-Serra PİRİNÇ

5-Ogün ALİBAŞ

6-Utku ÜNSAL

7-Sinem Özenç ÜNSAL

8-Elif Büşra PEKİN

9-Ahsen EROĞLU

10-Burak DENİZ

11-Mert DEMİR

12-Emre (FEL) ÖZTÜRK

13-Ender EROĞLU

14-Enes GÜLER

