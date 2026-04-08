Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Melek Mosso’dan şaşırtan hamle! Yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınmıştı

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Ünlülere yönelik yapılan yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan Melek Mosso’dan şaşırtan hamle geldi. Ünlü isim hakkında verilen karara itiraz edildi.

GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 13:23

Şarkıcı , Beykoz Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafında yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamına geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu’na testlerini verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Tüm bunların yanında Melek Mosso hakkında şaşırtan yeni bir hamle magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü isin hakkında verilen karara itiraz edildi. İşte detaylar…

Şarkıcı Melek Mosso'nun da aralarında bulunduğu 9 kişinin gözaltına alındığı yasaklı madde soruşturmasında, savcılık Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmamasına itiraz etti.
Şarkıcı Melek Mosso, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında yer alan Melek Mosso, Adli Tıp Kurumu'nda test verdikten sonra serbest bırakıldı.
Savcılık, Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan hakkında adli kontrol şartı uygulanmasını talep etmişti.
Hakimlik, Simge Sağın ve İlkay Şencan hakkındaki talebi kabul ederken Melek Mosso hakkındaki talebi reddetti.
Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Melek Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmamasına itiraz etti.
MELEK MOSSO’DAN ŞAŞIRTAN HAMLE!

Ünlü isimlere yönelik yasaklı madde soruşturması sürerken dün sabah saatlerinde Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ünlü isimlere yapılan soruşturma, magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu isimler biri de şarkıcı Melek Mosso olmuştu.

Ünlü isimler alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu’na götürülerek gerekli testleri vermişlerdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak daha sonra serbest bırakılan Melek Mosso’dan geçtiğimiz dakikalarda şaşırtan hamle geldi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda şarkıcı Melek Mosso’nun da aralarına bulunan 9 kişi, magazin gündemine bomba gibi düşerken Mosso’dan ilk açıklama gelmiş konu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı.

“Sabah saatlerinde Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındım. Arama, ifade ve soruşturma aşamalarında görevli memurlarla tam iş birliği içerisinde hareket edilmiştir.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Geçtiğimiz dakikalarda gazeteci Ceylan Sever’in açıklamalarına göre, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılı, Melek Mosso hakkında şartı uygulamamasına itiraz etti.

YASAKLI MADDE SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 ünlü isimden biri olan Melek Mosso, Adli Tıp Kurumu’na götürülmüş, orada testleri alınan Mosso, adliyeye sevk edilmişti. Daha sonra serbest bırakılan Melek Mosso, geçtiğimiz dakikalarda magazin gündemine bomba gibi düştü.

Gazeteci Ceylan Sever’in haberine göre, Beykoz Cumhuriyeti Başsavcılığı, Melek Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmamasına itiraz etti. Savcılık, Simge Sağın ve İlkay Şencan’la birlikte Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmasını talep etmşti.

Ancak hakimlik Sağın ve Şencan hakkındaki talebi kabul ederken Melek Mosso hakkında olan talebi reddetmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haberle birlikte Melek Mosso hakkındaki kararlar merakla takip ediliyor.

