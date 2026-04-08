Şarkıcı Melek Mosso, Beykoz Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafında yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamına geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu’na testlerini verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Tüm bunların yanında Melek Mosso hakkında şaşırtan yeni bir hamle magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü isin hakkında verilen karara itiraz edildi. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ Melek Mosso’dan şaşırtan hamle! Yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınmıştı Şarkıcı Melek Mosso'nun da aralarında bulunduğu 9 kişinin gözaltına alındığı yasaklı madde soruşturmasında, savcılık Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmamasına itiraz etti. Şarkıcı Melek Mosso, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan Melek Mosso, Adli Tıp Kurumu'nda test verdikten sonra serbest bırakıldı. Savcılık, Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan hakkında adli kontrol şartı uygulanmasını talep etmişti. Hakimlik, Simge Sağın ve İlkay Şencan hakkındaki talebi kabul ederken Melek Mosso hakkındaki talebi reddetti. Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Melek Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmamasına itiraz etti.

“Sabah saatlerinde Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındım. Arama, ifade ve soruşturma aşamalarında görevli memurlarla tam iş birliği içerisinde hareket edilmiştir.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Gazeteci Ceylan Sever’in haberine göre, Beykoz Cumhuriyeti Başsavcılığı, Melek Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmamasına itiraz etti. Savcılık, Simge Sağın ve İlkay Şencan’la birlikte Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmasını talep etmşti.

Ancak hakimlik Sağın ve Şencan hakkındaki talebi kabul ederken Melek Mosso hakkında olan talebi reddetmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haberle birlikte Melek Mosso hakkındaki kararlar merakla takip ediliyor.