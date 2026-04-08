Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses bir günde iki büyük korku yaşadı! Babası İbrahim Tatlıses ve oğlu arasında mekik dokudu

Dün İbrahim Tatlıses'in hastaneye kaldırılmasının ardından oğlu Ahmet Tatlı ve kızı Dilan Çıtak kameralara babalarının son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Gözler İdo Tatlıses'i ararken, eşi Yasemin Şefkatli doğumdan sonra ameliyat olan oğlu için hastanede olduklarını ve İbrahim Tatlıses'in rahatsızlandığı duyunca hastaneye koştuklarını belirtti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 12:01

'in torunu Ayel dünyaya geldikten kısa süre sonra kalbindeki problem nedeniyle oldu. Tedavi süreci devam İbrahim Ayel'in dün kontrolü olduğunu belirten anne , "Ayel2in kontrolü vardı o sırada dedesi rahatsızlandı" dedi.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses bir günde iki büyük korku yaşadı! Babası İbrahim Tatlıses ve oğlu arasında mekik dokudu

İbrahim Tatlıses, tansiyon düşüklüğü ve yüksek enfeksiyon değerleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve safra kesesinden ameliyat olma ihtimali bulunuyor.
İbrahim Tatlıses, tansiyon düşüklüğü şikayetiyle hastaneye kaldırıldı ve enfeksiyon ön tanısıyla yoğun bakıma alındı.
Kızı Melek Zübeyde, babasının safra kesesinden ameliyat olabileceğini belirtti.
Torunu Ayel'in de kalbindeki problem nedeniyle ameliyat olduğu ve tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi.
Yasemin Şefkatli, Ayel'in kontrolü sırasında dedesinin rahatsızlandığını söyledi.
Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, İbrahim Tatlıses'in bilincinin açık olduğunu, kalp ve akciğer fonksiyonlarının normal olduğunu belirtti.
İBRAHİM TATLISES'İN ARDINDAN ÜZÜCÜ HABERİ YASEMİN ŞEFKATLİ VERDİ

Oğlunun hastanedeki videosunu paylaşan Yasemin Şefkatli, "O ciddiyetin olgunluğun... Bana güç veriyorsun be çocuk. Dün garip bir gün geçirdik Buralarda olamadık ama şükür ailemizin her ferdi sağlıklı ve iyi inşAllah daha da iyi olacak 🙏🧿 Ayelin kontrolü vardı rutin kardiyoloji, ilerleyen süreçlerde neler olması gerektiğini konuştuk biz bu yolun savaşçısıyız, iyi iyi de savaşırız biliyorum benim güçlü oğlum 🤍 o sırada dedesi rahatsızlandı oraya yetişmek durumunda kaldık bazen böyle olur Allahım hepimizi, hepinizi korusun" dedi.

İBRAHİM TATLISES BUGÜN AMELİYAT OLABİLİR

Yoğun konser temposu sonrası İstanbul'daki evinden rahatsızlanan İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı. İbrahim Tatlıses'in enfeksiyon değerlerinin yüksek olduğu öğrenildi. Hastanede tedavi süreci devam eden İbrahim Tatlıses hakkında konuşan Melek Zübeyde "Bugün ameliyat olma ihtimali var" dedi.

Melek Zübeyde babası İbrahim Tatlıses'in enfeksiyon kaptığını ve bunun sebebinin ise safra kesesi olabileceği ihtimalinin olduğunu belirtti. Tetkiklerin devam ettiğini belirten Melek Zübeyde, babası İbrahim Tatlıses'in bugün safra kesesi ameliyatı olabileceğini belirtti.

İBRAHİM TATLISES'İN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde, babasının tedavisinin devam ettiğini belirterek bugün safra kesesinden ameliyat olma ihtimalinin olduğunu duyurdu. İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada ise Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, "Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine saat 11:20'de tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma servisine alınmıştır. Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır" dedi.

