Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Simge Sağın ve Melek Mosso adliyeye sevk edildi, 6 isim serbest

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan adliyeye sevk edildi. Aralarında Mustafa Ceceli, Bengü Erden ve İbrahim Çelikkol’un da bulunduğu 6 isim ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabahın ilk ışıklarında düğmeye bastı. "Uyuşturucu madde temin etmek", "satın almak" ve "bulundurmak" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında pek çok ünlü ismin ikametinde arama yapıldı. Gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı serbest bırakılırken 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin etmek, satın almak ve bulundurmak suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında 9 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi: Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan.
Sağlık kontrolleri ve ifadelerinin ardından 6 ünlü isim serbest bırakıldı: İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Bengü Erden ve Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu.
Gözaltına alınan isimler, prosedür gereği Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve saç örneği verdi.
Operasyon, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabahın ilk ışıklarında gerçekleştirildi.
3 İSİM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan isimler, prosedür gereği Adli Tıp Kurumu’na götürülerek kan ve saç örneği verdi. Test işlemlerinin ardından:

İlkay Şencan

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

6 ÜNLÜ İSİM SERBEST BIRAKILDI

İfadeleri alınan ve sağlık kontrollerinden geçirilen şu isimler serbest bırakıldı:

İbrahim Çelikkol

Mustafa Ceceli

Deha Bilimlier

Ersay Üner

Bengü Erden

Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli dahil 9 isim gözaltında
Gözaltına alınan Simge Sağın'dan ilk açıklama
