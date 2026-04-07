Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Simge Sağın ve Melek Mosso adliyeye sevk edildi, 6 isim serbest

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabahın ilk ışıklarında düğmeye bastı. "Uyuşturucu madde temin etmek", "satın almak" ve "bulundurmak" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında pek çok ünlü ismin ikametinde arama yapıldı. Gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı serbest bırakılırken 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan isimler, prosedür gereği Adli Tıp Kurumu’na götürülerek kan ve saç örneği verdi. Test işlemlerinin ardından:
İlkay Şencan
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.
İfadeleri alınan ve sağlık kontrollerinden geçirilen şu isimler serbest bırakıldı:
İbrahim Çelikkol
Mustafa Ceceli
Deha Bilimlier
Ersay Üner
Bengü Erden
Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu.