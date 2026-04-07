Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli dahil 9 isim gözaltında

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyonun düğmesine basıldı. Sabah saatlerinde yapılan operasyon kapsamında şarkıcı Simge Sağın, oyuncu İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli dahil 9 isim gözaltında
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda şarkıcı Simge Sağın, oyuncu İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli dahil 9 isim gözaltına alındı.

HABERİN ÖZETİ

Gözaltına alınan diğer isimler: Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Z.Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu, İlkay Şencan.
EVLERİNDEN ÇIKANLAR: HAP, ESRAR, REÇETELİ HAP

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda Şarkıcı Melek Mosso'nun evinde hap, Simge Sağın'ın adresinde esrar, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu'nun evinde ise reçeteli kırmızı hap ele geçirildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Savcılıktan operasyona yönelik açıklama geldi.

Açıklama şu şekilde:

Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’yle koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara” yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen aşağıda isimleri yazılı şüpheliler hakkında, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri icra edilmiş olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

1-Simge Sağın

2-İbrahim Çelikkol

3-Melek Mosso

4-Deha Bilimler

5-Mustafa Ceceli

6-Ersay Üner

7-Bengü Erden

8-Z.Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu
9-İlkay Şencan

