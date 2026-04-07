ABD, İsrail, İran savaşında son durum: Trump'ın verdiği süre doluyor, anlaşma olmazsa sivil tesisler hedef olacak
ABD, İsrail, İran savaşı bir ayı aşkın süredir aralıksız saldırılarla devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a verdiği süre yarın doluyor. Anlaşma olmaması durumunda İran'ın sivil ve enerji altyapıları hedef alınacak. İran olası bir geniş çaplı saldırıya karşı hazırlık yapıyor. Tahran yönetimi, İranlılara enerji tesisleri çevresinde insan zinciri oluşturulması için çağrı yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise anlaşma olmaması durumunda İran'da hedef alınacak sivil tesislerin listesini onayladığı öne sürüldü.
İşte ABD, İsrail, İran savaşında yaşanan son gelişmeler...
İSRAİL'DE 5 NOKTAYA FÜZE PARÇALARI DÜŞTÜ
ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın, İsrail'in merkezindeki başkent Tel Aviv ve çevresi ile güneyindeki Eilat kentini hedef aldığı misillemesinde füze parçaları 5 noktaya isabet etti.
TRUMP'IN SİLAH İTİRAFI ÜZERİNE İRAN'DAN AÇIKLAMA
İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kürt muhalif gruplara silah gönderdikleri itirafının", aralık sonunda ülkede düzenlenen protestolarda yaşanan ölümlerden ABD’nin sorumluluğunu ortaya koyduğunu belirterek Birleşmiş Milletlere (BM) şikayette bulundu.
İSRAİL'DEN İRAN HALKINA UYARI: TRENLERDEN UZAK DURUN!
İsrail ordusu, saldırı imasında bulunarak İran halkına ülke genelinde saat 21.00'e (TSİ 19.30) kadar trenlerden uzak durmaları uyarısı yaptı. Ordunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki Farsça hesabından, "İran'daki tren kullanıcılarına ve yolcularına acil uyarı" şeklinde bir paylaşım yapıldı.
Açıklamada, halkın İran saatiyle 21.00'e (TSİ 19:30) kadar ülke genelinde tren kullanmaktan ve seyahat etmekten kaçınmaları gerektiği savunularak "Trenlerde ve demiryolu hatlarının yakınında bulunmanız hayatınızı riske atıyor." ifadelerine yer verildi.
MÜZAKERELERDE İLERLEME OLURSA SÜRE UZAR
ABD basınında Başkan Donald Trump'ın müzakerelerde ilerleme olması halinde İran'a kapsamlı saldırılar için belirlediği süreyi uzatabileceği iddia edildi. Saldırı planının uygulanması için yalnızca Trump'ın onayının gerektiği vurgulanan haberde, "Başkan bir anlaşmanın şekillendiğini görürse, muhtemelen bekleyecektir. Ancak bu kararı yalnızca ve yalnızca o verir." ifadesi kullanıldı.
İRAN: PAKİSTAN'IN SAVAŞI DURDURMA ÇABALARI KRİTİK AŞAMADA
İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, "Pakistan'ın savaşı durdurma çabaları çerçevesinde gösterdiği olumlu girişimlerin kritik aşamaya yaklaştığını" söyledi.
İRANLILARA 'İNSAN ZİNCİRİ' ÇAĞRISI
İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Alireza Rahimi, ülkesindeki elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturulması çağrısında bulundu. Rahimi, ülke genelinde eş zamanlı düzenlenecek elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturma etkinliğine çeşitli gençlik oluşumları, üniversiteli gençler, sanatçılar ve sporcuların katılacağını belirtti.
İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ FÜZE DALGASI
İran’dan İsrail’e bir misilleme daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamaya göre; İran yaklaşık 12 saatlik aranın ardından İsrail’e yeni bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Ülkenin güneyindeki Beerşaba şehri ve çevresindeki bölgelerde sirenler çalarken, saldırının ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanmaya yol açmadığı bildirildi.
TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Patlamaların kentin hangi bölgelerinde ve yol açtığı hasar hakkında bilgi verilmedi.
IRAK'A İHA'LI SALDIRI 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Erbil Valisi Ümid Hoşnav, Irak'ın Erbil kentine bağlı bir köyde bir eve isabet eden İHA sonucu 2 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu.
ABD VE İSRAİL ORTAK SALDIRILARA HAZIRLANIYOR
İsrail ile ABD ordularının İran'da sivil altyapıya yönelik hava saldırıları için ortak hazırlıklar yaptığı ileri sürüldü. İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberinde, Tel Aviv yönetiminin İran ile ABD arasında bir ateşkes anlaşmasına varılması ihtimalinin son derece düşük olduğu değerlendirmesinde bulunulduğu belirtildi.
ANLAŞMA OLMAZSA İRAN'DAKİ HEDEFLER BELLİ
İsrail yönetiminin, ABD ile İran arasında olası müzakerelerin başarısız olması senaryosuna yönelik, İran'da hedef alınacak enerji ve altyapı tesislerinin güncel listesini onayladığı iddia edildi.
KUVEYT'TE 15 ABD ASKERİ YARALANDI
ABD medyası, gece saatlerinde Kuveyt'teki Ali el-Salim Hava Üssü'ne düzenlenen İran menşeli bir İHA saldırısında 15 Amerikan askeri yaralandı.