Bursa’nın İnegöl ilçesinde erkek meselesi yüzünden genç kızların kanı aktı. Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında Cankız Ç. (19) isimli genç kız, aşık olduğu A.M.(25) isimli erkeğin sevgilisi olduğu öne sürülen Sinem Y. (17)’yi konuşmak için çağırdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İki genç kızın erkek meselesi kavgasında kan aktı! Annesi fırça attı "Gerizekalısın kızım" Bursa'nın İnegöl ilçesinde erkek meselesi yüzünden çıkan kavgada iki genç kız birbirini bıçaklayarak yaraladı. Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında Cankız Ç. (19), aşık olduğu A.M. isimli erkeğin sevgilisi olduğu öne sürülen Sinem Y. (17)'yi konuşmak için çağırdı. Buluşma noktasına giden iki genç kız arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iki genç kız birbirini bıçaklayarak yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sinem Y. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne, Cankız Ç. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Cankız Ç., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

ERKEK MESELESİ YÜZÜNDEN KAN AKTI

Evinden çıkarak buluşma noktasına giden Sinem Y. ile Cankız Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iki genç kız birbirini bıçaklayarak yaraladı. Cankız Ç. olay yerinden yaralı halde kaçarken, bacağından bıçaklanan Sinem Y. yakındaki bir büfeye sığındı.



ANNESİ "GERİZEKALISIN KIZIM" DİYEREK BAĞIRDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sinem Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Cankız Ç. ise yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta sokakta yürürken ekipler tarafından bulunarak polis aracıyla özel bir hastaneye götürüldü. Sinem Y.'nin annesi Birgül B., ambulansla hastaneye getirilen kızına, "Bir şey olmaz değil mi? Gerizekalısın kızım gitme dedim sana. Geberteceğim oğlum. Annecim iyi misin?" dedi. Yaralı genç kız ise annesine "Bağırma bana" diyerek tepki gösterdi.

Cankız Ç., tedavisinin ardından Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.