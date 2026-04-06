Adana'da korkunç cinayet! Kayıp kadının cesedi barajda bulundu: Defalarca bıçaklanmış...

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bulunan Kürebeli Barajı'na giderek fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar korkunç bir manzarayla karşılaştı. Baraj suyunun yüzeyinde bir kadın cesedi olduğu fark edildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, kimliği belirsiz kadının vücudunun çeşitli yerlerinden 8 kez bıçaklandığı ve ardından baraja atıldığı belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatan jandarma ekipleri, kısa sürede cesedin Tufanbeyli ilçesinde pavyonda çalışan Bahar Aksüt’e ait olduğunu tespit etti.
24 yaşındaki genç kadının 9 gün önce kaybolduğu öğrenildi. Aksüt'ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri cinayetle bağlantılı şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.