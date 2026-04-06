Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Adana'da korkunç cinayet! Kayıp kadının cesedi barajda bulundu: Defalarca bıçaklanmış...

Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki Kürebeli Barajı'nda kadın cesedi bulundu. Cesedin 9 gün önce kaybolan Bahar Aksüt'e ait olduğu ortaya çıktı. Genç kadının 8 yerinden bıçaklanıp baraja atıldığı tespit edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 03:13
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 05:25

Adana'nın ilçesinde bulunan Kürebeli Barajı'na giderek fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar korkunç bir manzarayla karşılaştı. Baraj suyunun yüzeyinde bir kadın cesedi olduğu fark edildi.

HABERİN ÖZETİ

Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki Kürebeli Barajı'nda kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk incelemede, kadının vücudunda 8 bıçak darbesi olduğu ve baraja atıldığı belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 9 gün önce kaybolduğu öğrenilen pavyon çalışanı Bahar Aksüt'e (24) ait olduğu tespit edildi.
Aksüt'ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma, cinayetle ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
8 YERİNDEN BIÇAKLAYIP BARAJA ATMIŞLAR!

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, kimliği belirsiz kadının vücudunun çeşitli yerlerinden 8 kez bıçaklandığı ve ardından baraja atıldığı belirlendi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatan jandarma ekipleri, kısa sürede cesedin Tufanbeyli ilçesinde pavyonda çalışan Bahar Aksüt’e ait olduğunu tespit etti.

9 GÜNDÜR ARANIYORDU

24 yaşındaki genç kadının 9 gün önce kaybolduğu öğrenildi. Aksüt'ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri cinayetle bağlantılı şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

