Genç kadının otele beraber geldiği ve cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen eski eşinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mareşal Fevzi Çakmak 3. Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 13.30 sıralarında Yonca Kölge (28), Salih B. ile birlikte otele giriş yaptı. Odaya yerleştikten sonra Salih B., saat 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldı. Genç kadından haber almayan ailesi ise polisi aradı. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, Yonca Kölge'nin Bahçelievler'de kaldığı oteli tespit etti.

HABERİN ÖZETİ Bahçelievler'de otel odasında öldürülen genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı Bahçelievler'de bir otel odasında bıçak yarası tespit edilen genç bir kadın ölü bulundu ve polisin, onunla otele giriş yapan ve cezaevinden izinli çıkan eski eşini yakalamak için çalışması sürüyor. Olay, Bahçelievler'de bir otelde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yonca Kölge (28) adlı genç kadın, Salih B. ile birlikte otele giriş yaptıktan sonra odasında ölü bulundu. Kölge'nin vücudunda bıçak yarası tespit edildi. Polis, otele birlikte girip tek başına ayrılan şüpheli Salih B.'nin 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğunu belirledi. Salih B.'nin cezaevinden izinli çıktığı ve Yonca Kölge ile 3 yıl önce boşandığı öğrenildi. Kölge'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Otele gelen polis ve sağlık ekipleri, otel odasında Yonca Kölge'nin cesedini buldu. Yonca Kölge'nin ölü bulunduğu odada çalışma gerçekleştiren olay yeri inceleme ekipleri, Kölge'nin vücudunda bıçak yarası tespit etti. Cinayet ihtimalini değerlendiren ekiplerin çalışmalarının ardından Kölge'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede otele Yonca Kölge ile birlikte giriş yapan ve daha sonra tek başına çıkış yapan şüpheli Salih B.'nin ‘kasten yaralama' ve ‘hırsızlık' suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, cezaevinden izinli olarak çıkan Salih B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Salih B. ile Yonca Kölge'nin evli oldukları ve 3 yıl önce boşandıkları öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.