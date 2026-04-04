Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Bahçelievler'de otel odasında öldürülen genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

İstanbul Bahçelievler'de otel odasında bıçaklanmış halde ölü bulunan 28 yaşındaki kadının cenazesi, yapılan incelemeler sonrası cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 14:45

Genç kadının otele beraber geldiği ve cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen eski eşinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mareşal Fevzi Çakmak 3. Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 13.30 sıralarında Yonca Kölge (28), Salih B. ile birlikte otele giriş yaptı. Odaya yerleştikten sonra Salih B., saat 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldı. Genç kadından haber almayan ailesi ise polisi aradı. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, Yonca Kölge'nin Bahçelievler'de kaldığı oteli tespit etti.

HABERİN ÖZETİ

Bahçelievler'de otel odasında öldürülen genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Bahçelievler'de bir otel odasında bıçak yarası tespit edilen genç bir kadın ölü bulundu ve polisin, onunla otele giriş yapan ve cezaevinden izinli çıkan eski eşini yakalamak için çalışması sürüyor.
Olay, Bahçelievler'de bir otelde dün akşam saatlerinde meydana geldi.
Yonca Kölge (28) adlı genç kadın, Salih B. ile birlikte otele giriş yaptıktan sonra odasında ölü bulundu.
Kölge'nin vücudunda bıçak yarası tespit edildi.
Polis, otele birlikte girip tek başına ayrılan şüpheli Salih B.'nin 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğunu belirledi.
Salih B.'nin cezaevinden izinli çıktığı ve Yonca Kölge ile 3 yıl önce boşandığı öğrenildi.
Kölge'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Otele gelen polis ve sağlık ekipleri, otel odasında Yonca Kölge'nin cesedini buldu. Yonca Kölge'nin ölü bulunduğu odada çalışma gerçekleştiren olay yeri inceleme ekipleri, Kölge'nin vücudunda bıçak yarası tespit etti. ihtimalini değerlendiren ekiplerin çalışmalarının ardından Kölge'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede otele Yonca Kölge ile birlikte giriş yapan ve daha sonra tek başına çıkış yapan şüpheli Salih B.'nin ‘kasten yaralama' ve ‘hırsızlık' suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, cezaevinden izinli olarak çıkan Salih B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Salih B. ile Yonca Kölge'nin evli oldukları ve 3 yıl önce boşandıkları öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

ETİKETLER
#cinayet
#Kadın Öldürüldü
#Eski Eş Aranıyor
#Cezaevi İzin
#Otel Cinayeti
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.