Nevşehir'de ilginç bir kavga meydana geldi. Kavganın yaşandığı adres, 2000 Evler Mahallesi oldu.

HABERİN ÖZETİ Nevşehir'de şaşkına çeviren kavga! "Bu parkın lambası niye yanmıyor?" diyerek birbirlerine girdiler Nevşehir'de 2000 Evler Mahallesi'nde alkol alan iki genç ile mahalle muhtarının oğlu arasında park lambalarının yanmaması yüzünden çıkan kavga bıçaklı saldırıya dönüştü. Kavga, 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Alkol alan C. Ö. ve C. Ö., parkın lambalarının yanmamasını muhtar Tuncay Bozkurt'a sorması üzerine küfürlü tartışmaya başladı. Tartışmaya muhtarın oğlu Ş.B. de dahil oldu. Kavga sırasında taraflar yanlarında getirdikleri bıçakla birbirlerine saldırdı. Kavgada C.Ö., C.Ö. ve Ş.B. yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, C. Ö. ve C. Ö. 2000 Mahalle Muhtarlığı'nın olduğu parka oturarak alkol almaya başladı. Bir süre sonra mahalle muhtarını gören iki genç, muhtar Tuncay Bozkurt'a "Bu parkın lambaları neden yanmıyor" diye küfür etmeye başladı.

Yaşanan tartışma sonrasında olay yerine gelen muhtarın oğlu Ş.B. de tartışmaya dahil oldu. Tartışma, kısa süre içerisinde büyüyerek kavgaya döndü. Taraflar yanında getirdiği bıçakla birbirine saldırdı. Kavgada C.Ö., C.Ö ile Ş.B. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu yetkili birimlere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Mahalle muhtarı Tuncay Bozkurt yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar 'Bu parkın lambası neden yanmıyor?' diye benimle tartışmaya başladı. Daha sonrada küfürler ederek, tehdit etmeye başladı. 'Burayı harap ederiz, camını çerçeveni kırarız' diye tehdit ettiler" ifadelerini kullandı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlatıldı.