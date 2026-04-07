Dünya
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Netanyahu'nun Trump'tan isteği ortaya çıktı! Savaşla ilgili yeni iddia

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş bir ayı aşkın süredir devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'tan Tahran yönetimiyle "savaşın bu aşamasında" bir ateşkes anlaşması imzalamamasını istediği iddia edildi.

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 00:35
İsrail-ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş sürüyor. Bir ayı aşkın süredir devam eden savaş nedeniyle Orta Doğu'da gerilimli günler yaşanırken savaşın gidişatıyla ilgili sıcak gelişmeler de yaşanıyor.

HABERİN ÖZETİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ile yapılacak bir ateşkes anlaşmasının büyük riskler taşıdığını belirterek savaşın bu aşamasında bir anlaşma imzalamamasını istedi.
ABD merkezli Axios haber platformu, ABD, İran ve bölgesel arabulucuların kalıcı bir anlaşma için müzakerelerin yürütülmesi amacıyla 45 günlük bir ateşkese ilişkin şartları görüştüğünü iddia etti.
Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için 48 saatlik süre tanımış, daha sonra bu süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurmuştu.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre Netanyahu, Trump'a İran'la yapılacak bir ateşkes anlaşmasının büyük riskler taşıdığını söyledi.
Trump'ın Netanyahu'ya cevaben, ABD'nin taleplerini kabul etmeleri halinde İran'la bir ateşkesin mümkün olabileceğini, ancak Tahran yönetiminin elindeki zenginleştirilmiş uranyumun tamamını teslim etmeyi ve uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini söylediği iddia edildi.
ABD merkezli Axios haber platformu, ABD, İran ve bölgesel arabulucuların kalıcı bir anlaşma için müzakerelerin yürütülmesi amacıyla 45 günlük bir ateşkese ilişkin şartları görüştüğünü iddia etmişti.

Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için 48 saatlik süre tanımış, dün ise bu süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurmuştu.

NETANYAHU'DAN "ATEŞKES" İLE İLGİLİ İSTEK

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaşın ne zaman sona ereceği merakla beklenirken İsrail Başbakanı , ABD Başkanı Trump ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun telefon görüşmesi yaptığı Trump'a İran'la yapılacak bir ateşkes anlaşmasının "büyük riskler taşıdığını" söylediği ve "savaşın bu aşamasında" bir ateşkes anlaşması imzalamamasını istediği iddia edildi.

Üst düzey İsrailli yetkiliye göre, Trump Netanyahu'ya cevaben ABD'nin taleplerini kabul etmeleri halinde İran'la bir ateşkesin mümkün olabileceğini, ancak Tahran yönetiminin elindeki zenginleştirilmiş uranyumun tamamını teslim etmeyi ve uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini söyledi.

