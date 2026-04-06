SON DAKİKA!
CHP'de yine taciz skandalı: İş vaadiyle üniversite öğrencisi genç kıza taciz! CHP’li Muğla Büyükşehir Başdanışmanı Levent Arkan gözaltına alındı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı’nın başdanışmanı Levent Arkan, üniversite öğrencisi D.Ç.’ye yönelik "nitelikli cinsel taciz" suçlamasıyla gözaltına alındı. Dosyaya giren "Yanıma gel, biletini göndereyim" mesajları ve genç kızın ifadesi, CHP'de yine taciz skandalını bir kez daha gündeme getirdi.

GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 23:32
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 23:32

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, üniversite öğrencisi D.Ç.'nin suç duyurusuyla başladı. üzerinden iş başvurusu amacıyla başlayan diyalog, iddiaya göre kısa sürede Levent Arkan’ın ısrarlı tacizlerine dönüştü. Mağdur genç kızın savcılık ifadesindeki şu sözleri olayın vahametini özetledi:

"Konuşmalar işten tamamen koptu. Sürekli beni yanına çağıran mesajlar gönderdi. Ben konuyu işe çekmeye çalıştıkça o ısrarla özel alana taşıdı."

DOSYADAKİ SKANDAL MESAJLAR: "BİLETİNİ GÖNDEREYİM"

Soruşturma dosyasına giren ve delil olarak kabul edilen yazışmalarda, Arkan’ın konumunu ve yalnız yaşamasını birer baskı unsuru olarak kullandığı görüldü. Dosyadaki "delil" niteliğindeki bazı ifadeler şunlar:

"Ben yalnız yaşıyorum, istediğin zaman arayabilirsin."

"İşi bırak, biletini göndereyim yanıma gel."

"Gel artık, yanıma gelirsen destek olurum."

Mağdur D.Ç., Arkan’ın sürekli olarak belediye başkanının danışmanı olduğunu vurguladığını belirterek, bu durumun üzerinde bir "güç baskısı" oluşturduğunu ifade etti.

ADLİ SÜREÇ: DİJİTAL İNCELEME BAŞLATILDI

Muğla polisi, mahkeme kararıyla Levent Arkan’ın Menteşe’deki ikametinde ve çalışma ofisinde arama yaptı. Gözaltına alınan Arkan’ın tüm dijital materyallerine el konulurken, bilişim uzmanları tarafından silinen mesajların geri getirilmesi için çalışma başlatıldı. Savcılık, "nitelikli " suçu üzerinden soruşturma başlattı.

CHP BELEDİYELERİNDE TARTIŞILAN TABLO

Muğla’da yaşanan bu son gelişme, CHP’li belediyelerde daha önce gündeme gelen Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da adının geçtiği şantaj dosyasında da benzer sebepler soruşturmaya dahil edilmişti. Kamuoyunda "belediye kadrolarındaki denetim mekanizması" sorgulanırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada adli sürecin beklendiği ifade edildi.

