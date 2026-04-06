Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki MUBRAŞ Başkanı Levent Arkan gözaltına alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki Muğla Büyükşehir Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Levent Arkan'ın Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki ikametinde ve çalışma ofisinde güvenlik güçleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramaların ardından Arkan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

BELEDİYEDEN RESMİ AÇIKLAMA: "ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan hakkında adli süreç devam etmektedir. Adli süreç netleştiğinde gereken bilgilendirme yapılacaktır" denildi.