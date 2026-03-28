Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin, aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 2'si firari 16 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kocaeli Dilovası'ndaki fabrika yangını davasında ara karar açıklandı Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin davada ara karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu sanık Onay Yürüklü'nün ve Ö.A. hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden firari firmalara ait dijital materyallerin kopyalarının istenmesine hükmedildi. Ravive Kozmetik ve LYKEE firmalarının 2022-2025 arasındaki banka hesap hareketlerinin ve GSM numaralarının tespit edilmesi için ilgili kurumlara yazı yazılmasına karar verildi. Duruşma, 20 Mayıs'a ertelendi. Ara kararda sadece 1 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki salonda görülen davanın dördüncü gün duruşmasına tutuklu sanıklar ve bazı müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savcılık mütalaasının sunulması ve taraf avukatlarının beyanlarının dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak için duruşmaya 3 saat ara verdi.

Aranın ardından ara kararını açıklayan heyet, Ravive Kozmetik'in yetkilileri Altay Ali ve İsmail Oransal'ı Marmara Ereğlisi'ndeki yakalandıkları eve götüren tutuklu sanık Onay Yürüklü'nün tahliyesine, sanık Ö.A. hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA MAYISTA

Mahkeme heyeti ayrıca, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden kozmetik firması yetkilileri tutuklu sanıklar İsmail ve Altay Ali Oransal ile kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu sanık Ali Osman Akat'a ait dijital materyal içeriklerine ilişkin kopyalarının istenmesine, Ravive Kozmetik ile LYKEE firmalarının 2022-2025 arasındaki banka hesap hareketlerinin gönderilmesi için Bankalar Birliğine yazı yazılmasına, bu firmalara kayıtlı GSM numaralarının tespiti için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazı yazılmasına hükmetti.

Duruşma, 20 Mayıs'a ertelendi.

BARO BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Kocaeli Barosu Başkanı Kadir Caner Karakadılar tarafından ve olayda hayatını kaybeden aileler adına açıklama yapıldı.

Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi önünde açıklama yapan Karakadılar, duruşmanın ilk günü Kocaeli Barosu, çevre illerdeki barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak müdahillik talebinde bulunduklarını ancak mahkeme heyetinin, suçtan doğrudan zarar görmedikleri için bu talebin reddine karar verdiğini hatırlattı.

Karakadılar, duruşmanın ilk gününden beri dosyayı gözlemci olarak takip ettiğini belirterek, "Mahkeme gerek şeffaflık gerekse aleniyet ilkesine uygun davranarak yargılama yapmaya çalıştı. Sanıkların, sanık müdafilerinin, katılan tarafın, müşteki vekillerinin hiçbir şekilde söz hakkını kesmedi. Olabildiğince savunma hakkına uygun hareket ederek duruşmayı yürüttüğünü söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Ara kararda sadece 1 kişinin tahliye olduğunu dile getiren Karakadılar, "Sanık müdafilerinden yeniden bilirkişi raporu alınması yönünde talepte bulunuldu. Mahkeme bu talebi reddetmedi, kabul de etmedi. Dosyadaki eksik bilgi ve belgelerin dosyaya teminin edilmesinden, dosyada henüz dinlenmeyen tanıkların dinlenmesinden, bu bilgi ve belgelerin dosyaya kazandırılmasından sonra bilirkişi incelemesinin yeniden değerlendirilmesi şeklinde ara karar kurdu." diye konuştu.

Karakadılar, Kocaeli Barosu olarak davayı takip etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AİLELER ARA KARARDAN MEMNUN

Olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ile destek veren aileler adına açıklama yapan, yangında ölen Şengül Yılmaz'ın kardeşi Emine Bulut da verilen ara karardan memnun olduğunu söyledi. İleride daha güzel gelişmeler olacağına inandığını vurgulayan Bulut, "Mücadelemize devam edeceğiz, kararlıyız." dedi.

NE OLMUŞTU?

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Ravive Kozmetik isimli kozmetik dolum tesisinde 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Hanım Gülek (65), Esma Dikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetmişti.

Fabrika sahiplerinden olan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Kurtuluş Oransal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İddianamede Ravive Kozmetik yetkilileri tutuklu sanıklar İsmail Oransal ile ağabeyi Altay Ali Oransal, ortak üretim yaptığı öne sürülen LYKEE kozmetik firmasının tutuklu yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında 'olası kastla öldürme' suçundan 7'şer kez müebbet, 'nitelikli mala zarar verme' suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianamede ayrıca fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren firmanın işletmecisi firari Ümit Ç., sorumlu müdürü tutuklu Ünal A., iş güvenliği uzmanları Muhammet D. ile Seyfullah Ç., fabrika binasının eski sahibi tutuklu Güven D., binayı satın alan şirketin yetkilileri Caner Özgür Y., Özcan Y. ve Özkan Y.'nin 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Oransal kardeşlerin dayısı tutuklu Ali Osman A., Onay Y., tutuksuz Ömer A. ve firari Abdurrahman B. hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.