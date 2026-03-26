Parfüm fabrikasındaki katliamda kan donduran itiraf: 'Denetime gelip çay içtiler'

Kocaeli Dilovası’nda 7 işçinin can verdiği parfüm fabrikası faciasına ilişkin davada kan donduran itiraflar geldi. Yangından yaralı kurtulan Gülhan Bendi; yangın merdiveninin "pahalı" olduğu gerekçesiyle yaptırılmadığını, ünlü markalar için aralıksız üretim yapıldığını ve nezarethanede kendisine "İşçiler sigortalıydı de" denilerek rüşvet teklif edildiğini öne sürdü.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, 8 Kasım 2025 tarihinde 7 işçinin hayatını kaybettiği bir kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili davanın görülmesine Kandıra Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edildi.

Aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 16 sanığın savunmalarının ardından söz alan müşteki Gülhan Bendi, facianın göz göre göre geldiğini anlatan beyanlarda bulundu. Fabrikada bir hafta boyunca elektrik arızalarının sürdüğünü ve denetimlerin yetersiz kaldığını belirten Bendi, sanıkların "üretim yoktu" iddialarını yalanlayarak dev markalar için yapılan dolum süreçlerini ve ihmaller zincirini tek tek ifşa etti.

SANIK SAVUNMALARI TAMAMLANDI

Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülen davanın duruşmasında, aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 2'si firari 16 sanığın savunmaları tamamlandı. Sanık savunmaları tamamlanmasının ardından müşteki ifadelerinin dinlenmesine geçildi. Müştekilerden, patlamadan yaralı kurtulan çalışan Gülhan Bendi (40), fabrikanın çalışma düzeni, üretim süreci ve yangın öncesine ilişkin beyanlarda bulundu.

"YANDIM AMA SESLERİ DUYUYORDUM"

Olaydan yaklaşık bir hafta önce elektrik tesisatında sıkıntıların başladığını ve şalterlerin sürekli attığını belirten Bendi, "Ravive Kozmetik'te yaklaşık 4,5-5 yıldır çalışıyordum. Olaydan 1 hafta önce elektrikte sıkıntı vardı. Tuncay Yıldız fişi taktıktan sonra patlama oldu. Ben çıktım ama diğerleri çıkamadı. Yandım ama sesleri duyuyordum, çıktığımda ben de yanıyordum. Saniyeler içinde fabrika tutuştu, herkes çığlık çığlıyaydı. Kurtuluş Bey de yoldan geri dönmüş" dedi.

"HAFTA SONU ÇALIŞMAMIZ İSTENDİ"

Fabrikadaki üretim süreci ve eksiklikler hakkında bilgi veren Bendi, "Kurtuluş Bey bize özellikle 'hafta sonu gelin, yetişmesi gereken ürünler var' dedi. Defacto, LC Waikiki, Sheliq, Kiva, Shauran ürünleri o gün yapılacaktı. Önce hastaneye, sonrasında karakola gittik. Shauran üretimini de yapıyorduk, yapılmıyordu söylemleri yalandır. Biz Sheliq paketlemesine gidiyorduk, hatta Ataşehir'deki ofiste bizi görmedikleri, tanımadıkları iddiası yalandır. Olay günü Tuncay Yıldız Defacto'nun karışımını yaptı, biz de dolumunu yapacaktık. Tuncay alana getirdi ürünü. Aynı zamanda krem yapıyordu. Yaklaşık bir hafta boyunca şalter atıyordu ama bir problem olmuyordu, aynı zamanda elektrik faturası da geliyordu" diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan fabrika sahibinin gelini Aleyna Oransal'ın "iş yerine hiç gitmediği" yönündeki savunmasını yalanlayan Bendi, "Eski fabrikada bir makine vardı, ikinci fabrikaya geçince 2 makine alındı. Aleyna Oransal fabrikaya gelmediğini söylüyor ancak geldi, hatta işimiz yoğun olduğu zaman yardımcı da oldu. Çağatay ve Gökberk Güngör de ofise geliyordu" ifadelerini kullandı.

"SGK YALANI İÇİN PARA TEKLİF ETTİ"

Çalışanların sigortasız çalıştırıldığına ilişkin de konuşan Bendi, gözaltı sürecinde kendisine para teklif edildiğini ileri sürerek, "Kurtuluş Oransal bana nezarethanede 'Gülhan başını kaldır bana bak. İşçilerin SGK'lı olduğu söyle' diyerek bana para teklif etti. Ben de 3 gün nezarethanede kaldım. Çok merak ediyorum, babaları yaşasaydı suçu yine babalarının üzerine atabilecekler miydi" diye konuştu.

"KURTULUŞ ORANSAL ÇOK PARA DEDİ"

Gülhan Bendi, sözlerine şöyle devam etti: "Tekirdağ'dan ürünler geliyordu, burada dolum yapıyorduk. Kiva, Defacto, LC Waikiki dolumlarını yapıyorduk. Hem kendi fabrikalarına hem de başka fabrikalara üretim ve dolum yapıyorduk. Altay Ali Oransal ve İsmail Oransal (tutuklu fabrika yetkilileri) yeni yere geliyordu. Bazen çalışıyor, müşteri de getiriyorlardı. Daha çok Altay müşterilerle görüşüyordu. Yangın merdiveni için 300 bin TL istediler, Kurtuluş Oransal 'Çok para' dedi. İkinci kez gelenler 500 bin istedi, yaptırmadı."

"KURTULUŞ ORANSAL KARTEPE'YE TAŞINMAK İSTEMİŞTİ, O DA FARKINDAYDI TEHLİKENİN"

Gülhan Bendi ayrıca, fabrikaya hiçbir resmi kurumun denetime gelmediğini söyleyerek, "Bize iş güvenliği eğitimi verilmedi. Hiçbir resmi kurum denetime gelmedi. Sadece zabıta geliyordu, çaylarını içip gidiyorlardı. Çevreden şikayet geliyordu, koku ve çöplerle ilgili. Kurtuluş Oransal Kartepe'ye taşınmak istemişti, o da farkındaydı tehlikenin. Zabıtalar parfüm alıp gidiyordu" cümlelerine yer verdi. Bendi'nin ifadesinin ardından duruşmaya ara verildi.

NE OLMUŞTU

Olay, 8 Kasım 2025 tarihinde Dilovası Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir parfüm dolum tesisinde meydana geldi. Tesiste çıkan yangında Hanım Gülek (65), Esma Dikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ile Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetmişti.

