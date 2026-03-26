Bugün Şevval ayının kaçıncı günü? 2026 Şevval ayı takvimi!

Şevval ayı, Ramazan Bayramı’nın hemen ardından başlayarak ibadetlerini sürdürmek isteyenler için ayrı bir önem taşıyor. Bu ayda tutulacak altı günlük orucun faziletine ilişkin birçok hadis-i şerif bulunuyor. Bugün Şevval ayının kaçıncı günündeyiz? İşte 2026 Şevval ayı takvimi…

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Şevval ayı, hicri takvime göre Ramazan ayını takip eden ve toplam 29 gün süren bir ay olarak yer alıyor. Takvime göre Şevval ayının ilk günü 20 Mart tarihine denk gelirken, ayın son günü ise 17 Nisan günüdür. Şevval ayı miladi takvime göre 17 Nisan tarihinde sona erecek.

Ramazan sonrası başlayan bu dönem boyunca ibadetlerini sürdürmek isteyenler için Şevval ayının günleri önemlidir. Özellikle altı gün oruç tutulmasının faziletine dair birçok hadis-i şerif bulunur.

Şevval ayında tutulan orucun çok sevabı vardır. Üç hadis-i şerif:

(Ramazandan sonra Şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.) [Taberanî]

(Ramazan orucuyla Şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır.) [İbni Mace]

(Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur.) [İbni Huzeyme]

(Kaynak: dinimizislam.com)

BUGÜN ŞEVVAL AYININ KAÇINCI GÜNÜ?

Şevval ayının başlangıcı 20 Mart günü idi. Bugün 26 Mart 2026 Perşembe günü ve Hicri takvime göre Şevval ayının 7. günüdür.

ŞEVVAL AYININ 13. 14. 15. 20. GÜNÜ VE 8. GECESİ NE ZAMAN?

Şevval ayının belirli günleri, takvim üzerinden merak ediliyor. Takvime göre Şevval ayının 13. günü 1 Nisan, 14. günü 2 Nisan ve 15. günü ise 3 Nisan tarihine denk geliyor. Şevvalin 20. günü ise 8 Nisan tarihine denk gelmektedir.

Şevval ayının 8. günü ise 27 Mart tarihine karşılık geliyor. Bu nedenle 8. gece, 27 Mart’ı 28 Mart’a bağlayan gece olarak kabul ediliyor.

ŞEVVAL AYI TAKVİMİ 2026

Şevval ayına ait miladi takvim günleri şu şekilde sıralanıyor:

20 Mart: Şevval ayının 1. günü

21 Mart: Şevval ayının 2. günü

22 Mart: Şevval ayının 3. günü

23 Mart: Şevval ayının 4. günü

24 Mart: Şevval ayının 5. günü

25 Mart: Şevval ayının 6. günü

26 Mart: Şevval ayının 7. günü

27 Mart: Şevval ayının 8. günü

28 Mart: Şevval ayının 9. günü

29 Mart: Şevval ayının 10. günü

30 Mart: Şevval ayının 11. günü

31 Mart: Şevval ayının 12. günü

1 Nisan: Şevval ayının 13. günü

2 Nisan: Şevval ayının 14. günü

3 Nisan: Şevval ayının 15. günü

4 Nisan: Şevval ayının 16. günü

5 Nisan: Şevval ayının 17. günü

6 Nisan: Şevval ayının 18. günü

7 Nisan: Şevval ayının 19. günü

8 Nisan: Şevval ayının 20. günü

9 Nisan: Şevval ayının 21. günü

10 Nisan: Şevval ayının 22. günü

11 Nisan: Şevval ayının 23. günü

12 Nisan: Şevval ayının 24. günü

13 Nisan: Şevval ayının 25. günü

14 Nisan: Şevval ayının 26. günü

15 Nisan: Şevval ayının 27. günü

16 Nisan: Şevval ayının 28. günü

17 Nisan: Şevval ayının 29. günü