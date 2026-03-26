Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Kuzey Kore lideri Kim ile hediyeleşti! Takdim edilen hediyeler dikkat çekti

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, resmi temaslarda bulunduğu Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmesinin ardından liderler birbirlerine hediye takdim etti.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a Belarus yapımı tüfek hediye etmesi dikkat çekti. Öte yandan Kim Jong-un ise Lukaşenko'ya bir adet özel yapım kılıç ile Lukaşenko'nun silüetinin olduğu bir vazo hediye etti.