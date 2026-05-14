Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin: "Ligde kalmamız gerekiyor"

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla kupaya veda eden başkent ekibinde teknik direktör Metin Diyadin maçın ardından konuştu. Diyadin, "Bir tane Trabzon maçı daha oynayacağız, zorlu bir süreçteyiz ve ligin son maçı, ligde kalmamız gerekiyor" dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin:
'nda maçlarının heyecanı tamamlandı. Kupada ikinci finalisti belirleyen maçta ile , Ankara'da kozlarını paylaştı. Trabzonspor, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Gençlerbirliği'ni 90+2. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başardı ve Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırarak Konyaspor'un rakibi oldu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin: "Ligde kalmamız gerekiyor"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, karşılaşmanıjn ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Metin Diyadin, bazı oyuncuların çeşitli sebeplerle takımdan ayrıldığına dikkati çekerek "İsim saymama gerek yok, bazı oyuncularımız sakatlık ve başka sebeplerden dolayı takımdan ayrıldılar. Yani sezonu kapattılar diyelim. Hafta sonu oynayacağımız Trabzonspor maçından dolayı da kadro çok daraldı. Onun için de biraz rotasyonun da rotasyonu gibi oldu ama çocuklar çok iyi oynadı ve mücadele etti." ifadelerini kullandı.

Genç oyunculara daha fazla şans verilmesi gerektiğini vurgulayan Diyadin, "3-4 tane genç oyuncumuz var yetenekli, gönül ister ki çok rahat ortamda bu çocuklara çok daha fazla şans verelim. Bu işin sevindirici tarafı çocukların çok iyi oynamasıydı. Ancak odaklanmamız gereken tek maç, hafta sonu oynayacağımız Trabzonspor maçı olmalı. Ligde kalma adına kulübümüz için çok önemli bir maça gideceğiz. İnşallah oradan ligde kalarak döneriz." diye konuştu.

