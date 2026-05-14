Trabzonspor'da Fatih Tekke finalle ilgili konuştu! "Kupayı çok istiyoruz"

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 2-1 yenmeyi başardı ve adını finale yazdırarak Konyaspor'un rakibi oldu. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, "Oyuncular, hepimiz bu kupayı çok istiyoruz. Camiamıza, müzemize getirmek istiyoruz" dedi.

'nda yarı final maçlarının heyecanı sona erdi. Kupada ikinci finalisti belirleyecek maçta ile , Ankara'da karşı karşıya geldi. Trabzonspor, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta rakibini 90+2. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başardı ve Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırarak Konyaspor'un rakibi oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü , mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tekke, zor bir karşılaşma olmasına rağmen ikinci yarıda oyuna ağırlık koyduklarını ve skoru bulduklarını belirtti.

Finale yükseldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Fatih Tekke, "Tüm hasarlarımıza rağmen zor bir karşılaşma oldu. Oyun olarak bence çok kötüydük ancak ikinci yarının son bölümünde oyuna biraz ağırlık ve inisiyatif katınca skor bulmamız çok değerliydi. Bu süreçte en önemlisi kupa finaline kalmak. Oyuncular, hepimiz bu kupayı çok istiyoruz. Camiamıza, müzemize getirmek istiyoruz. Hafta sonu yine bir maçımız var. Dinlenmesi gereken, sakat oyuncular var. Şimdi dinleneceğiz ve sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline yöneleceğiz, ona hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR, UZUN YILLARDIR BEKLENİLEN BİR ŞEYİ BENCE BAŞARDI"

Takımın sezon genelindeki durumuna değinen Tekke, "Trabzonspor, uzun yıllardır beklenilen bir şeyi bence başardı. 'Yapabilirizi' tekrar gündeme taşıdı. Bunu bu oyuncular yaptı. Bir senelik süreç bence kulüp, teknik adam ve ekip için öyle uzun bir süre değil. Çünkü maç maç herkes farklı şeyler oynamaya çalışıyor. Biz haftada iki taktik çalışıyoruz. Dolayısıyla bu işler biraz daha süre alıyor. Eksiklerimiz var ama düzeltmek için çaba sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"OYUNU İLK YARI VE İKİNCİ YARI DİYE ASLA BÖLMEM"

Oyundaki istikrarla ilgili soruyu yanıtlayan Fatih Tekke, Trabzonspor'un farklı oyun formasyonlarını uygulamaya çalıştığını anlatarak şunları kaydetti:

"Lig boyunca tüm oyuncularla beraber yaptığımız şeylerin değeri benim açımdan çok önemli. Oyunu ilk yarı ve ikinci yarı diye asla bölmem. Oyunda topa sahip olmak ve etkinlik meselesi de var. Topu istediğiniz yerlere getirdiğinizde bazı oyuncuların oradaki birebirleri, ikiye birleri, bazen bir pas bazen bir koşu gibi küçük detaylar oyunun tüm ritmini bozabiliyor. Rakibin bu konuda çok ciddi hazırlığı olabiliyor. Biz genelde bu olmayınca ikinci, üçüncü oyun formasyonlarımıza dönüyoruz. Dolayısıyla bu kadar çok oyun formasyonuyla oynamak çok kolay bir şey değil. Bugünkü oyunda da bize ön alan baskısı çok yapılamıyor. Karşılamaya ve ikinci bölgede bekleyerek kalabalık savunup hızlı hücum yapıyorlar."

